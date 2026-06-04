Δες τα πρώτα σκίτσα του νέου 7-θέσιου SUV της Skoda – Πότε αποκαλύπτεται;

Η Skoda αποκάλυψε τα πρώτα σκίτσα του νέου Peaq, του αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου SUV που θα αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της γκάμας της.

Η Skoda έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα σκίτσα του νέου Peaq, της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της γκάμας SUV της. Το νέο μοντέλο ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της τσεχικής μάρκας και δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου 2026, στις 18:25, στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας.

Δυναμική παρουσία

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο Peaq ξεχωρίζει για τις καθαρές επιφάνειες, τις έντονες γραμμές και τη δυναμική του παρουσία. Στο εμπρός μέρος κυριαρχούν τα λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ, τα οποία πλαισιώνουν το χαρακτηριστικό Tech-Deck Face με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Ένα φωτιζόμενο στοιχείο συνδέει οπτικά τα φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη εικόνα.

Την ίδια στιγμή, ο προφυλακτήρας τύπου Volcano ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του SUV χάρη στο έντονο κάτω τμήμα και τη σχεδόν απόλυτα οριζόντια σχεδίασή του.

Στο προφίλ, το Peaq υιοθετεί μια στιβαρή και επιβλητική στάση. Η υψηλή γραμμή των ώμων, οι φαρδιές πίσω κολόνες και οι έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες τονίζουν τις αναλογίες του αμαξώματος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κρυφές χειρολαβές των θυρών, οι οποίες ενσωματώνονται αρμονικά στο αμάξωμα, συμβάλλοντας τόσο στην αισθητική όσο και στην αεροδυναμική απόδοση.

Ανάλογη σχεδιαστική λογική συναντάμε και στο πίσω μέρος, όπου τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ συνδέονται μέσω ενός οριζόντιου στοιχείου, δημιουργώντας ένα ενιαίο φωτεινό μοτίβο. Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση χαρίζει στο Peaq μια ξεχωριστή ταυτότητα και το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το πρώτο της νέας εποχής

Το Peaq αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της μάρκας, συνδυάζοντας επταθέσια διάταξη, σύγχρονη τεχνολογία και τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρείας. Με την αποκάλυψη των πρώτων σκίτσων, η Skoda δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατεύθυνση που ακολουθεί στη νέα ηλεκτρική εποχή.

«Σχεδιάζοντας το εξωτερικό του Skoda Peaq, εφαρμόσαμε με συνέπεια τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, συνδυάζοντας καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία», δήλωσε ο Karl Neuhold, Head of Exterior Design της Skoda Auto. «Οι με ακρίβεια σμιλεμένες επιφάνειες και οι καθαρά δομημένες λεπτομέρειες δημιουργούν μια σίγουρη, διαχρονική παρουσία, ενώ χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως οι προβολείς σε σχήμα Τ και το Tech-Deck Face, εκφράζουν την ταυτότητα της Skoda στη νέα ηλεκτρική εποχή».

Όλες οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές κατά την επίσημη παρουσίασή του μοντέλου στις 23 Ιουνίου.