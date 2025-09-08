Cupra Raval: Πρώτη εμφάνιση για το μικρότερο μοντέλο της μάρκας

Το CUPRA Raval αποκαλύπτεται για πρώτη φορά – μια νέα εποχή στην ηλεκτρική αστική μετακίνηση.

Η CUPRA έκανε μια δυναμική εμφάνιση στην Έκθεση του Μονάχου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το καμουφλαρισμένο CUPRA Raval

Το νέο ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο πόλης αναμένεται να λανσαριστεί το 2026

Ο Markus Haupt – προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της CUPRA – παρουσίασε το Raval καλυμμένο με ένα ιδιαίτερο livery που θυμίζει χάρτη της περιοχής El Raval στη Βαρκελώνη, απ’ όπου πήρε και το όνομά του.

Το Raval είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο μοντέλο. Είναι η CUPRA στην πιο προσιτή και τολμηρή μορφή της. Πρόκειται για το πρώτο από μια νέα οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης που θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Martorell, μαζί με το επερχόμενο Volkswagen ID. Polo. Ο στόχος; Να φέρουν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά σε περισσότερους ανθρώπους, δημιουργώντας μια νέα πρόταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα αυτοκίνητο με έμπνευση από τους δρόμους της Βαρκελώνης

Το CUPRA Raval παίρνει το όνομά του από μία από τις πιο ζωντανές και ακατέργαστα αυθεντικές γειτονιές της Βαρκελώνης. Το El Raval είναι συνώνυμο της ενέργειας, της ποικιλομορφίας και της αυθόρμητης κίνησης – χαρακτηριστικά που θέλει να αποτυπώσει και το νέο μοντέλο. Η σχεδίασή του, αντισυμβατική και έντονα συναισθηματική, έρχεται να αμφισβητήσει τις συμβατικές νόρμες της αστικής μετακίνησης.

Με μήκος μόλις 4 μέτρα, είναι συμπαγές και ευέλικτο – αλλά καθόλου “απλό”. Το Raval βασίζεται στην MEB πλατφόρμα του Volkswagen Group και έχει κίνηση στους εμπρός τροχούς, προσφέροντας μια οδηγοκεντρική εμπειρία γεμάτη ζωντάνια και ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον Markus Haupt: «Το Raval διαμορφώνει το μέλλον μας. Είναι η επιτομή όσων πρεσβεύει η CUPRA: συναίσθημα, ξεχωριστή σχεδίαση, ηλεκτρική απόδοση και, φυσικά, οδηγική απόλαυση. Δεν είναι απλά ένα νέο μοντέλο – είναι η ψυχή μιας ολόκληρης προσπάθειας που έχει ως βάση την Ισπανία και φέρνει κοντά τις εταιρείες του Brand Group Core. Μετατρέπουμε τη χώρα σε κόμβο ηλεκτροκίνησης για την Ευρώπη.»

Το CUPRA Raval VZ, η κορυφαία έκδοση των 166kW, ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο. Με CUPBucket καθίσματα, ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά 235mm, ηλεκτρονικό διαφορικό VAQ και ESC Sport, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για ένα απλό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για ένα μοντέλο φτιαγμένο για όσους αγαπούν την οδήγηση.

Ένα αυτοκίνητο για τον οδηγό

Ανεξάρτητα από την έκδοση, κάθε Raval φέρει στο DNA του τη σπορ ταυτότητα της CUPRA:

Χαμηλωμένο πλαίσιο κατά 15mm

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση

Προοδευτικό τιμόνι

ESC Sport

Αυτά συνθέτουν μια δυναμική εμπειρία στο τιμόνι, σπάνια για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Και δεν σταματά εκεί. Το Raval ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες, όπως:

Travel Assist με αλλαγή λωρίδας

Αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών

Intelligent Park Assist

Περιμετρική κάμερα 360°

DC ταχυφόρτιση

Θα προσφέρεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες και επίπεδα εξοπλισμού, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Το μέλλον πλησιάζει

Με το Raval, η CUPRA γιορτάζει το 2026 τα οκτώ χρόνια της, λανσάροντας παράλληλα το όγδοο μοντέλο στην ιστορία της. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο και φιλόδοξους στόχους, η μάρκα βρίσκεται κοντά στο να αγγίξει το ένα εκατομμύριο παραδόσεις.

Το CUPRA Raval δεν είναι απλώς μια νέα προσθήκη στη γκάμα της μάρκας – είναι το επόμενο μεγάλο βήμα.

