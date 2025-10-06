Dacia Hipster: Το νέο φθηνό ηλεκτρικό που ζυγίζει μόλις 800 κιλά

Ανάλαφρο, στυλάτο, πρακτικό και πιο… hip από ποτέ! – Αυτό είναι το νέο Dacia Hipster.

Με το νέο Hipster, η Dacia αναβιώνει το πνεύμα θρυλικών μικρών κι ελαφριών αυτοκινήτων πόλης όπως τα, Mini Cooper, Fiat 500 και VW Beetle. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μικρό μετρά μόλις 3 μέτρα σε μήκος, αλλά καταφέρνει στην καμπίνα του υπάρχει χώρος για τέσσερις επιβάτες, ενώ παράλληλα διαθέτει 500 λίτρα αποθηκευτικού χώρου με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα.

Το νέο αυτοκίνητο «του λαού»

Το Dacia Hipster έρχεται να ενταχθεί στην κατηγορία E-car, ως ένα μικρό και φθηνό ηλεκτρικό concept car που στοχεύει εάν περάσει στην παραγωγή, η τιμή του να μην ξεπερνά τις 18.000 ευρώ. Ο επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Dacia, Frank Marotte, δήλωσε ότι το Hipster δείχνει τι θα μπορούσαν να καταφέρουν οι εταιρείες αν τους δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία για να κατασκευάζουν μικρά και οικονομικά αυτοκίνητα.

«Ουσιαστικά, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι περισσότεροι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι, ειδικά στα μικρά αυτοκίνητα, έχουμε [προχωρήσει] πολύ όσον αφορά ορισμένους τύπους κανονισμών – και η πραγματική χρήση από τους πελάτες είναι εντελώς διαφορετική από τον τελευταίο κανονισμό ενεργητικής ασφάλειας που έχει τεθεί σε ισχύ», δήλωσε στο Autocar.

Ο Marotte σημειώνει πως η ΕΕ έχει επιβάλει στους κατασκευαστές περίπου 100 νέους κανονισμούς από το 2010, ενώ αναμένεται να προστεθούν άλλοι 100+ μέχρι το 2030. Ο έξτρα εξοπλισμός έχει ως αποτέλεσμα το μέσο βάρος ενός νέου αυτοκινήτου να έχει αυξηθεί κατά 15% την τελευταία δεκαετία, με την ισχύ του κινητήρα να έχει αυξηθεί επίσης κατά 43% για να μπορεί να κουβαλήσει το επιπλέον βάρος.

Ωστόσο, η αυξήσεις βάρους και απόδοσης έχει επιφέρει και μια σημαντική αύξηση στο κόστος, το οποίο έχει εκτοξευθεί στο +63%. Παράλληλα, η κατάσταση έχει χειροτερέψει αρκετά και στην αγορά μεταχειρισμένων, με τις τιμές να ανεβαίνουν κατά 45% μεταξύ 2010 και 2024, κάνοντας τη θέση του αγοραστικού κοινού ακόμα πιο δύσκολη.

«Έτσι, η προσδοκία μας είναι ότι, είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε για τις τεχνολογίες, πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές και να επαναφέρουμε τα οικονομικά αυτοκίνητα στους δρόμους. Πρέπει να προσελκύσουμε ξανά στην αγορά τους πελάτες με τα μικρότερα budget που έχουν εγκαταλείψει την ιδέα της αγοράς ενός νέου ή ακόμα και ενός μεταχειρισμένου οχήματος».

Less is more

Αυτή είναι η φιλοσοφία μέσω της οποίας γεννήθηκε το νέο Dacia Hipster, ένα αυτοκίνητο που έρχεται να προσφέρει στον οδηγό τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς να τον χρεώνει χιλιάδες ευρώ για τεχνολογίες που μέχρι χθες δεν γνώριζε καν πως χρειαζόταν. Με το Hipster, ο στόχος της Dacia είναι να ρίξει όσο περισσότερο γίνεται το κόστος παραγωγής, έτσι ώστε να κρατήσει την τιμή του αυτοκινήτου όσο πιο χαμηλά γίνεται.

«Πρέπει να εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά από πριν, τόσο στη σχέση σχεδιασμού-κόστους όσο και στη σχέση σχεδιασμού-βάρους», είπε, προσθέτοντας ότι «αν μπορούμε να μειώσουμε το βάρος, τότε μπορούμε να επεκτείνουμε την αυτονομία χωρίς να επενδύσουμε υπερβολικά σε μπαταρίες, οπότε αυτό είναι πραγματικά το μαγικό που πρέπει να κάνουμε».

