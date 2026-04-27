CUPRA Formentor VZ5: Πάτησε Ελλάδα η κορυφαία έκδοση των 390 ίππων – Πόσο κοστίζει;

Η κορυφαία έκδοση του πανέμορφου CUPRA Formentor με τον μελωδικό 5κύλινδρο κάτω από το καπό ανανεώθηκε και πλέον διατίθεται και στην Ελλάδα.

Η CUPRA αποτελεί ένα από τα πιο premium brand του Volkswagen Group, το οποίο έχει όμως ενσωματωμένο στο DNA του και το σπορ στοιχείο. Το νέο Formentor VZ5 αποτελεί την απόλυτη προσωποποίηση αυτής της εξίσωσης, συνδυάζοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μάρκας με ένα από τα πιο ξεχωριστά κινητήρια σύνολα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχοντας ήδη εντυπωσιάσει κοινό και κριτικούς από την πρώτη του κιόλας υλοποίηση, το ανανεωμένο μοντέλο έρχεται πάλι με χαρακτήρα περιορισμένης παραγωγής, να αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι οι μηχανικοί της ισπανικής μάρκας έχουν βρει την ιδανική συνταγή.

Το πιο ξεχωριστό Formentor της γκάμας

Τα τελευταία χρόνια η CUPRA έχει καταφέρει να χτίσει μια δική της ταυτότητα. Ξεκίνησε ως παρακλάδι της SEAT, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο αυτόνομο, πιο τολμηρό και σαφώς πιο προσανατολισμένο στο συναίσθημα. Το Formentor VZ5 είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Παραμένει το halo car της μάρκας, το μοντέλο δηλαδή που κουβαλά τη μεγαλύτερη συμβολική και μηχανολογική βαρύτητα. Κάτω από το καπό βρίσκεται ξανά ο γνωστός 2.5 TSI πεντακύλινδρος, ένα μοτέρ που έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο εμβληματικά γρήγορα μοντέλα του ομίλου και που δύσκολα περνά απαρατήρητο, τόσο για τον τρόπο που αποδίδει όσο και για τον ήχο του.

Η ισχύς φτάνει τους 390 PS, ενώ η ροπή αγγίζει τα 480 Nm. Το σύνολο συνεργάζεται με κιβώτιο DSG 7 σχέσεων και τετρακίνηση 4Drive με torque splitter στον πίσω άξονα, κάτι που δίνει στο αυτοκίνητο πολύ πιο ενεργή και ευέλικτη συμπεριφορά από αυτή που περιμένει κανείς από ένα SUV αυτού του μεγέθους.

Επιδόσεις που δικαιολογούν το όνομα VZ5

Το Formentor VZ5 δεν στηρίζεται μόνο στη διαφορετικότητα του κινητήρα του, αλλά και στην ουσία των αριθμών του. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 4,2 sec, επίδοση που το βάζει σε καθαρά σπορ χωράφια, ενώ η τετρακίνηση και το ενεργό πίσω διαφορικό φροντίζουν ώστε η δύναμη να περνά στον δρόμο με τρόπο όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και διασκεδαστικό.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως το VZ5 δεν ακολουθεί την κλασική συνταγή ενός απλώς γρήγορου crossover. Με το torque splitter μπορεί να μοιράζει τη ροπή στους πίσω τροχούς ξεχωριστά, κάτι που του επιτρέπει να «γυρίζει» πιο πρόθυμα, να στηρίζει πιο ενεργά την πορεία του στις στροφές και να δίνει στον οδηγό περισσότερη συμμετοχή. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να μοιάζει πιο πολύ με δυνατό hatchback ή compact sports car παρά με απλό SUV επιδόσεων.

Εμφάνιση που φωνάζει ότι δεν είναι το απλό Formentor

Οπτικά, το VZ5 ξεχωρίζει αμέσως από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Ο εμπρός προφυλακτήρας έχει πιο έντονο σχεδιασμό, μεγαλύτερους αεραγωγούς και splitter με το λογότυπο VZ5, ενώ πίσω δεσπόζουν οι χαρακτηριστικές διαγώνιες διπλές απολήξεις της εξάτμισης σε χάλκινο φινίρισμα.

