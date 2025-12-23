Δεν βάζουν μυαλό οι Έλληνες: 1.000+ κλήσεις της πιο θανατηφόρας παράβασης σε μία εβδομάδα – Πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο;

Παρά τους αυστηρότερους νόμους, τα πρόστιμα και τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης, ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων οδηγών εξακολουθεί να αψηφά έναν από τους πιο βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας

Ο λόγος για τη χρήση κράνους από τους αναβάτες. Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας από την 25η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» είναι αποκαλυπτικά και -δυστυχώς- απογοητευτικά.

Χιλιάδες έλεγχοι – εκατοντάδες παραβάσεις

Το διάστημα 15 έως 21 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 15.610 έλεγχοι σε δίκυκλα και Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο., δηλαδή κυρίως ηλεκτρικά πατίνια). Το αποτέλεσμα; Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες.

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς – εκ των οποίων 34 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής – καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες. Επιπλέον, καταγράφηκαν 118 παραβάσεις από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., δείχνοντας ότι η αδιαφορία για την προσωπική ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στα μηχανοκίνητα δίκυκλα.

Οι αριθμοί που «φωνάζουν»

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορά οδηγούς δικύκλων, με 802 περιπτώσεις, ενώ 93 επιβάτες εντοπίστηκαν χωρίς κράνος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και επαγγελματίες διανομείς – άνθρωποι που περνούν αμέτρητες ώρες στον δρόμο – συνεχίζουν να αγνοούν τον κίνδυνο.

Ανά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανεμήθηκαν ως εξής:

583 στην Αττική,

76 στην Κρήτη,

72 στα Ιόνια Νησιά,

61 στη Δυτική Ελλάδα,

55 στη Θεσσαλονίκη,

54 στο Νότιο Αιγαίο,

36 στην Πελοπόννησο,

26 στη Θεσσαλία,

16 στην Ήπειρο,

12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

12 στη Στερεά Ελλάδα,

9 στο Βόρειο Αιγαίο και

9 στην Κεντρική Μακεδονία.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό και βαθιά ριζωμένο στη νοοτροπία.

Αυστηρός νόμος, ίδια συμπεριφορά

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ήταν σαφές το μήνυμα μηδενικής ανοχής. Οι ποινές είναι πλέον βαριές:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος.

Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν φροντίζει να φορά κράνος ο επιβάτης.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη.

Πρόστιμο 30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί δείχνουν πως για πολλούς, ούτε ο φόβος του προστίμου ούτε η απώλεια διπλώματος λειτουργούν αποτρεπτικά.

Το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος – είναι η νοοτροπία

Υποθετικά, η εκστρατεία της τροχαίας δεν στοχεύει απλώς στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή αντίληψης. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη εικόνα οδηγών και επιβατών χωρίς κράνος αποδεικνύει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας «δεν βάζει μυαλό» και δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά.

Το να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα πρόστιμα και οι κυρώσεις, ίσως να αποτελεί μια βιαστική και επιφανειακή αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν είναι όμως η οικονομική «εξόντωση» ο τρόπος.

Το κράνος εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως προαιρετικό αξεσουάρ, ως κάτι «ενοχλητικό» για μικρές αποστάσεις ή χαμηλές ταχύτητες. Κι όμως, τα τροχαία δυστυχήματα διαψεύδουν καθημερινά αυτή τη λανθασμένη αντίληψη, αφού στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων, συμβαίνουν ακριβώς σε αυτές τις «έλα μωρέ εδώ πιο κάτω θα πάμε» διαδρομές, σε κοντινή απόσταση από τις οικίες των θυμάτων.

Δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι νουθεσία και όσο τετριμμένο και αν ακούγεται, το κράνος δεν είναι θέμα επιλογής, ούτε ζήτημα άνεσης. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που μας περιμένουν να γυρίσουμε πίσω σώοι και ασφαλείς.