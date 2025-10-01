Δες πως τα νέα MINI Cooper Ε & Fiat 600e ταπείνωσαν τον ανταγωνισμό – Αναλυτικά αποτελέσματα

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς οδηγούς: πόσο οικολογικό είναι πραγματικά το αυτοκίνητό μου; Μέχρι σήμερα, η απάντηση δεν ήταν εύκολη.

Για πρώτη φορά όμως, χάρη στη νέα μεθοδολογία του Green NCAP, οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να συγκρίνουν το πλήρες περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός αυτοκινήτου σε όλο τον κύκλο ζωής του – από την παραγωγή μέχρι την απόσυρση – μαζί με την πραγματική του αποδοτικότητα, αυτονομία και δυνατότητες φόρτισης.

Ο οργανισμός δοκίμασε 12 δημοφιλή μοντέλα με το νέο αυτό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν το βάρος του οχήματος, την κατανάλωση σε ζεστές και ψυχρές συνθήκες, αλλά και τις «κρυφές» εκπομπές από ελαστικά και φρένα. Το σημαντικότερο είναι ότι η νέα αξιολόγηση ενσωματώνει πλήρως τα δεδομένα Life Cycle Assessment (LCA), αποτελώντας το πρώτο σύστημα στον κόσμο που μετρά την πραγματική βιωσιμότητα ενός αυτοκινήτου «από την κούνια μέχρι τον τάφο». Έτσι, είναι δυνατή η δίκαιη σύγκριση ανάμεσα σε κάθε τύπο κινητήρα, από ηλεκτρικά έως βενζινοκίνητα. Για τα ηλεκτρικά μοντέλα, η Green NCAP πρόσθεσε και νέα κριτήρια οδηγικής εμπειρίας, όπως η ταχύτητα φόρτισης και η αποτελεσματικότητα θέρμανσης καμπίνας.

Στην κορυφή της συνολικής κατάταξης βρέθηκαν δύο μοντέλα με έντονη ιστορική αναφορά στην «οικονομική και έξυπνη» μετακίνηση: το MINI Cooper E και το Fiat 600e. Οι πρόγονοί τους, το κλασικό Fiat 600 του 1955 και το αυθεντικό Mini του 1959, συνέβαλαν μαζικά στη μεταπολεμική κινητικότητα. Σήμερα, οι σύγχρονοι διάδοχοί τους αποδεικνύουν ότι τα μικρά αυτοκίνητα εξακολουθούν να μπορούν να είναι καλοσχεδιασμένα, αποδοτικά και βιώσιμα, ξεπερνώντας μάλιστα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα σε περιβαλλοντική επίδοση.

MINI Cooper E – Το κορυφαίο οικολογικό σκορ

Το νέο MINI Cooper E, με μπαταρία 40,7 kWh και δηλωμένη κατανάλωση μόλις 138 Wh/km, κέρδισε τις εντυπώσεις. Σε πραγματικές μετρήσεις της Green NCAP, το MINI σημείωσε κατανάλωση 15,0 kWh/100 km σε μικτό κύκλο με ζεστές συνθήκες, πολύ κοντά στα θεωρητικά νούμερα.

Αυτό σημαίνει ότι στην καθημερινότητα, με τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh, το κόστος χρήσης είναι μόλις 3,00 € /100 km. Ακόμη και σε δημόσιους ταχυφορτιστές, όπου η τιμή φτάνει τα 0,60 €/kWh, η δαπάνη δεν ξεπερνά τα 9,00 € /100 km. Πρόκειται για νούμερα που κάνουν το μικρό MINI να δείχνει ακαταμάχητο σε όρους οικονομίας και βιωσιμότητας.

Η μικρότερη μπαταρία παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς μειώνει τις εκπομπές που προκύπτουν κατά την παραγωγή, κάτι που αποτυπώθηκε θετικά στη συνολική αξιολόγηση.

Δείτε την αναλυτική βαθμολογία του Mini Cooper E πατώντας εδώ

Fiat 600e – Η ιταλική απάντηση

Δίπλα στο MINI, το νέο Fiat 600e εξασφάλισε επίσης 5 αστέρια, με συνολικό σκορ 96%, μόλις μια μονάδα πίσω από τον Βρετανό αντίπαλό του. Με παρόμοια φιλοσοφία – μικρότερο μέγεθος, περιορισμένη αλλά επαρκή μπαταρία και αποδοτική διαχείριση ενέργειας – το 600e απέδειξε ότι και η Fiat μπορεί να σταθεί επάξια στο προσκήνιο της ηλεκτροκίνησης.

Το 600e αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά για την ισορροπία του ανάμεσα σε χώρους και αποδοτικότητα, αλλά και για το γεγονός ότι με περιορισμένο ενεργειακό αποτύπωμα παραγωγής καταφέρνει να είναι βιώσιμη λύση μετακίνησης για την Ευρώπη του αύριο.

Δείτε την αναλυτική βαθμολογία του Fiat 600e πατώντας εδώ

Οι χαμένοι της δοκιμής – Τα μεγάλα SUV

Η Green NCAP δεν χάιδεψε τα αυτιά των κατασκευαστών. Αντίθετα, σε μεγάλα και βαριά ηλεκτρικά SUV, όπως το Kia EV9, η αξιολόγηση ήταν απογοητευτική. Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία και τις μπαταρίες άνω των 100 kWh, το βάρος και η υψηλή κατανάλωση τιμώρησαν αυτά τα οχήματα. Το EV9 πήρε μόλις 3 αστέρια και συνολική βαθμολογία 56%, δείχνοντας ότι η «λογική του μεγάλου» έχει σαφές κόστος για το περιβάλλον. Η σύγκριση είναι ενδεικτική: ενώ ένα MINI ή ένα Fiat με μικρότερη αυτονομία βγαίνουν στην κορυφή, ένα premium SUV πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ καταλήγει να υστερεί.

Τι σημαίνει για τον οδηγό

Για τον καταναλωτή, η διάκριση των MINI και Fiat δείχνει δύο πράγματα:

Ότι η αποδοτικότητα μετράει περισσότερο από την αυτονομία. Ένα αυτοκίνητο με μικρότερη μπαταρία μπορεί να είναι συνολικά πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ότι το κόστος χρήσης είναι εξαιρετικά χαμηλό σε πραγματικές συνθήκες, όταν η κατανάλωση παραμένει κοντά στα εργοστασιακά νούμερα.

Τι κρατάμε;

Το MINI Cooper E (97%) και το Fiat 600e (96%) είναι οι μεγάλοι νικητές των φετινών δοκιμών Green NCAP.

(97%) και το (96%) είναι οι μεγάλοι νικητές των φετινών δοκιμών Green NCAP. Η νέα μεθοδολογία με Life Cycle Assessment δείχνει πιο καθαρά τη συνολική περιβαλλοντική αξία ενός αυτοκινήτου.

δείχνει πιο καθαρά τη συνολική περιβαλλοντική αξία ενός αυτοκινήτου. Μικρές μπαταρίες και αποδοτικότητα φέρνουν κορυφαία αποτελέσματα – σε αντίθεση με τα βαριά SUV που χάνουν βαθμούς.

Στην καθημερινή χρήση, κόστος κάτω από 3€/100 km σε οικιακή φόρτιση καθιστά τα μοντέλα αυτά εξαιρετικά συμφέροντα.

σε οικιακή φόρτιση καθιστά τα μοντέλα αυτά εξαιρετικά συμφέροντα. Το μήνυμα είναι σαφές: η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι «μεγάλη και πολυτελής» για να είναι βιώσιμη· αντίθετα, τα μικρά, έξυπνα EV δείχνουν τον δρόμο.

