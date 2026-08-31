Δες πως θα είναι το νέο Volkswagen Amarok – Θα βασίζεται πάνω σε κινέζικο;

Η νέα γενιά του Volkswagen Amarok θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα

Το επερχόμενο Volkswagen Amarok για τη Νότια Αμερική πλησιάζει. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα γενιά του pick-up μεσαίου μεγέθους θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από κάθε προηγούμενο Amarok που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αφού θα βασίζεται σε τεχνολογία της κινεζικής SAIC. Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της Volkswagen στο General Pacheco της Αργεντινής, το ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάζει και το σημερινό μοντέλο, ενώ η νέα του γενιά φαίνεται να προορίζεται κυρίως για τη Νότια Αμερική, με πιθανότητα να εμφανιστεί και σε περιορισμένο αριθμό άλλων αγορών.

Δύο διαφορετικά Amarok

Η Volkswagen ακολούθησε διαφορετική στρατηγική στη Νότια Αμερική σε σχέση με την παγκόσμια αγορά. Το δεύτερης γενιάς «παγκόσμιο» Amarok, που κυκλοφορεί από το 2022, βασίζεται στην πλατφόρμα του Ford Ranger. Αντίθετα, στη Νότια Αμερική η εταιρεία δεν απέσυρε ποτέ την πρώτη γενιά του 2010. Το μοντέλο συνέχισε να κατασκευάζεται πάνω στο παλαιότερο πλαίσιο τύπου σκάλας και έλαβε δεύτερο facelift το 2024. Έτσι, σήμερα υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικά Amarok που μοιράζονται μόνο το σήμα.

Το νέο μοντέλο της Νότιας Αμερικής θα σπάσει αυτή την παράδοση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα βασίζεται σε τεχνολογία της κινεζικής SAIC, με πιθανή κοινή βάση με το Maxus Interstellar X (που πωλείται και ως LDV Terron 9 εκτός Κίνας, μεταξύ άλλων και στην Αυστραλία). Η συνεργασία της Volkswagen με τη SAIC είναι μακροχρόνια και φαίνεται ότι θα τροφοδοτήσει αυτή τη νέα γενιά.

Σχεδίαση υπό καμουφλάζ

Οι πρώτες φωτογραφίες με καμουφλάζ δείχνουν ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο από το σημερινό νοτιοαμερικανικό Amarok. Μπροστά κυριαρχεί μια φωτεινή μπάρα LED που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, ενώ υπάρχουν δύο επιπλέον φώτα ημέρας τοποθετημένα ακριβώς κάτω από τη γραμμή του καπό. Από το πλάι διακρίνονται τετράγωνα καλύμματα καθρεπτών, τετραγωνισμένοι θόλοι τροχών και παραδοσιακές χειρολαβές.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, οι εκτιμήσεις από τις καμουφλαρισμένες εικόνες δείχνουν ότι το νέο Amarok δεν φαίνεται ούτε τόσο πλατύ ούτε τόσο μακρύ όσο το Maxus Interstellar X. Για σύγκριση, το κινέζικο μοντέλο μετρά περίπου 5,50 μέτρα μήκος, 2,01 μέτρα πλάτος και έχει μεταξόνιο 3,30 μέτρα. Το σημερινό Amarok έχει μήκος 5,35 μέτρα και μεταξόνιο 3,10 μέτρα.

Ηλεκτροκίνηση και κορυφαία ισχύς

Η Volkswagen έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η επόμενη γενιά του Volkswagen Amarok θα είναι εξηλεκτρισμένη και θα είναι η ισχυρότερη που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, η κορυφαία έκδοση ενδέχεται να ονομάζεται 800 TSI και να χρησιμοποιεί plug-in hybrid σύστημα με ισχύ άνω των 470 ίππων και ροπή 800 Nm. Οι επιδόσεις που αναφέρονται είναι επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, ενώ αναμένεται και τετρακίνηση σε αυτή την έκδοση.

Παράλληλα, προβλέπεται να παραμείνει διαθέσιμος και πετρελαιοκινητήρας. Το Maxus Interstellar X ήδη προσφέρεται σε έκδοση με turbo diesel κινητήρα 2,5 λίτρων, κάτι που ενισχύει την πιθανότητα να υπάρχει αντίστοιχη επιλογή και στο νέο Amarok. Η νέα γενιά σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πορείας για το pickup της Volkswagen στη Νότια Αμερική: κινεζική τεχνολογική βάση, σύγχρονη σχεδίαση και μια ισχυρή εξηλεκτρισμένη πρόταση στην κορυφή της γκάμας.