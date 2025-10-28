Δες πως το Volkswagen Polo γιορτάζει τα 50 χρόνια ντριφτάροντας (video)

To Volkswagen Polo γιορτάζει τα 50 του χρόνια και σβήνει τα κεράκια… με το πλάι

Το VW Polo, ένα από τα πιο σημαντικά και αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ιστορία του γερμανικού κολοσσού, συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Ως ένα μοντέλο που εκπροσώπησε τη Volkswagen σε διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και το Rallycross, το βίντεο που τιμά τα πενήντα χρόνια του Polo δεν θα μπορούσε να μην περιέχει και τα ανάλογα… χορευτικά.

Το εντυπωσιακό βίντεο drift γυρίστηκε στη Νότια Αφρική και πίσω από το τιμόνι ήταν ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής του Rallycross, Johan Kristoffersson.

Ντριφράροντας από το παρελθόν στο μέλλον

Μπορεί να εξελίχθηκε σε ένα μοντέλο που «σάρωσε» τους τίτλους σε WRC και Rallycross, το VW Polo ήταν το αυτοκίνητο που καθόρισε την έννοια του «μικρού Volkswagen». Τώρα, το εμβληματικό μικρό της VW ξαναγράφει την ιστορία μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που συνδέει το αγωνιστικό DNA του παρελθόντος με το ηλεκτρικό μέλλον.

Στο βίντεο μπορούμε να το Polo R WRC και το Polo R Supercar, βγαλμένα από τη συλλογή Volkswagen Classic, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό RX1e, με τα αυτοκίνητα να αποτελούν μια οπτική «γέφυρα» μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος.

«Με την καμπάνια για τα 50 χρόνια Polo, θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Το ID. Polo κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τρόπο που συμβολίζει ό,τι αντιπροσωπεύει το Polo – ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα», δηλώνει ο Jens Katemann, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Volkswagen και του Brand Group Core.

Δεν τα λυπήθηκε ο Kristoffersson

Αυτό έλειπε… ένας επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Rallycross και δύο φορές Πρωταθλητής στο Gymkhana Grid να οδηγήσει τα τρία Polo σαν… «άνθρωπος». Αντίθετα, τα οδήγησε πραγματικά στο όριο, κι απ’ ότι φαίνεται το διασκέδασε και ο ίδιος όσο κι εμείς που παρακολουθήσαμε το βίντεο.

«Ήταν μοναδικό να οδηγώ διαδοχικά τόσα διαφορετικά Polo – το καθένα με δικό του χαρακτήρα, όλα απίστευτα ικανά και διασκεδαστικά», σχολιάζει ο ίδιος.

Στο φινάλε του βίντεο μπορούμε να δούμε και τη συνέχεια του ονόματος, η οποία φυσικά θα είναι ηλεκτρική. Το νέο ID. Polo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μοντέλου, ενώνοντας πέντε δεκαετίες με άφθονο… ντρίφτ.

