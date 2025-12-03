quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της JLR – Έδιωξαν το σχεδιαστή Gerry McGovern

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
den-echei-telos-o-katiforos-tis-jlr-edioxan-to-schediasti-gerry-mcgovern-785159

Έδιωξαν με άσχημο τρόπο τον εμβληματικού σχεδιαστή της JLR χωρίς καμία προειδοποίηση – Ανοιχτά τα ερωτήματα για το τι κρύβει αυτή η κίνηση

Η Jaguar Land Rover βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς ο κορυφαίος σχεδιαστής της, Gerry McGovern, αποχώρησε ξαφνικά από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβασή του τερματίστηκε άμεσα τη Δευτέρα (01/12/2025), αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα γύρω από τις προθέσεις της JLR και της ιδιοκτήτριας Tata Motors.

Η σχέση με την Tata και ο παράγοντας «νέος CEO»

Βασικές πηγές αναφέρουν ότι η απομάκρυνση McGovern έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι «συνοδεύτηκε εκτός γραφείου», από προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας. Δεν έχει πάντως υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των περιστατικών, καθώς τόσο η JLR όσο και η Tata Motors αποφεύγουν κάθε σχόλιο.

Το γεγονός ότι η απόφαση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο CEO PB Balaji — έως τώρα CFO της Tata Motors — ενισχύει τη θεωρία ότι ο ινδικός όμιλος επιθυμεί πιο άμεσο έλεγχο στη βρετανική εταιρεία.

Μία θητεία που άφησε γερό αποτύπωμα

Ο McGovern υπήρξε από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην JLR και στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Ratan Tata. Η αποχώρησή του κλείνει έναν κύκλο 21 συναπτών ετών, με σημαντικές δημιουργίες που σημάδεψαν την εταιρεία:

  • Την σύγχρονη αναγέννηση του Land Rover Defender
  • Την διατήρηση της αίγλης της οικογένειας Range Rover
  • Την αναδιαμόρφωση του brand Jaguar ενόψει της μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα
  • Τον σχεδιασμός του αμφιλεγόμενου Type 00 Concept
  • Τον κεντρικό του ρόλο στη στρατηγική Reimagine του 2021

Πριν από τη JLR, ο McGovern άφησε το στίγμα του σε British Leyland (MG EXE, MGF, πρώτης γενιάς Freelander) και στη συνέχεια στη Ford, όπου ηγήθηκε των Lincoln-Mercury με βάση την Καλιφόρνια. Το 2004 επέστρεψε οριστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αναλάβει ξανά τον σχεδιασμό της Land Rover.

Τι ακολουθεί;

Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις και με την καρέκλα του διαδόχου ακόμη άδεια, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: τι σηματοδοτεί αυτή η ξαφνική αλλαγή για το μέλλον των Jaguar και Land Rover; Πώς θα εξελιχθεί η ηλεκτρική στροφή της εταιρείας; Και τέλος, ποια σχεδιαστική φιλοσοφία θα επικρατήσει στη «μετά-McGovern εποχή»;

Κοιτώντας την «μεγαλύτερη εικόνα» η JLR -και ειδικά η Jaguar- είναι προφανές ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης, η οποία όμως οδηγά σε σπασμωδικές και ξαφνικές κινήσεις, καταδεικνύοντας ότι ίσως η στρατηγική, δεν ήταν αυτό που λέμε «καλώς μελετημένη».

Τι κρατάμε;

  • Η αποχώρηση McGovern έγινε αιφνιδίως και χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.
  • Συμπίπτει με την άνοδο του PB Balaji στη θέση του CEO
  • Κλείνει 21 χρόνια καθοριστικής επιρροής στον σχεδιασμό της JLR
  • Ο McGovern υπήρξε κεντρικός αρχιτέκτονας του σύγχρονου σχεδιαστικού DNA σε Defender, Range Rover και Jaguar
  • Ερωτήματα παραμένουν για το σχεδιαστικό μέλλον της JLR

Όλες οι ειδήσεις

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Jaguar#JLR
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-jaguar-land-rover-echei-na-paraxei-aftokinito-apo-tis-31-avgoustou-i-kyvernoepithesi-pou-tin-dielyse-776404

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Η Jaguar Land Rover έχει να παράξει αυτοκίνητο από τις 31 Αυγούστου – Η κυβερνοεπίθεση που την διέλυσε
to-afentiko-tis-jlr-efere-ta-pano-kato-kai-tora-ta-paratise-apochorei-meta-apo-35-chronia-702261

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Το αφεντικό της JLR έφερε τα πάνω κάτω και τώρα τα παράτησε – Αποχωρεί μετά από 35 χρόνια
mia-19-chroni-piastike-gia-ypervoliki-tachytita-3-fores-mesa-4-ores-pigaine-me-215-km-h-769425

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.08.2025

Μία 19-χρονη πιάστηκε για υπερβολική ταχύτητα 3 φορές μέσα 4 ώρες – Πήγαινε με 215 km/h
h-bentley-parousiase-to-proto-tis-ilektriko-kai-den-echei-oute-thesi-synodigou-766780

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2025

H Bentley παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό και δεν έχει ούτε θέση συνοδηγού
jaguar-den-mas-endiaferei-an-chasoume-tin-pelateiaki-mas-vasi-741951

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.03.2025

Jaguar: «Δεν μας ενδιαφέρει αν χάσουμε την πελατειακή μας βάση»
giati-fortonoun-ta-jaguar-i-pace-gia-skrap-baba-750285

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.02.2025

«Γιατί φορτώνουν τα Jaguar I-Pace για σκραπ, μπαμπά;»

Πρόσφατες Ειδήσεις