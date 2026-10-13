CUPRA Raval by ABT: Εμφανίστηκε η πιο άγρια εκδοχή του νέου hot-hatch

Η CUPRA κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού με επίκεντρο τη νέα εκδοχή του Raval: το CUSTOM CUPRA by ABT pack

Το CUPRA Raval, το ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που αποτελεί την πιο επιτυχημένη κυκλοφορία στην ιστορία της, αποκτά μια πιο δυναμική και άγρια performance-oriented εκδοχή χάρη στο πακέτο της ABT. Το Raval έχει ξεπεράσει τις 50.000 παραγγελίες από το λανσάρισμά του τον Απρίλιο, υπερδιπλασιάζοντας τις αρχικές προβλέψεις, με σχεδόν 15.000 οχήματα ήδη παραδομένα.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 η CUPRA παρέδωσε πάνω από 250.000 οχήματα (+2% σε ετήσια βάση), με άνοδο σε αγορές όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Οι παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 79% σε πάνω από 108.000 μονάδες, ενώ στο τρίτο τρίμηνο η άνοδος έφτασε το 158%. Σχεδόν μία στις δύο παραγγελίες στο Q3 αφορούσε πλήρως ηλεκτρικό όχημα.

Το Raval αποτελεί κορύφωση της μεγαλύτερης μεταμόρφωσης στην ιστορία των SEAT & CUPRA, με επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ στο εργοστάσιο της Martorell, ώστε να ηγηθεί της Electric Urban Car Family του Volkswagen Group. Τέσσερα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα των CUPRA, Volkswagen και Škoda παράγονται στην Ισπανία.

CUSTOM CUPRA by ABT pack

Μετά το Leon και το Formentor, η συνεργασία με την ABT επεκτείνεται και στο Raval. Το πακέτο αντλεί έμπνευση από το αγωνιστικό DNA του concept CUPRA UrbanRebel και περιλαμβάνει χειροποίητα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία. Εμπρός και πίσω splitter, πλευρικές ποδιές, έντονο σπόιλερ οροφής και χαρακτηριστικά winglets χαμηλώνουν οπτικά το όχημα και ενισχύουν τις performance αναλογίες. Αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών Sport Black Matt, λογότυπα ABT, Dark Chrome σήματα CUPRA και ειδικές λεπτομέρειες εσωτερικού ολοκληρώνουν το πακέτο.

Από τα τέλη Νοεμβρίου 2026 θα είναι διαθέσιμο στον configurator για επιλεγμένες εκδόσεις Raval. Σε νέες παραγγελίες κατασκευάζεται χειροποίητα στο CUPRA Racing Factory πριν τοποθετηθεί στο όχημα. Μπορεί επίσης να προστεθεί μετά την αγορά, μέσω εξουσιοδοτημένων ειδικών του δικτύου CUPRA.

Στις αρχές του επόμενου έτους το Raval θα αποκτήσει ακόμη φωτιζόμενο λογότυπο, δείκτες με προβολές στο οδόστρωμα, τελική ταχύτητα έως 190 χλμ./ώρα και σύστημα υποβοήθησης όπισθεν που επαναλαμβάνει αυτόματα έως 50 μέτρα της προηγούμενης πορείας.

CUPRA KIRO στη Formula E GEN4

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας στο Goodwood 2026, η CUPRA KIRO παρουσιάζει στο Παρίσι το νέο αγωνιστικό για την εποχή GEN4 της Formula E. Το μονοθέσιο ξεπερνά τα 335 χλμ./ώρα, κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα και διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση. Πρόκειται για την πιο ισχυρή και τεχνολογικά προηγμένη γενιά στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Το νέο livery διατηρεί τα εμβληματικά χάλκινα χρώματα. Στην ομάδα εντάσσεται ο Jake Hughes, δίπλα στον Pepe Martí, που παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μετά από βάθρα στο Μονακό και τη Sanya.

Ήχος Sennheiser και showcar Tindaya

Στο Tavascan Black Edition παρουσιάζεται το νέο SENNHEISER AMBEO Immersive Sound System με τέσσερις actuators στην οροφή, για πλήρως immersive 360° ήχο. Το σύστημα θα εξοπλίσει και τα ανανεωμένα Formentor και Terramar, ενώ τα Leon και Leon Sportstourer διαθέτουν IMMERSIVE BY SENNHEISER. Στο περίπτερο βρίσκεται και το CUPRA Tindaya showcar, με κεντρική ιδέα «No Drivers, No CUPRA», εστιασμένο στη σύνδεση οδηγού-αυτοκινήτου.

Όλα τα μοντέλα και τα highlights της CUPRA εκτίθενται στο Pavilion 4 του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.