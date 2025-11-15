Δες πού και πότε θα έχεις την ευκαιρία να οδηγήσεις τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Suzuki

Suzuki Σφακιανάκης και Love Radio 97.5 ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου δίνουν την ευκαιρία να οδηγήσεις τα δημοφιλέστερα μοντέλα

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Suzuki Sfakianakis στον Γέρακα (Λεωφόρος Μαραθώνος 67) θα πραγματοποιηθεί ένα μοναδικό LIVE Opening Event σε συνεργασία με τον Love Radio 97.5 και τους, Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσέλιγκα να ανεβάζουν τη διάθεση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να:

• Ανακαλύψουν από κοντά την γκάμα υβριδικών μοντέλων της Suzuki, που συνδυάζουν επιδόσεις και οικονομία.

• Κάνουν test drive στα δημοφιλή SWIFT, VITARA & S-CROSS.

• Απολαύσουν το ζωντανό μουσικό event με πολλές εκπλήξεις, διαδραστικά happenings και δώρα.

• Γνωρίσουν τον σύγχρονο χώρο και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες sales & after sales της νέας κάθετης μονάδας Suzuki Sfakianakis.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

Τest drive… με προορισμό την απόδραση!

Από τις 17 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, αλλά και την ημέρα του live, όσοι πραγματοποιήσουν test drive σε ένα από τα μοντέλα της Suzuki στη νέα κάθετη μονάδα του Γέρακα, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για ένα 3ήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Καρπενήσι, με διαμονή στο πολυτελές Evora Luxury Suites και – φυσικά – με το αγαπημένο τους Suzuki Hybrid μοντέλο.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει τη δυναμική επέκταση του Δικτύου Λιανικής του για όλα τα brands που εκπροσωπεί, παραμένοντας πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση και μια νέα εμπειρία οδήγησης που κάνει τη διαφορά!

