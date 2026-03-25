Δες τι περιμένει όσους βανδαλίζουν λεωφορεία και τρένα – Νέα μέτρα

Νέο νομοσχέδιο φέρνει κοινωφελή εργασία για όσους προκαλούν φθορές σε λεωφορεία, τρένα και υποδομές των αστικών συγκοινωνιών.

Οι βανδαλισμοί σε λεωφορεία, τρένα και υποδομές αστικών συγκοινωνιών μπαίνουν πλέον σε νέο, αυστηρότερο πλαίσιο αντιμετώπισης. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υπερψηφίστηκε προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους υπαιτίους φθορών.

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών περιοριζόταν κυρίως σε χρηματικές ή άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Με τη νέα ρύθμιση, ο δράστης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος όχι μόνο με πρόστιμα ή άλλες συνέπειες, αλλά και με υποχρέωση να συμμετάσχει ο ίδιος στην αποκατάσταση των ζημιών.

Τι προβλέπει το νέο μέτρο

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όσοι προκαλούν φθορές σε μέσα και εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών φορέων θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται σε εργασίες όπως:

καθαρισμοί

αποκατάσταση ζημιών

συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του φορέα που υπέστη τη ζημιά

Η στόχευση είναι σαφής. Το κράτος θέλει να συνδέσει πιο άμεσα την παραβατική πράξη με την ευθύνη αποκατάστασης του κόστους και της εικόνας του δημόσιου συστήματος μεταφορών.

Γιατί αλλάζει το πλαίσιο

Οι βανδαλισμοί σε λεωφορεία και τρένα δεν είναι ένα περιθωριακό πρόβλημα. Επιβαρύνουν οικονομικά τους συγκοινωνιακούς φορείς, υποβαθμίζουν την εικόνα του δικτύου και τελικά επηρεάζουν τον επιβάτη που πληρώνει εισιτήριο και περιμένει ένα καθαρό και ασφαλές μέσο μεταφοράς.

Το νέο μέτρο επιχειρεί να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Να μην αντιμετωπίζεται η φθορά σαν κάτι αφηρημένο ή χωρίς προσωπικό κόστος για τον υπαίτιο, αλλά ως ενέργεια που έχει συνέπειες και πρακτική υποχρέωση αποκατάστασης.

Τι σημαίνει αυτό για λεωφορεία, μετρό και τρένα

Η ρύθμιση αφορά συνολικά τις υποδομές των αστικών συγκοινωνιών και τα μέσα που ανήκουν στους σχετικούς φορείς. Άρα το πεδίο εφαρμογής δεν αφορά μόνο ένα λεωφορείο ή έναν συρμό, αλλά και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το συγκοινωνιακό έργο.

Αυτό έχει σημασία γιατί το πρόβλημα των φθορών δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό των οχημάτων. Περιλαμβάνει και στάσεις, σταθμούς, εξοπλισμό και άλλες υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του δικτύου.

Δεν καταργούνται οι υπόλοιπες κυρώσεις

Το νέο μέτρο δεν σημαίνει ότι οι δράστες θα γλιτώνουν τις άλλες συνέπειες. Το δελτίο Τύπου αναφέρει ρητά ότι η κοινωφελής εργασία έρχεται πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, ή μπορεί να λειτουργήσει αντί χρηματικής ποινής, ανάλογα με την περίπτωση.

Με άλλα λόγια, η λογική δεν είναι η επιείκεια. Είναι η προσθήκη ενός μέτρου με περισσότερο πρακτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;