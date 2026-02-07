Η πιο ενδιαφέρουσα έκδοση του Dacia Duster, Hybrid-G 150 4×4 με LPG, μόλις πάτησε Ελλάδα. Όλες οι τιμές εδώ.
Η Dacia εμπλουτίζει τη γκάμα του Duster στην Ελλάδα με μια έκδοση που «κουμπώνει» ιδανικά στο ελληνικό ζητούμενο της μεγάλης αυτονομίας και του χαμηλού κόστους χρήσης. Η νέα Hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει υβριδική τεχνολογία με LPG και βενζίνη, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο, φιλοδοξώντας να γίνει η πιο πρακτική επιλογή για όσους κάνουν συχνά ταξίδια ή κινούνται σε μεικτές συνθήκες.
Τι είναι το Hybrid-G 150 4×4
Το σύστημα Hybrid-G 150 4×4 χρησιμοποιεί διπλό ρεζερβουάρ (LPG και βενζίνη) και στοχεύει σε αυτονομία έως 1.500 km. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για συνδυασμό LPG με υβριδική υποβοήθηση και τετρακίνηση, ώστε να μην «θυσιάζεται» η χρηστικότητα εκτός πόλης. Το αποτέλεσμα; Κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.
Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.
Ο νέος τιμοκατάλογος Duster στην Ελλάδα
Με τον τιμοκατάλογο 06.02.2026, η γκάμα του Duster απλώνεται σε περισσότερες επιλογές, από καθαρά bi-fuel εκδόσεις μέχρι υβριδικές.
Duster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμές
- Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 29.900 € (CO₂ 120 g/km)
- Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)
- Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 € (CO₂ 120 g/km)
Αναλυτικός τιμοκατάλογος Dacia Duster, όλες οι εκδόσεις
Τιμοκατάλογος 06.02.2026, ΑΠΛΤ (λιανική)
|Έκδοση
|Ισχύς
|Κιβώτιο
|Καύσιμο/Υβριδικό
|CO₂ (g/km)
|Τιμή
|Essential Eco-G 120
|120
|χειρ.
|bi-Fuel
|122
|20.700 €
|Expression Eco-G 120
|120
|χειρ.
|bi-Fuel
|122
|23.000 €
|Extreme Eco-G 120
|120
|χειρ.
|bi-Fuel
|122
|25.500 €
|Expression Eco-G 120 EDC
|120
|αυτόμ.
|bi-Fuel
|126
|24.800 €
|Journey Eco-G 120 EDC
|120
|αυτόμ.
|bi-Fuel
|126
|27.200 €
|Extreme Eco-G 120 EDC
|120
|αυτόμ.
|bi-Fuel
|126
|27.200 €
|Expression Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|126
|24.000 €
|Journey Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|126
|25.900 €
|Extreme Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|126
|25.900 €
|Expression Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|αυτόμ.
|HYBRID bi-Fuel
|120
|29.900 €
|Journey Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|αυτόμ.
|HYBRID bi-Fuel
|120
|32.500 €
|Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|αυτόμ.
|HYBRID bi-Fuel
|120
|32.500 €
|Expression Hybrid 155
|155
|HYBRID
|109
|28.700 €
|Journey Hybrid 155
|155
|HYBRID
|109
|31.200 €
|Extreme Hybrid 155
|155
|HYBRID
|109
|31.200 €
|Expression Eco-G 100
|100
|bi-Fuel
|126
|22.500 €
|Extreme Eco-G 100
|100
|bi-Fuel
|127
|25.000 €
|Expression Hybrid 140
|140
|HYBRID
|113
|26.500 €
|Journey Hybrid 140
|140
|HYBRID
|114
|29.100 €
Σε όλα τα μοντέλα της γκάμας αναφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή έως 100.000 km (όποιο έρθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.
Τι κρατάμε;
- Η Hybrid-G 150 4×4 φέρνει συνδυασμό τετρακίνησης, υβριδικής λειτουργίας και LPG, με στόχο αυτονομία έως 1.500 km.
- Τιμές για την 4×4 Hybrid-G ξεκινούν από 29.900 €.
- Η γκάμα Duster γίνεται πιο πλήρης, με επιλογές Eco-G, mild hybrid και hybrid.