Δεκαπενταύγουστος στην Αθήνα: Πως θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ

Αλλαγές στο πρόγραμμα και αραιότερα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Με τροποποιημένο πρόγραμμα και διαφορετικές συχνότητες δρομολογίων θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει τις αλλαγές που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με την ημέρα της μεγάλης θερινής αργίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, να ξεχωρίζει καθώς θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής.

Παράλληλα, το Σάββατο θα διατηρηθεί η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές όπου αυτή εφαρμόζεται κανονικά.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 14 Αυγούστου: Θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής

Θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής Σάββατο 15 Αυγούστου: Λόγω της αργίας, σε όλες τις γραμμές θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής

Λόγω της αργίας, σε όλες τις γραμμές θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής Κυριακή 16 Αυγούστου: Θα εφαρμοστεί το κανονικό πρόγραμμα Κυριακής στο σύνολο των γραμμών

Θα εφαρμοστεί το κανονικό πρόγραμμα Κυριακής στο σύνολο των γραμμών Δευτέρα 17 Αυγούστου: Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν με έκτακτο πρόγραμμα, επίσης βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική εξαίρεση για το Σάββατο. Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά το επιβατικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις ώρες και τις συχνότητες των δρομολογίων μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης του ΟΑΣΑ, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Μετρό και Τραμ: Ποιες γραμμές θα λειτουργούν όλο το 24ωρο

Οι αλλαγές αφορούν και τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή τις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι επιβάτες που πρόκειται να μετακινηθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, καθώς παρά την αργία θα παραμείνει σε ισχύ η 24ωρη λειτουργία που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο.

Συγκεκριμένα, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, όπως και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ωστόσο, οι συχνότητες των δρομολογίων θα είναι διαφορετικές σε σχέση με τις συνηθισμένες, λόγω της αργίας. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλό είναι να ελέγχουν τα επικαιροποιημένα δρομολόγια πριν από κάθε μετακίνησή τους.

Πηγή: EleftherosTypos.gr