Ένα μαγικό που η Dacia τελικά κατάφερε, κρατώντας το Hipster κάτω από τα 800 κιλά, δηλαδή 20% ελαφρύτερο από το Spring. Λιγότερο βάρος σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, με την εταιρεία να λέει πως το νέο μικρό ηλεκτρικό χρειάζεται φόρτιση μόνο μια φορά την εβδομάδα. Ο Patrice Lévy-Bencheton, διευθυντής απόδοσης της Dacia, δήλωσε ότι το Hipster καταδεικνύει την αντίθεση μεταξύ των αντιληπτών απαιτήσεων των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων και του τρόπου με τον οποίο αυτά οδηγούνται και χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα.

«Στην καθημερινή οδήγηση, δεν χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο 1,5 ή δύο τόνων με μπαταρία 80kWh ικανή να κάνει 0-100 km/h σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Δεν το χρειάζεσαι αυτό. Ας επιστρέψουμε στα βασικά: τι χρειαζόμαστε πραγματικά σε καθημερινή βάση;»

Όσο πιο minimal γίνεται

Ο επικεφαλής σχεδιαστής της Dacia, David Durand, πιστεύει πως και τα μικρά προσιτά αυτοκίνητα μπορούν να γίνουν δημοφιλή, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως το Fiat Panda, το Citroën 2CV και το Land Rover Series I ως εμπνεύσεις.

«Όλα αυτά τα αυτοκίνητα εκτιμήθηκαν σε τεράστιο βαθμό, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλή χάρη στα όσα πρόσφεραν χωρίς να αδειάζουν την τσέπη του ιδιοκτήτη. Έτσι, για εμάς, είναι ένα παράδειγμα ότι θα πρέπει να μπορούμε να αναπαράγουμε αυτή τη νοοτροπία, και σε αυτές τις περιπτώσεις, το ουσιώδες γίνεται σούπερ κουλ».

Διαβάστε επίσης: Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας “less is more”, η καμπίνα του νέου Dacia Hipster έχει «βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει εξαιρετικούς χώρους», παρά το μικρό μέγεθος του μοντέλου. Σε αυτό συμβάλει το σχήμα «κουτιού», με μεγάλες πόρτες, τα συρόμενα παράθυρα χωρίς υπερμεγέθεις μηχανισμούς και η απουσία ενός τεράστιου συστήματος Infotainment.

Αντίθετα, η Dacia έχει εξοπλίσει το Hipster με μια βάση για Smartphone, προωθώντας τη φιλοσοφία «φέρε τη δική σου συσκευή», με την οποία μπορείς και να ξεκλειδώσεις το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και όχι ένα φυσικό κλειδί. Ενώ το Hipster διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που χρειάζεται κάποιος για καθημερινή οδήγηση στην πόλη, διαθέτει 11 από τις βάσεις αξεσουάρ «YouClip» της Dacia σε όλη την καμπίνα, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν κιτ όπως ηχεία Bluetooth, ποτηροθήκες και υποβραχιόνια.

Άγνωστη η ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Dacia δεν έχει αναφερθεί ακόμα σε κάποια ημερομηνία κυκλοφορίας, αφού η βιωσιμότητα και το μέλλον του Hipster εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο φιλικό θα είναι το νομοθετικό περιβάλλον.

Ο Durand δήλωσε: «Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να εναρμονιστούμε με τους κανονισμούς».

Τι κρατάμε:

Το νέο Dacia Hipster έρχεται να χτίσει πάνω στις επιτυχίες των θρυλικών μικρών του παρελθόντος

Με βάρος κάτω των 800 κιλών, χαμηλή τιμή και αρκετό χώρο για τέσσερις επιβάτες, το Hipster έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στην κατηγορία των E-cars

Με το Hipster, η Dacia προσφέρει μια λύση για όσους ψάχνουν ένα φθηνό και πρακτικό μικρό, χωρίς «φρου-φρου κι αρώματα»

Πηγή: Autocar.co.uk

Ποιο SUV δίνει 12 χρόνια εγγύηση και καίει πραγματικά κάτω από 5 λίτρα/100 km;

BMW M Festival: Όλη η δύναμη του M Division στα Μέγαρα

Πρώτες εντυπώσεις MG HS HYBRID+: Full Hybrid με 224 ίππους