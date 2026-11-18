Η γκάμα του μικρού ηλεκτρικού CUPRA αποκτά την Plus Edge, με το πακέτο Edge στον βασικό εξοπλισμό, 135 ίππους και μπαταρία 37 kWh. Η τιμή της διαμορφώνεται στα 27.900 ευρώ μετά την εμπορική έκπτωση.

Το CUPRA Raval προσθέτει μία ακόμη επιλογή στην ελληνική γκάμα του, αυτή τη φορά με έμφαση στον εξοπλισμό καθημερινής χρήσης. Η νέα Plus Edge τοποθετείται πάνω από την Plus, διατηρώντας τον ηλεκτροκινητήρα των 135 ίππων και την μπαταρία των 37 kWh, αλλά προσθέτοντας στον στάνταρ εξοπλισμό το πακέτο Edge.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της CUPRA που ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2026, η τιμή καταλόγου της διαμορφώνεται στις 30.400 ευρώ. Με την εμπορική έκπτωση των 2.500 ευρώ, το ποσό υποχωρεί στις 27.900 ευρώ, χωρίς να έχει αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (3.000 ευρώ).

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Η Plus Edge προσθέτει εξοπλισμό με διαφορά 1.000 ευρώ από την Plus

Η ουσιαστική προσθήκη είναι το πακέτο Edge, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος, όπως διευκρινίζει η ελληνική αντιπροσωπεία στην ανακοίνωσή της. Πρόκειται για εξοπλισμό με άμεσο όφελος στην καθημερινότητα, ειδικά στους ελιγμούς σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης.

Με την Plus να κοστίζει σήμερα 26.900 ευρώ μετά την έκπτωση, η διαφορά για την Plus Edge είναι 1.000 ευρώ. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει περισσότερο εξοπλισμό διατηρώντας τον ίδιο συνδυασμό κινητήρα και μπαταρίας.

Με 135 ίππους, μπαταρία 37 kWh και ταχυφόρτιση έως 88 kW

Η Plus Edge βασίζεται στην έκδοση των 135 ίππων, με κίνηση στους εμπρός τροχούς και μπαταρία LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 9,5 δευτερόλεπτα.

Η εργοστασιακή αυτονομία της Plus κυμαίνεται από 305 έως 328 χιλιόμετρα κατά WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δεν έχει δοθεί ξεχωριστή τιμή αυτονομίας για την Plus Edge. Η φόρτιση υποστηρίζεται με ισχύ έως 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα και έως 88 kW σε ταχυφορτιστή DC, με τον κατασκευαστή να αναφέρει 23 λεπτά για το 10-80% υπό κατάλληλες συνθήκες.

Με μήκος περίπου 4,05 μέτρα και πορτμπαγκάζ 441 λίτρων, το Raval συνδυάζει τις διαστάσεις ενός supermini με έναν αξιοποιήσιμο χώρο για τις καθημερινές αποσκευές.

Πώς διαμορφώνεται ο νέος τιμοκατάλογος του CUPRA Raval

Με την προσθήκη της Plus Edge, ας δούμε πώς διαμορφώνεται ο νέος τιμοκατάλογος του CUPRA Raval στην ελληνική αγορά. Η γκάμα ξεκινά από 25.900 ευρώ μετά την εμπορική έκπτωση, με δύο επιλογές μπαταρίας, 37 και 52 kWh, και ισχύ έως 226 ίππους στην κορυφαία VZ.

Έκδοση CUPRA Raval Τιμή καταλόγου Έκπτωση Τιμή με έκπτωση Raval 37 kWh 115 ίππων 27.900 € 2.000 € 25.900 € Plus 37 kWh 135 ίππων 29.400 € 2.500 € 26.900 € Plus Edge 37 kWh 135 ίππων 30.400 € 2.500 € 27.900 € Endurance 52 kWh 210 ίππων 33.900 € 1.500 € 32.400 € VZ 52 kWh 226 ίππων 35.900 € 1.500 € 34.400 €

Τιμές σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της 11/11/2026. Στις τιμές με έκπτωση δεν έχει αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση.