Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της JLR – Έδιωξαν το σχεδιαστή Gerry McGovern

Η Jaguar Land Rover βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς ο κορυφαίος σχεδιαστής της, Gerry McGovern, αποχώρησε ξαφνικά από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβασή του τερματίστηκε άμεσα τη Δευτέρα (01/12/2025), αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα γύρω από τις προθέσεις της JLR και της ιδιοκτήτριας Tata Motors.

Η σχέση με την Tata και ο παράγοντας «νέος CEO»

Βασικές πηγές αναφέρουν ότι η απομάκρυνση McGovern έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι «συνοδεύτηκε εκτός γραφείου», από προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας. Δεν έχει πάντως υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των περιστατικών, καθώς τόσο η JLR όσο και η Tata Motors αποφεύγουν κάθε σχόλιο.

Το γεγονός ότι η απόφαση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο CEO PB Balaji — έως τώρα CFO της Tata Motors — ενισχύει τη θεωρία ότι ο ινδικός όμιλος επιθυμεί πιο άμεσο έλεγχο στη βρετανική εταιρεία.

Μία θητεία που άφησε γερό αποτύπωμα

Ο McGovern υπήρξε από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην JLR και στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Ratan Tata. Η αποχώρησή του κλείνει έναν κύκλο 21 συναπτών ετών, με σημαντικές δημιουργίες που σημάδεψαν την εταιρεία:

Την σύγχρονη αναγέννηση του Land Rover Defender

Την διατήρηση της αίγλης της οικογένειας Range Rover

Την αναδιαμόρφωση του brand Jaguar ενόψει της μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Τον σχεδιασμός του αμφιλεγόμενου Type 00 Concept

Τον κεντρικό του ρόλο στη στρατηγική Reimagine του 2021

Πριν από τη JLR, ο McGovern άφησε το στίγμα του σε British Leyland (MG EXE, MGF, πρώτης γενιάς Freelander) και στη συνέχεια στη Ford, όπου ηγήθηκε των Lincoln-Mercury με βάση την Καλιφόρνια. Το 2004 επέστρεψε οριστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αναλάβει ξανά τον σχεδιασμό της Land Rover.

Τι ακολουθεί;

Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις και με την καρέκλα του διαδόχου ακόμη άδεια, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: τι σηματοδοτεί αυτή η ξαφνική αλλαγή για το μέλλον των Jaguar και Land Rover; Πώς θα εξελιχθεί η ηλεκτρική στροφή της εταιρείας; Και τέλος, ποια σχεδιαστική φιλοσοφία θα επικρατήσει στη «μετά-McGovern εποχή»;

Κοιτώντας την «μεγαλύτερη εικόνα» η JLR -και ειδικά η Jaguar- είναι προφανές ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης, η οποία όμως οδηγά σε σπασμωδικές και ξαφνικές κινήσεις, καταδεικνύοντας ότι ίσως η στρατηγική, δεν ήταν αυτό που λέμε «καλώς μελετημένη».

Τι κρατάμε;

Η αποχώρηση McGovern έγινε αιφνιδίως και χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.

Συμπίπτει με την άνοδο του PB Balaji στη θέση του CEO

Κλείνει 21 χρόνια καθοριστικής επιρροής στον σχεδιασμό της JLR

Ο McGovern υπήρξε κεντρικός αρχιτέκτονας του σύγχρονου σχεδιαστικού DNA σε Defender, Range Rover και Jaguar

Ερωτήματα παραμένουν για το σχεδιαστικό μέλλον της JLR

