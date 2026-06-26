Δεν άντεξε: Αποχωρεί ο άνθρωπος – κλειδί του marketing της Ferrari, λόγω…. Luce  

Έπειτα από 16 χρόνια στην κορυφή του εμπορικού και marketing τμήματος της Ferrari, ο Enrico Galliera αποχωρεί – Από τον όμιλο της BMW ο αντικαταστάτης του

Η Ferrari προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες διοικητικές αλλαγές των τελευταίων ετών, καθώς ο Enrico Galliera ολοκληρώνει την πορεία του στην εταιρεία ύστερα από 16 χρόνια παρουσίας. Ο Galliera, ως Chief Marketing & Commercial Officer είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής και της παγκόσμιας εικόνας της ιταλικής φίρμας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της αποκλειστικότητας του brand.

Ο άνθρωπος πίσω από την εμπορική επιτυχία

Αν και δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό όσο άλλες προσωπικότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Galliera θεωρείται από τους ανθρώπους που συνέβαλαν σημαντικά στη σύγχρονη εμπορική επιτυχία της Ferrari.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εταιρεία διατήρησε την πολιτική περιορισμένης παραγωγής, ενίσχυσε την αξία της μάρκας και εδραίωσε ακόμη περισσότερο την εικόνα των μοντέλων της ως προϊόντων υψηλού κύρους και συλλεκτικής αξίας.

Η Ferrari ανακοίνωσε ότι η αποχώρησή του αποτελεί προσωπική επιλογή, καθώς, όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου, αποφάσισε να ξεκινήσει «ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία», ενημερώνοντας την εταιρεία για την πρόθεσή του εδώ και αρκετό καιρό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, ευχαρίστησε δημόσια τον Galliera, τονίζοντας ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Ferrari σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τη BMW Italia στο Μαρανέλο

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Massimiliano Di Silvestre, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Italia.

Ο Di Silvestre παρέμεινε επικεφαλής της ιταλικής θυγατρικής της BMW από το 2019 έως το 2026, ενώ συνολικά διαθέτει περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον γερμανικό όμιλο. Η νέα του θέση στη Ferrari σηματοδοτεί την πρώτη φορά που αναλαμβάνει τόσο υψηλό διοικητικό ρόλο εκτός BMW. Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου 2026.

Συγκυρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Η διοικητική αλλαγή έρχεται λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της Ferrari Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου παραγωγής της εταιρείας. Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε φυσικά σχόλια, με την Ferrari να ξεκαθαρίζει πάντως, ότι η αποχώρηση του Galliera είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό και δεν συνδέεται με την παρουσίαση του νέου μοντέλου ή με τις πρόσφατες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από την εμπορική του διάθεση.

Η ανάληψη της εμπορικής διεύθυνσης από ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη BMW αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία της Ferrari, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης χωρίς να θέλει να χάσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα που τη διαφοροποιεί από κάθε άλλο κατασκευαστή.