Δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας: Η παράβαση “Red Flag” που σημειώθηκε 212 φορές στην Αττική το Σαββατοκύριακο

4.033 παραβάσεις σε εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής. 212 οδηγοί βρέθηκαν με αλκοόλ. Τι πρόστιμα ισχύουν και τι άλλο γράφτηκε.

Παρότι το τελευταίο διάστημα οι έντονοι έλεγχοι για αλκοτέστ είχαν δείξει ότι κάτι αρχίζει να «στρώνει» στην πράξη, το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αττική ήρθε σαν υπενθύμιση ότι οι παλιές κακές συνήθειες επιστρέφουν εύκολα. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η πιο επικίνδυνη επιλογή πίσω από το τιμόνι, καταγράφηκε ξανά σε υψηλά επίπεδα, σε μια εξόρμηση μεγάλης κλίμακας που έβγαλε συνολικά χιλιάδες παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Φεβρουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Φεβρουαρίου 2026, με συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας.

212 πρόστιμα για αλκοόλ σε 33.499 ελέγχους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν 33.499 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, συνελήφθησαν 6 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, δηλαδή στην «κόκκινη ζώνη» που οδηγεί σε ιδιαίτερα βαριές συνέπειες.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όταν, σε ένα τριήμερο ελέγχων, εμφανίζονται πάνω από διακόσιες περιπτώσεις αλκοόλ, δεν μιλάμε για μεμονωμένες εξαιρέσεις. Μιλάμε για συμπεριφορά που επιμένει, παρότι το ρίσκο είναι προφανές και οι κυρώσεις πλέον αυστηρές.

Πόσο είναι τα πρόστιμα για το αλκοόλ;

Οι κυρώσεις είναι κλιμακωτές και «ανεβαίνουν» γρήγορα, ειδικά όταν οι ενδείξεις ξεφεύγουν.

Από 0,50 έως 0,80 g/l αίματος ή 0,25 έως 0,40 mg/l στον αέρα

Προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Από 0,80 έως 1,10 g/l αίματος ή 0,40 έως 0,60 mg/l στον αέρα

Η παράβαση κατατάσσεται στις ιδιαίτερα επικίνδυνες, με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

Άνω του 1,10 g/l αίματος ή άνω των 0,60 mg/l στον αέρα

Εδώ οι ποινές γίνονται εξαιρετικά βαριές. Προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες, ενώ αφαιρούνται και τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες.

Τι αλλάζει με τις υποτροπές

Το πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση όταν υπάρχει επανάληψη. Αν οδηγός εντοπιστεί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει 1.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας έως έξι μήνες, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ το πρόστιμο ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος έως και δύο έτη. Σε τρίτη παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, ο οδηγός χάνει το δίπλωμά του για επτά χρόνια.

Τι άλλο έγραψε η εξόρμηση, 4.033 παραβάσεις συνολικά

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, βεβαιώθηκαν συνολικά 4.033 παραβάσεις και συνελήφθησαν 16 οδηγοί. Ενδεικτικά, η Τροχαία Αττικής αναφέρει:

300 για υπερβολική ταχύτητα

19 για παραβίαση σηματοδοτών

14 για κίνηση στη Λ.Ε.Α.

251 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

212 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

82 για χρήση κινητού τηλεφώνου

Παράλληλα, έγιναν και διοικητικές ενέργειες που δείχνουν την ένταση των ελέγχων, με 204 άδειες κυκλοφορίας που αφαιρέθηκαν, 649 άδειες ικανότητας οδήγησης, 187 πινακίδες και 237 οχήματα που ακινητοποιήθηκαν.

Η εικόνα που βγαίνει είναι διπλή. Από τη μία, οι έλεγχοι συνεχίζονται και «γράφουν» παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με ατυχήματα. Από την άλλη, το αλκοόλ παραμένει η πιο επικίνδυνη σταθερά, γιατί δεν αφήνει περιθώρια. Ένα λάθος εκεί δεν κοστίζει απλώς χρήματα ή δίπλωμα.

Τι κρατάμε;