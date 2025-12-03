Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της JLR – Έδιωξαν το σχεδιαστή Gerry McGovern

Έδιωξαν με άσχημο τρόπο τον εμβληματικού σχεδιαστή της JLR χωρίς καμία προειδοποίηση – Ανοιχτά τα ερωτήματα για το τι κρύβει αυτή η κίνηση
Η Jaguar Land Rover βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς ο κορυφαίος σχεδιαστής της, Gerry McGovern, αποχώρησε ξαφνικά από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβασή του τερματίστηκε άμεσα τη Δευτέρα (01/12/2025), αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα γύρω από τις προθέσεις της JLR και της ιδιοκτήτριας Tata Motors.
Η σχέση με την Tata και ο παράγοντας «νέος CEO»
Βασικές πηγές αναφέρουν ότι η απομάκρυνση McGovern έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι «συνοδεύτηκε εκτός γραφείου», από προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας. Δεν έχει πάντως υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των περιστατικών, καθώς τόσο η JLR όσο και η Tata Motors αποφεύγουν κάθε σχόλιο.
Το γεγονός ότι η απόφαση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο CEO PB Balaji — έως τώρα CFO της Tata Motors — ενισχύει τη θεωρία ότι ο ινδικός όμιλος επιθυμεί πιο άμεσο έλεγχο στη βρετανική εταιρεία.
Μία θητεία που άφησε γερό αποτύπωμα
Ο McGovern υπήρξε από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην JLR και στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Ratan Tata. Η αποχώρησή του κλείνει έναν κύκλο 21 συναπτών ετών, με σημαντικές δημιουργίες που σημάδεψαν την εταιρεία:
- Την σύγχρονη αναγέννηση του Land Rover Defender
- Την διατήρηση της αίγλης της οικογένειας Range Rover
- Την αναδιαμόρφωση του brand Jaguar ενόψει της μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα
- Τον σχεδιασμός του αμφιλεγόμενου Type 00 Concept
- Τον κεντρικό του ρόλο στη στρατηγική Reimagine του 2021
Πριν από τη JLR, ο McGovern άφησε το στίγμα του σε British Leyland (MG EXE, MGF, πρώτης γενιάς Freelander) και στη συνέχεια στη Ford, όπου ηγήθηκε των Lincoln-Mercury με βάση την Καλιφόρνια. Το 2004 επέστρεψε οριστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αναλάβει ξανά τον σχεδιασμό της Land Rover.
Τι ακολουθεί;
Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις και με την καρέκλα του διαδόχου ακόμη άδεια, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: τι σηματοδοτεί αυτή η ξαφνική αλλαγή για το μέλλον των Jaguar και Land Rover; Πώς θα εξελιχθεί η ηλεκτρική στροφή της εταιρείας; Και τέλος, ποια σχεδιαστική φιλοσοφία θα επικρατήσει στη «μετά-McGovern εποχή»;
Κοιτώντας την «μεγαλύτερη εικόνα» η JLR -και ειδικά η Jaguar- είναι προφανές ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης, η οποία όμως οδηγά σε σπασμωδικές και ξαφνικές κινήσεις, καταδεικνύοντας ότι ίσως η στρατηγική, δεν ήταν αυτό που λέμε «καλώς μελετημένη».
Τι κρατάμε;
- Η αποχώρηση McGovern έγινε αιφνιδίως και χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.
- Συμπίπτει με την άνοδο του PB Balaji στη θέση του CEO
- Κλείνει 21 χρόνια καθοριστικής επιρροής στον σχεδιασμό της JLR
- Ο McGovern υπήρξε κεντρικός αρχιτέκτονας του σύγχρονου σχεδιαστικού DNA σε Defender, Range Rover και Jaguar
- Ερωτήματα παραμένουν για το σχεδιαστικό μέλλον της JLR
