Η πιο ενδιαφέρουσα έκδοση του Dacia Duster, Hybrid-G 150 4×4 με LPG, μόλις πάτησε Ελλάδα. Όλες οι τιμές εδώ.

Η Dacia εμπλουτίζει τη γκάμα του Duster στην Ελλάδα με μια έκδοση που «κουμπώνει» ιδανικά στο ελληνικό ζητούμενο της μεγάλης αυτονομίας και του χαμηλού κόστους χρήσης. Η νέα Hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει υβριδική τεχνολογία με LPG και βενζίνη, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο, φιλοδοξώντας να γίνει η πιο πρακτική επιλογή για όσους κάνουν συχνά ταξίδια ή κινούνται σε μεικτές συνθήκες.

Τι είναι το Hybrid-G 150 4×4

Το σύστημα Hybrid-G 150 4×4 χρησιμοποιεί διπλό ρεζερβουάρ (LPG και βενζίνη) και στοχεύει σε αυτονομία έως 1.500 km. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για συνδυασμό LPG με υβριδική υποβοήθηση και τετρακίνηση, ώστε να μην «θυσιάζεται» η χρηστικότητα εκτός πόλης. Το αποτέλεσμα; Κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Ο νέος τιμοκατάλογος Duster στην Ελλάδα

Με τον τιμοκατάλογο 06.02.2026, η γκάμα του Duster απλώνεται σε περισσότερες επιλογές, από καθαρά bi-fuel εκδόσεις μέχρι υβριδικές.

Duster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμές

Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 29.900 € (CO₂ 120 g/km)

Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)

Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Dacia Duster, όλες οι εκδόσεις

Τιμοκατάλογος 06.02.2026, ΑΠΛΤ (λιανική)

Έκδοση Ισχύς Κιβώτιο Καύσιμο/Υβριδικό CO₂ (g/km) Τιμή Essential Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 20.700 € Expression Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 23.000 € Extreme Eco-G 120 120 χειρ. bi-Fuel 122 25.500 € Expression Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 24.800 € Journey Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 27.200 € Extreme Eco-G 120 EDC 120 αυτόμ. bi-Fuel 126 27.200 € Expression Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 24.000 € Journey Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 25.900 € Extreme Mild Hybrid 140 140 HYBRID 126 25.900 € Expression Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 29.900 € Journey Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 32.500 € Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto 150 αυτόμ. HYBRID bi-Fuel 120 32.500 € Expression Hybrid 155 155 HYBRID 109 28.700 € Journey Hybrid 155 155 HYBRID 109 31.200 € Extreme Hybrid 155 155 HYBRID 109 31.200 € Expression Eco-G 100 100 bi-Fuel 126 22.500 € Extreme Eco-G 100 100 bi-Fuel 127 25.000 € Expression Hybrid 140 140 HYBRID 113 26.500 € Journey Hybrid 140 140 HYBRID 114 29.100 €

Σε όλα τα μοντέλα της γκάμας αναφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή έως 100.000 km (όποιο έρθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;