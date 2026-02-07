quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dacia Duster: Στην Ελλάδα η 4×4 υβριδική έκδοση με υγραέριο που κανει 1.500 km – Τιμές κι εξοπλισμός

ΣΑΒΒΑΤΟ | 07.02.2026
AutoTypos Team
dacia-duster-stin-ellada-i-44-yvridiki-ekdosi-me-ygraerio-pou-kanei-1-500-km-times-ki-exoplismos-778594

Η πιο ενδιαφέρουσα έκδοση του Dacia Duster, Hybrid-G 150 4×4 με LPG, μόλις πάτησε Ελλάδα. Όλες οι τιμές εδώ.

Η Dacia εμπλουτίζει τη γκάμα του Duster στην Ελλάδα με μια έκδοση που «κουμπώνει» ιδανικά στο ελληνικό ζητούμενο της μεγάλης αυτονομίας και του χαμηλού κόστους χρήσης. Η νέα Hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει υβριδική τεχνολογία με LPG και βενζίνη, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο, φιλοδοξώντας να γίνει η πιο πρακτική επιλογή για όσους κάνουν συχνά ταξίδια ή κινούνται σε μεικτές συνθήκες.

Τι είναι το Hybrid-G 150 4×4

Το σύστημα Hybrid-G 150 4×4 χρησιμοποιεί διπλό ρεζερβουάρ (LPG και βενζίνη) και στοχεύει σε αυτονομία έως 1.500 km. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για συνδυασμό LPG με υβριδική υποβοήθηση και τετρακίνηση, ώστε να μην «θυσιάζεται» η χρηστικότητα εκτός πόλης. Το αποτέλεσμα; Κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Ο νέος τιμοκατάλογος Duster στην Ελλάδα

Με τον τιμοκατάλογο 06.02.2026, η γκάμα του Duster απλώνεται σε περισσότερες επιλογές, από καθαρά bi-fuel εκδόσεις μέχρι υβριδικές.

DACIA DUSTER

Duster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμές

  • Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 29.900 € (CO₂ 120 g/km)
  • Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)
  • Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Dacia Duster, όλες οι εκδόσεις

Τιμοκατάλογος 06.02.2026, ΑΠΛΤ (λιανική)

Έκδοση Ισχύς Κιβώτιο Καύσιμο/Υβριδικό CO₂ (g/km) Τιμή
Essential Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 20.700 €
Expression Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 23.000 €
Extreme Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 25.500 €
Expression Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 24.800 €
Journey Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 27.200 €
Extreme Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 27.200 €
Expression Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 24.000 €
Journey Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 25.900 €
Extreme Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 25.900 €
Expression Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 29.900 €
Journey Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 32.500 €
Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 32.500 €
Expression Hybrid 155 155 HYBRID 109 28.700 €
Journey Hybrid 155 155 HYBRID 109 31.200 €
Extreme Hybrid 155 155 HYBRID 109 31.200 €
Expression Eco-G 100 100 bi-Fuel 126 22.500 €
Extreme Eco-G 100 100 bi-Fuel 127 25.000 €
Expression Hybrid 140 140 HYBRID 113 26.500 €
Journey Hybrid 140 140 HYBRID 114 29.100 €

Σε όλα τα μοντέλα της γκάμας αναφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή έως 100.000 km (όποιο έρθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;

  • Η Hybrid-G 150 4×4 φέρνει συνδυασμό τετρακίνησης, υβριδικής λειτουργίας και LPG, με στόχο αυτονομία έως 1.500 km.
  • Τιμές για την 4×4 Hybrid-G ξεκινούν από 29.900 €.
  • Η γκάμα Duster γίνεται πιο πλήρης, με επιλογές Eco-G, mild hybrid και hybrid.

Tags
#Dacia#Dacia Bigster#Dacia Duster
Πρόσφατες Ειδήσεις