Δεν κλείνει τελικά η AC Schnitzer! – Νέo deal κρατά ζωντανό τον θρυλικό βελτιωτικό οίκο

Ο ιστορικός βελτιωτικός οίκος της BMW, AC Schnitzer, γλίτωσε το «λουκέτο» αφού εξαγοράζεται από την ολλανδική AM Group

Ημέρα χαράς για τους λάτρεις της BMW, αφού ο εμβληματικός βελτιωτικός οίκος κατάφερε να σωθεί από το κλείσιμο. Η AC Schnitzer αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα και ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά πως αναστέλλει τις δραστηριότητές του μετά από σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο.

Η ολλανδική AM Group εξαγοράζει την AC Schnitzer από την KOHL Automotive, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας ενός εκ των πιο αναγνωρίσιμων ονομάτων στον χώρο του tuning.

Από το 1987 μέχρι σήμερα

Η AC Schnitzer κατασκευάζει aftermarket εξαρτήματα για μοντέλα της BMW από το 1987. Το πρώτο της δημιούργημα ήταν η ACS7, βασισμένη στην E32 γενιά της Σειράς 7. Έκτοτε εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για βελτιώσεις σε μοντέλα της BMW. Ορισμένες από τις δημιουργίες της, όπως η ACL2 (βασισμένη στην M240i) και η AC Schnitzer M5, σημείωσαν ρεκόρ γύρου στο Nurburgring.

Παρά την κληρονομιά σχεδόν 40 ετών, η εταιρεία αντιμετώπισε τις πιέσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τον Μάρτιο, όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο, ο managing director, Rainer Vogel, είχε επισημάνει το αυξανόμενο κόστος, τους απρόβλεπτους προμηθευτές και το γερμανικό σύστημα έγκρισης κανονισμών, που έδινε πλεονέκτημα στους ανταγωνιστές.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ο οίκος δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει την παλιά του αίγλη. Η ηλεκτροκίνηση και η αδυναμία προσέγγισης νεότερου κοινού αναφέρθηκαν ως βασικοί παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια η AC Schnitzer είχε επεκταθεί και σε MINI (καθώς ανήκει στην οικογένεια BMW), καθώς και στο Toyota Supra (λόγω της κοινής εξέλιξης με τη γενιά G29 της BMW Z4).

Τι περνά στην AM Group

Στην AM Group δεν μεταβιβάζεται μόνο το όνομα, αλλά και η υπάρχουσα τεχνική τεκμηρίωση καθώς και τα αρχεία πιστοποίησης TÜV. Αυτό διασφαλίζει συνέχεια πέρα από το απλό brand shell. Η AM Group δηλώνει ότι κατανοεί την πλούσια κληρονομιά της AC Schnitzer και σχεδιάζει να διατηρήσει την ταυτότητά της, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ομίλου. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και διαθέτει brands όπως η Urban Automotive (γνωστή για βελτιώσεις σε Land Rover), η UBC Composites, η GP Products και η Absolute Motors.

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου πωλήσεων και των αντιπροσωπειών. «Θα παρέχουμε τους πόρους, τις υποδομές και τις επενδύσεις που απαιτούνται για να καταστήσουμε τη μάρκα επίκαιρη για την επόμενη γενιά. Αυτό είναι μέρος του DNA μας», δήλωσε ο Patrick Meijer, Co-CEO της AM Group.

Νέος managing director αναλαμβάνει ο Imran Arshad, συνιδρυτής της Evolve Automotive Eventuri. «Σαφές όραμα, μηχανολογική αριστεία, σκόπιμος σχεδιασμός και προσοχή στη λεπτομέρεια – αυτές είναι οι αξίες που έκαναν την AC Schnitzer τόσο ελκυστική στους πελάτες της BMW, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Η κληρονομιά της μάρκας αποτελεί το θεμέλιο για καινοτομία», ανέφερε ο Arshad.