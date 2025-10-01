Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Το νέο Hyundai Kona Electric κοστίζει μόλις 2,92 €/100 km και διατίθεται με 398 €/μήνα μέσω Hyundai Leasing με όλα πληρωμένα — δες τα οφέλη.

Το νέο Hyundai Kona Electric δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει προσιτή και ξέγνοιαστη, μέσα από το πρόγραμμα Hyundai Leasing που προσφέρει η Autohellas. Με μόλις 398 € τον μήνα, μπορείς να το αποκτήσεις χωρίς προκαταβολή και χωρίς να ανησυχείς για τέλη, ασφάλειες ή service — όλα περιλαμβάνονται στο μίσθωμα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το κόστος χρήσης του. Με βάση τη μέση κατανάλωση 14,6 kWh/100 km (κύκλος WLTP) και την τρέχουσα τιμή 0,20 €/kWh σε οικιακό τιμολόγιο, το Kona κοστίζει μόλις 2,92 € για κάθε 100 km. Ένα πραγματικά οικογενειακό SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οικονομία, πλήρη κάλυψη δαπανών και κορυφαία αξιοπιστία Hyundai.

Τι περιλαμβάνει το Hyundai Leasing

Η υπηρεσία Hyundai Leasing είναι ο νέος, απλός τρόπος για να οδηγήσεις ένα Hyundai χωρίς να σε απασχολούν τα πάγια έξοδα. Μπορείς να επιλέξεις τη διάρκεια (4 ή 5 χρόνια) και το μοντέλο που σου ταιριάζει, απολαμβάνοντας πλήρη διαφάνεια στο κόστος χρήσης.

Στο μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνονται:

Ασφάλιση αυτοκινήτου και τέλη κυκλοφορίας

και Service στο επίσημο δίκτυο Hyundai Hellas

στο επίσημο δίκτυο Hyundai Hellas Αντικατάσταση ελαστικών

24ωρη οδική βοήθεια

Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

Οδηγώντας ένα Hyundai με Leasing, έχεις δίπλα σου έναν προσωπικό σύμβουλο, που φροντίζει για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και λύνει κάθε απορία ή θέμα που μπορεί να προκύψει.

Το Kona Electric με μπαταρία 48,4 kWh

Η βασική έκδοση του Kona Electric διαθέτει μπαταρία 48,4 kWh και αποδίδει 156 PS, προσφέροντας συνδυαστικά αυτονομία έως 377 km στον κύκλο WLTP. Είναι ιδανική επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια εντός Ελλάδας, με μηδενικούς ρύπους και απίστευτα χαμηλό κόστος ενέργειας.

Η κατανάλωση 14,6 kWh/100 km σημαίνει ότι, εφόσον φορτίζεις στο σπίτι με κόστος 0,20 €/kWh, πληρώνεις λιγότερα από 3 € για κάθε 100 km. Δηλαδή, αν διανύεις 1.000 km τον μήνα, τα “καύσιμά” σου δεν ξεπερνούν τα 29 €, τη στιγμή που ένα συμβατικό SUV μπορεί να κοστίζει 120 €–150 € για την ίδια απόσταση.

Πλήρης κάλυψη και ελευθερία επιλογής

Το Hyundai Leasing είναι μια all-inclusive εμπειρία οδήγησης. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος μίσθωσης, μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να εξαγοράσεις το όχημα ή να το αντικαταστήσεις με νέο μοντέλο. Έτσι, παραμένεις πάντα με ένα σύγχρονο Hyundai, χωρίς δέσμευση ή απρόβλεπτα κόστη.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προσφορές, μπορείς να επισκεφθείς το επίσημο δίκτυο εμπόρων Hyundai Hellas, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα σε καθοδηγήσουν στη διαδικασία επιλογής.

Τι κρατάμε;

Hyundai Kona Electric από 398 €/μήνα μέσω Hyundai Leasing.

μέσω Hyundai Leasing. Κατανάλωση 14,6 kWh/100 km , δηλαδή 2,92 €/100 km με οικιακή φόρτιση.

, δηλαδή 2,92 €/100 km με οικιακή φόρτιση. Όλα τα έξοδα (ασφάλεια, service, τέλη) περιλαμβάνονται στο μίσθωμα .

. 156 PS και αυτονομία έως 377 km.

Ξεγνοιασιά, σταθερό κόστος και πλήρη υποστήριξη από Autohellas & Hyundai Hellas.

