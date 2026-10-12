Δακτύλιος Αθήνας: Ξεκίνησε και επίσημα αιφνιδιαστικά – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

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Σε ισχύ ο Δακτύλιος της Αθήνας για το 2026-2027. Δείτε ωράριο, μονά-ζυγά, όρια, εξαιρέσεις, ειδικό σήμα και πρόστιμο.

Ο Μικρός Δακτύλιος της Αθήνας επέστρεψε και επίσημα, με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας να τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027, με το γνωστό σύστημα «μονά-ζυγά» να καθορίζει ποια αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται στο εσωτερικό του Δακτυλίου. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός οχημάτων εξαιρείται, μεταξύ των οποίων ηλεκτρικά, υβριδικά και συγκεκριμένα Euro 6 χαμηλών εκπομπών.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύει ο Δακτύλιος

Ο Μικρός Δακτύλιος δεν εφαρμόζεται όλο το 24ωρο. Για την περίοδο 2026-2027 οι περιορισμοί ισχύουν:

Δευτέρα έως Πέμπτη, από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή, από 07:00 έως 15:00

Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες το μέτρο δεν εφαρμόζεται.

Το ίδιο ισχύει και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πώς λειτουργούν τα μονά-ζυγά

Για όσα αυτοκίνητα δεν ανήκουν στις κατηγορίες που εξαιρούνται, η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής με βάση την ημερομηνία και το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας.

Τις ζυγές ημερομηνίες μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 ή 8.

Αντίστοιχα, τις μονές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία όσων η πινακίδα τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 ή 9. Το μέτρο αφορά τα επιβατικά ΙΧ, αλλά και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους.

Ποια είναι τα όρια του Μικρού Δακτυλίου

Ο Μικρός Δακτύλιος καλύπτει μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας και οριοθετείται από τις:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια. Στις λεωφόρους και τις οδούς που αποτελούν τα ίδια τα όρια του Δακτυλίου οι περιορισμοί δεν ισχύουν.

Το σύστημα μονά-ζυγά εφαρμόζεται δηλαδή στους δρόμους που βρίσκονται στο εσωτερικό της συγκεκριμένης περιμέτρου.

Ποια αυτοκίνητα μπορούν να μπαίνουν ελεύθερα

Δεν υπόκεινται όλα τα αυτοκίνητα στο σύστημα μονά-ζυγά.

Δικαίωμα έκδοσης ειδικού σήματος για ελεύθερη κυκλοφορία έχουν, μεταξύ άλλων:

αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα

υβριδικά αυτοκίνητα

οχήματα που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής φυσικό αέριο

οχήματα που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής υγραέριο

συγκεκριμένα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 6

Για τα Euro 6 ισχύουν πρόσθετα όρια εκπομπών CO2.

Αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να εκπέμπουν λιγότερα από 120 g/km CO2 με βάση τον κύκλο NEDC.

Για όσα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, το όριο είναι κάτω από 145 g/km CO2 με βάση το WLTP.

Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός Euro 6 από μόνος του δεν αρκεί. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται και κάτω από το αντίστοιχο όριο εκπομπών CO2.

Πώς βγάζεις το ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά το ειδικό σήμα κυκλοφορίας στον Δακτύλιο.

Για την έκδοσή του απαιτούνται:

οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet

ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

του αυτοκινήτου ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα

Το σήμα διαθέτει μοναδικό αριθμό επαλήθευσης και μπορεί να χρησιμοποιείται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για όσους κατοικούν μόνιμα μέσα στα όρια του Μικρού Δακτυλίου.

Για τα αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων έχουν καθοριστεί ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου, ενώ απαιτείται ειδική κάρτα που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 εξακολουθούν να ισχύουν.

Υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις

Εκτός από τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών, προβλέπονται επιπλέον κατηγορίες οχημάτων που μπορούν να κυκλοφορούν κατ’ εξαίρεση.

Για ορισμένες από αυτές απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 14:00, ενώ μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται η άδεια κυκλοφορίας, η άδεια οδήγησης, το ισχύον ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πόσο είναι το πρόστιμο για παράβαση του Δακτυλίου

Εδώ υπάρχει μία σημαντική αλλαγή σε σχέση με όσα ίσχυαν παλαιότερα. Η παραβίαση των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης κυκλοφορίας κατατάσσεται πλέον, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην κατηγορία Ε2-Α. Για παραβάσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Επομένως, οδηγός που εισέρχεται στον Μικρό Δακτύλιο σε ημέρα κατά την οποία δεν δικαιούται να κυκλοφορεί και χωρίς να καλύπτεται από κάποια εξαίρεση κινδυνεύει με πρόστιμο 150 ευρώ.

Τι κρατάμε;