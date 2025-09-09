CUPRA: Νέες εκδόσεις Tribe Editions – Ποια μοντέλα αφορά;

Νέα Tribe Editions από την CUPRA: Τολμηρός σχεδιασμός και βιωσιμότητα σε απόλυτη ισορροπία

Η CUPRA παρουσιάζει τις νέες Tribe Editions για τα μοντέλα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar

Οι νέες εκδόσεις συνδυάζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μάρκας με μια φρέσκια προσέγγιση στη βιωσιμότητα και την εξατομίκευση

Οι εκδόσεις Tribe Edition απευθύνονται σε οδηγούς που αναζητούν δυναμική αισθητική και πρωτοποριακές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον

Ξεχωριστό εξωτερικό στυλ

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα στοιχεία είναι η καινούρια ματ απόχρωση Manganese Matt, που διατίθεται και στα τέσσερα μοντέλα. Επιπλέον, κάθε μοντέλο διατηρεί αποκλειστικά χρώματα:

Century Bronze Matt – αποκλειστικά για το Terramar

Magnetic Tech Matt – αποκλειστικά για Leon και Formentor

Midnight Black – διαθέσιμο σε όλη τη σειρά

Τα σκοτεινά λογότυπα CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με το πίσω lettering, ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα των νέων Tribe Editions.

Νέες ζάντες και ανακυκλωμένα υλικά

Τα Tribe Editions διαθέτουν νέες ζάντες με χρώμα Sulphur Green, κάθε μία σχεδιασμένη αποκλειστικά για το μοντέλο της:

19” για το Leon

19” για το Formentor

20” για το Terramar

Κάθε ζάντα περιέχει 20% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας την περιβαλλοντική προσέγγιση της CUPRA.

Εσωτερικό που συνδυάζει καινοτομία και βιωσιμότητα

Στο εσωτερικό, η CUPRA χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D πλεξίματος (3D knitting) για τα bucket καθίσματα. Το ύφασμα στα κεντρικά σημεία των καθισμάτων είναι φτιαγμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό, ενώ η τεχνική πλεξίματος επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων υφασμάτων χωρίς καθόλου σπατάλη υλικού – αφού δεν απαιτείται κόψιμο ή ράψιμο.

Ακόμη, το εσωτερικό περιλαμβάνει:

Βαφή με βάση βιολογικά υλικά (15% bio-based) της Manckiewicz στο ταμπλό και στους αεραγωγούς

30% ανακυκλωμένα υλικά σε πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων

20% ανακυκλωμένο πλαστικό στον εμπρός προφυλακτήρα

Τα Tribe Editions θα είναι διαθέσιμες με όλους τους τύπους κινητήρων, ενώ η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Τι κρατάμε:

Νέα Tribe Editions για τα μοντέλα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar από την CUPRA

Η καινούρια ματ απόχρωση Manganese Matt είναι διαθέσιμη και στα τέσσερα μοντέλα

Βαφή με βάση βιολογικά υλικά στο εσωτερικό και ανακυκλωμένα υλικά σε εσωτερικό και εξωτερικό

Εκκίνηση παραγωγής το στα τέλη του 2025

