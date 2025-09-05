Dacia Duster και Bigster: Νέα γκάμα εκδόσεων με αυτονομία έως 1.500 km – Δες την αναλυτικά

Η Dacia ανανεώνει τα Duster και Bigster με νέους κινητήρες: Hybrid-G 150 4×4 με αυτονομία 1.500 χλμ., Hybrid 155, Mild Hybrid 140 και Eco-G 120. Δες όλη τη γκάμα.

Νέο Hybrid-G 150 4×4 με βενζίνη/LPG, έως 1.500 χλμ. αυτονομία και 60% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη.

Νέα αυτόματη μετάδοση 6 σχέσεων με paddles στο τιμόνι.

Το Duster ανανεώνει πλήρως τη γκάμα του με Hybrid 155, Mild Hybrid 140 και Eco-G 120 .

Το Bigster αποκτά την ίδια τεχνολογία και μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των C-SUV.

Η νέα εποχή για Duster και Bigster

Η Dacia παρουσιάζει μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα κινητήρων για τα Duster και Bigster, εισάγοντας τεχνολογίες που συνδυάζουν οικονομία, οικολογικό αποτύπωμα και ικανότητες εκτός δρόμου.

Κορυφαία προσθήκη είναι το νέο Hybrid-G 150 4×4, ένα υβριδικό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), με συνδυαστική ισχύ 154 ίππων και τετρακίνηση μέσω ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Πρόκειται για μια λύση που φέρνει το Duster και το Bigster σε άλλη διάσταση, προσφέροντας:

Αυτονομία έως 1.500 χλμ. WLTP , χάρη στις δύο δεξαμενές 50 λτ. για βενζίνη και LPG.

Κατανάλωση 7,1–7,2 λτ./100 χλμ. με LPG και 5,5–5,6 λτ./100 χλμ. με βενζίνη .

Εκπομπές CO₂ έως και -20 γρ./χλμ. έναντι της απλής 4×4 έκδοσης.

Δυνατότητα 60% ηλεκτρικής οδήγησης στην πόλη, με φόρτιση της μικρής μπαταρίας 48V μέσω πέδησης.

Πρωτοποριακό κιβώτιο και 6 modes οδήγησης

Η Dacia εισάγει για πρώτη φορά αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων με paddles στο τιμόνι, ιδιαίτερα χρήσιμα σε ανηφόρες ή εκτός δρόμου.

Το 2τάχυτο κιβώτιο του πίσω ηλεκτροκινητήρα είναι επίσης καινοτομία για την κατηγορία, εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση έως τα 140 χλμ./ώρα.

Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους έξι λειτουργίες οδήγησης:

Auto (εναλλαγή 4×2 / 4×4),

Eco (εκκίνηση ηλεκτρικά, 4×4 όταν χρειαστεί),

Snow ,

Mud/Sand ,

Lock για δύσβατες εκτός δρόμου συνθήκες,

Hill Descent Control για κατηφορικές διαδρομές.

Το Duster με νέους κινητήρες

Πέρα από το νέο Hybrid-G 150 4×4, το Duster αποκτά πλήρη γκάμα νέων εκδόσεων:

Duster Hybrid 155 : Full hybrid με 109 ίππους θερμικό κινητήρα + 2 ηλεκτροκινητήρες, 4,6 λτ./100 χλμ. κατανάλωση, εκπομπές 105 γρ./χλμ.

Duster Mild Hybrid 140 : 3κύλινδρος 1.2 σε κύκλο Miller, με υποβοήθηση 48V και 6άρι χειροκίνητο, κατανάλωση 5,4 λτ./100 χλμ.

Duster Eco-G 120: Διπλού καυσίμου, με ισχύ +20 ίππους (120 PS), αυτονομία έως 1.380 χλμ. και χαμηλότερες εκπομπές CO₂ κατά 10%.

Bigster: Η ναυαρχίδα με υβριδική τεχνολογία

Το ολοκαίνουργιο Bigster, που μόλις λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά, μοιράζεται την ίδια γκάμα με το Duster και ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία C-SUV.

Με μήκος άνω των 4,5 μ. και χώρο αποσκευών >700 λτ. , συνδυάζει χώρους και πρακτικότητα.

Διατίθεται με Hybrid 155 , Mild Hybrid 140 , Eco-G 120 και το νέο Hybrid-G 150 4×4 .

Η έκδοση 4×4 προσφέρει 5 προγράμματα τετρακίνησης, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε τύπο διαδρομής.

Τι κρατάμε;

Νέο Hybrid-G 150 4×4 : υβριδικό + LPG, έως 1.500 χλμ. αυτονομία.

Το Duster αποκτά νέες εκδόσεις (Hybrid 155, Mild Hybrid 140, Eco-G 120).

Το Bigster μπαίνει δυναμικά με ίδιες τεχνολογίες και κορυφαίους χώρους.

Πιο αποδοτικά, πιο «πράσινα» και με νέες δυνατότητες εκτός δρόμου, τα SUV της Dacia αναβαθμίζονται σημαντικά.

