EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

CUPRA: Νέες εκδόσεις Tribe Editions – Ποια μοντέλα αφορά;

ΤΡΙΤΗ | 09.09.2025
Autotypos Team
cupra-nees-ekdoseis-tribe-editions-poia-montela-afora-773950

Νέα Tribe Editions από την CUPRA: Τολμηρός σχεδιασμός και βιωσιμότητα σε απόλυτη ισορροπία

  • Η CUPRA παρουσιάζει τις νέες Tribe Editions για τα μοντέλα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar
  • Οι νέες εκδόσεις συνδυάζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μάρκας με μια φρέσκια προσέγγιση στη βιωσιμότητα και την εξατομίκευση
  • Οι εκδόσεις Tribe Edition απευθύνονται σε οδηγούς που αναζητούν δυναμική αισθητική και πρωτοποριακές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον

Ξεχωριστό εξωτερικό στυλ

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα στοιχεία είναι η καινούρια ματ απόχρωση Manganese Matt, που διατίθεται και στα τέσσερα μοντέλα. Επιπλέον, κάθε μοντέλο διατηρεί αποκλειστικά χρώματα:

  • Century Bronze Matt – αποκλειστικά για το Terramar

  • Magnetic Tech Matt – αποκλειστικά για Leon και Formentor

  • Midnight Black – διαθέσιμο σε όλη τη σειρά

Τα σκοτεινά λογότυπα CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με το πίσω lettering, ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα των νέων Tribe Editions.

Νέες ζάντες και ανακυκλωμένα υλικά

Τα Tribe Editions διαθέτουν νέες ζάντες με χρώμα Sulphur Green, κάθε μία σχεδιασμένη αποκλειστικά για το μοντέλο της:

  • 19” για το Leon

  • 19” για το Formentor

  • 20” για το Terramar

Κάθε ζάντα περιέχει 20% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας την περιβαλλοντική προσέγγιση της CUPRA.

Εσωτερικό που συνδυάζει καινοτομία και βιωσιμότητα

Στο εσωτερικό, η CUPRA χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D πλεξίματος (3D knitting) για τα bucket καθίσματα. Το ύφασμα στα κεντρικά σημεία των καθισμάτων είναι φτιαγμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό, ενώ η τεχνική πλεξίματος επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων υφασμάτων χωρίς καθόλου σπατάλη υλικού – αφού δεν απαιτείται κόψιμο ή ράψιμο.

Ακόμη, το εσωτερικό περιλαμβάνει:

  • Βαφή με βάση βιολογικά υλικά (15% bio-based) της Manckiewicz στο ταμπλό και στους αεραγωγούς

  • 30% ανακυκλωμένα υλικά σε πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων

  • 20% ανακυκλωμένο πλαστικό στον εμπρός προφυλακτήρα

Διαβάστε επίσης: Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα

Τα Tribe Editions θα είναι διαθέσιμες με όλους τους τύπους κινητήρων, ενώ η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Τι κρατάμε:

  • Νέα Tribe Editions για τα μοντέλα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar από την CUPRA
  • Η καινούρια ματ απόχρωση Manganese Matt είναι διαθέσιμη και στα τέσσερα μοντέλα
  • Βαφή με βάση βιολογικά υλικά στο εσωτερικό και ανακυκλωμένα υλικά σε εσωτερικό και εξωτερικό
  • Εκκίνηση παραγωγής το στα τέλη του 2025

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;