Οι 20άρες ζάντες είναι ειδικές για την έκδοση, ενώ οι ματ αποχρώσεις όπως οι Enceladus Grey Matt, Century Bronze Matt και Dark Void Matt ενισχύουν τη μυώδη και πιο «σκληρή» εικόνα του αυτοκινήτου. Οι μπρονζέ λεπτομέρειες γύρω από λογότυπα, καθρέπτες και διακοσμητικά στοιχεία συνεχίζουν να λειτουργούν ως σχεδιαστική υπογραφή της CUPRA και δίνουν στο VZ5 ακριβώς αυτή τη μίξη premium και επιθετικού χαρακτήρα που θέλει να εκπέμπει η μάρκα.

Καμπίνα με καθαρά οδηγικό προσανατολισμό

Στο εσωτερικό, το βλέμμα πέφτει αμέσως στα CUP Bucket καθίσματα, που δίνουν πιο έντονη σπορ αίσθηση και συνδυάζουν το αγκαλιαστό σχήμα με διακοσμητικές χάλκινες λεπτομέρειες. Το τιμόνι φέρει πλήκτρα για τα Drive Modes, η μεγάλη κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών αναλαμβάνει το infotainment, ενώ το Digital Cockpit συνεχίζει να δίνει στο Formentor τη σύγχρονη, ψηφιακή του ταυτότητα.

Το γενικότερο κλίμα της καμπίνας δεν σε βάζει σε mood χαλαρής μετακίνησης. Είναι πιο σφιχτό, πιο focused και πιο «μηχανικό» στην αίσθηση. Ταιριάζει άλλωστε με τη φιλοσοφία του μοντέλου, που δεν φτιάχτηκε για να είναι απλώς η ακριβότερη έκδοση της γκάμας, αλλά η πιο συναισθηματικά φορτισμένη.

Περιορισμένη παραγωγή και συλλεκτική διάσταση

Η CUPRA έχει ήδη ανακοινώσει ότι για το νέο Formentor VZ5 θα παραχθούν μόλις 4.000 μονάδες, κάτι που από μόνο του ανεβάζει το ειδικό βάρος του μοντέλου. Κάθε αυτοκίνητο θα φέρει και αριθμημένη πλακέτα, στοιχείο που ενισχύει τον συλλεκτικό του χαρακτήρα.

Κι αυτό έχει σημασία, γιατί το VZ5 δεν είναι απλώς μια ακόμη γρήγορη έκδοση. Είναι πιθανότατα και ένα από τα τελευταία μοντέλα της CUPRA που θα βασίζονται σε αυτή τη λογική μεγάλου θερμικού κινητήρα με τόσο έντονο χαρακτήρα, σε μια περίοδο όπου ο εξηλεκτρισμός αλλάζει οριστικά το τοπίο.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η κορυφαία έκδοση του Formentor είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, με την τιμή της να ορίζεται στα 69.990 ευρώ. Για να υπάρχει και μέτρο σύγκρισης μέσα στην ίδια γκάμα, η πιο κοντινή έκδοση στο VZ5 είναι η 2.0 TSI 333hp VZ DSG 4Drive με τιμή 54.990 ευρώ.

Η διαφορά είναι σημαντική, όμως εδώ δεν πληρώνεις μόνο τους επιπλέον ίππους. Πληρώνεις τον 5κύλινδρο, την περιορισμένη παραγωγή, το ειδικό setup και συνολικά ένα μοντέλο με ξεχωριστή θέση μέσα στη γκάμα της CUPRA. Με άλλα λόγια, το VZ5 δεν έχει χτιστεί για να είναι η «λογική» επιλογή. Έχει χτιστεί για να είναι η επιθυμητή.

Τι κρατάμε;