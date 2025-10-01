Δες τα μοντέλα της Ducati που συμμετείχαν στο 4ο Adventure Meeting

Η Ducati έδωσε δυναμικά το παρών στο 4ο Adventure Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε ένα σαββατοκύριακο γεμάτο δράση με περισσότερους από 5.000 μοτοσυκλετιστές, η Ducati απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η περιπέτεια δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά τρόπος ζωής. Στο περίπτερο της ιταλικής μάρκας κύριο έκθεμα ήταν η Desmo450 MX, ένα μοντέλο που φέρνει την αγωνιστική κληρονομιά της Ducati και στο χώμα.

Η νέα Desmo450 MX σηματοδότησε την είσοδο της εταιρείας στον κόσμο του motocross και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο μοτοσυκλετιστικό κοινό στην Ελλάδα.

Οι λάτρεις της μάρκας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα:

DesertX Discovery – το πιο περιπετειώδες πρόσωπο της Ducati, έτοιμο για ατελείωτες off-road διαδρομές.

– το πιο περιπετειώδες πρόσωπο της Ducati, έτοιμο για ατελείωτες off-road διαδρομές. Hypermotard 698 – ο απόλυτος εκφραστής της αδρεναλίνης και της ελευθερίας, για όσους οδηγούν με πάθος.

– ο απόλυτος εκφραστής της αδρεναλίνης και της ελευθερίας, για όσους οδηγούν με πάθος. Scrambler Nightshift – η πιο κομψή και στυλάτη έκφραση της Scrambler οικογένειας, με ρετρό αναφορές και μοντέρνο χαρακτήρα.

– η πιο κομψή και στυλάτη έκφραση της Scrambler οικογένειας, με ρετρό αναφορές και μοντέρνο χαρακτήρα. Multistrada V4 Rally Travel & Radar – η κορυφαία travel enduro πρόταση της Ducati, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με δυνατότητα εξερεύνησης χωρίς όρια.

– η κορυφαία travel enduro πρόταση της Ducati, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με δυνατότητα εξερεύνησης χωρίς όρια. Scrambler Full Throttle – η πιο lifestyle και urban πλευρά της Ducati, με έντονη προσωπικότητα και σπορ διάθεση.

Η Ducati δεν παρουσίασε απλώς τα νέα της μοντέλα, αλλά δημιούργησε έναν χώρο που το πάθος, η τεχνολογία και η μοτοσυκλετιστική κοινότητα συναντήθηκαν. Μέσα από στιγμές ανταλλαγής εμπειριών με τους ανθρώπους της μάρκας, η παρουσία της αποτέλεσε σημείο αναφοράς της διοργάνωσης.

Ιταλικό design, κορυφαία τεχνολογία και μια φιλοσοφία που μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία ζωής, η Ducati αποδεικνύει ξανά ότι η περιπέτεια ανήκει στο DNA της.

