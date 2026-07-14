DENZA BAO 5: Ο plug-in hybrid ανταγωνιστής του Defender με τους 544 ίππους ήρθε στην Ευρώπη

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου BAO 5 στο Goodwood Festival of Speed

Το νέο DENZA BAO 5 είναι ένα plug-in hybrid SUV που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και σημαντικές δυνατότητες εκτός δρόμου. Το νέο μοντέλο αποτελεί το πρώτο SUV της μάρκας που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της διεθνούς επέκτασης της DENZA.

544 ίπποι και 0-100 km/h σε 4,8

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται το νέο plug-in hybrid σύστημα κίνησης DMO (Dual Mode Off-road), το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου. Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 544 ίππους και 760 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα (έκδοση Elegance), ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πελάτες της premium κατηγορίας αγαπούν τα SUV, και είμαστε βέβαιοι ότι το DENZA BAO 5 θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κομψή σχεδίαση, η ποιοτική καμπίνα και το προηγμένο plug-in hybrid σύστημα DMO το καθιστούν ιδανικό για όσους θέλουν μεγάλες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την τεχνολογία. Με την ευελιξία της τεχνολογίας DMO, το BAO 5 είναι ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη — είτε για καθημερινές αστικές μετακινήσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, είτε για απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου με τη δυνατότητα μεγάλης αυτονομίας 835 km με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αποτελεί ιδανικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η DENZA παρουσιάζει οχήματα Νέας Ενέργειας που επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στις βασικές κατηγορίες της αγοράς».

Το BAO 5 έχει μήκος 4,92 μέτρα και βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame), προσφέροντας αυξημένη ακαμψία και δυνατότητες κίνησης σε δύσβατες διαδρομές. Παράλληλα, διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, καθώς και ηλεκτρονικό κεντρικό μπλοκέ διαφορικό (energy centre lock), το οποίο κατανέμει τη ροπή έως και 30 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό μηχανικό σύστημα.

Στην κορυφαία έκδοση Ultimate συναντάμε και την έξυπνη υδραυλική ανάρτηση DiSus-P, η οποία προσαρμόζει συνεχώς τη λειτουργία της με βάση δεδομένα από περισσότερους από 20 αισθητήρες. Το σύστημα μπορεί να αυξήσει την απόσταση από το έδαφος έως τα 310 χιλιοστά, ενώ διαθέτει και λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης του αμαξώματος κατά την κατασκήνωση.

Συνολική αυτονομία 835 km και φόρτιση 30-80% σε 16 λεπτά

Στον τομέα της αυτονομίας, η Blade Battery των 31,8 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα (WLTP Combined), ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 835 χιλιόμετρα με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,2 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 94 γρ./χλμ. Η φόρτιση πραγματοποιείται με AC έως 11 kW ή DC, όπου η μπαταρία φορτίζει από το 30% στο 80% σε μόλις 16 λεπτά.

Η καμπίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την άνεση. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και Head-Up Display, ενώ στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 15,6 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, όπως Google Maps, Google Assistant και Google Play. Παράλληλα, υπάρχει ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό, ενώ το premium ηχοσύστημα της Devialet διαθέτει έως και 18 ηχεία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, πανοραμική ηλιοροφή, ασύρματη φόρτιση smartphone, καθώς και έναν πρωτότυπο αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί ως ψυγείο ή θερμαινόμενος θάλαμος, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Το BAO 5 διαθέτει 11 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό, αμάξωμα που αποτελείται κατά 96% από χάλυβα υψηλής αντοχής και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist, Front & Rear Cross Traffic Alert & Brake, κάμερα 360 μοιρών, αισθητήρες στάθμευσης και Hill Descent Control.

Το νέο DENZA BAO 5 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Elegance και Ultimate, ενώ οι παραγγελίες στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες προγραμματίζονται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.