Μετά την καλοκαιρινή παύση, ο Δακτύλιος στην Αθήνα επιστρέφει στις αρχές Οκτωβρίου, φέρνοντας ξανά περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.

Ο δακτύλιος 2025 επιστρέφει 14/10/2025

Πρόστιμο για παραβάσεις – έλεγχοι από Τροχαία.

Ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται από τον περιορισμό

Υπάρχει ψηφιακή άδεια δακτυλίου μέσω gov.gr με TAXISnet

Οι περσινές άδειες ισχύουν για 10 εργάσιμες ημέρες με ελαστικότητα στους ελέγχους

Το μέτρο θα ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00, ενώ την Παρασκευή οι ώρες εφαρμογής περιορίζονται έως τις 15:00.

Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:

«Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ.Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας»,

Δακτύλιος 2025

Iσχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:

Από 14 Οκτωβρίου 2025 έως και 18 Ιουλίου 2026 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό)

και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς που ισχύει ο δακτύλιος δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου

Μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας.

Θα πρέπει το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ηλεκτρικό

εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικό

κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO 2. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO 2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6

Αναλυτικά:

Τα, εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31/12/2020.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/01/2021 και εφεξής

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

του οχήματος τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου με ένα κλικ εδώ

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Αν το όχημα σας δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και δικαιούστε κάποια από τις λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, μπορείτε να την αιτηθείτε στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Σε ότι αφορά στους περσινούς κατόχους αδειών δακτυλίου, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της περσινής άδειας για δέκα εργάσιμες ημέρες. Μέχρι τότε θα υπάρξει ελαστικότητα στους ελέγχους, με την επίδειξη της περσινής άδειας εισόδου στο δακτύλιο.

Τι κρατάμε;

Ο δακτύλιος επιστρέφει με ζυγά–μονά και ισχύει καθημερινά εκτός αργιών και απεργιών ΜΜΜ.

Η ψηφιακή άδεια είναι πλέον απαραίτητη για τα οχήματα που εξαιρούνται.

Καθαρά ή χαμηλών ρύπων αυτοκίνητα (EV, υβριδικά, φυσικού αερίου, Euro 6 χαμηλών CO₂) κινούνται ελεύθερα.

Οι περσινοί κάτοχοι έχουν περίοδο χάριτος 10 ημερών με την παλιά άδεια.

