Δες τη συμμετοχή της Dacia στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 42ος «Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός», με την Dacia να στηρίζει το κορυφαίο event ως Επίσημος Χορηγός

Σε όλη διάρκεια του διημέρου 8-9 Νοεμβρίου, τα μοντέλα της Dacia, Sandero, Duster και το νέο Bigster, κάλυψαν τις ανάγκες μετακίνησης στελεχών του ΣΕΓΑΣ και των συμμετεχόντων, οδηγώντας τους σχεδόν 73.000 δρομείς που έλαβαν συνολικά μέρος σε όλους τους αγώνες δρόμου, από την αφετηρία ως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τον τερματισμό.

Ανάμεσα τους και τα 75 μέλη της Dacia Running Team, που συμμετείχε σε όλους τους αγώνες δρόμου, μεταφέροντας το σύνθημα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία».

Απλά αλλά ουσιαστικά

Με βάση τις αρχές που διέπουν τη στρατηγική της στην εξέλιξη των μοντέλων της γκάμα της — «essential but cool», «robust & outdoor», «eco smart», η Dacia συνδυάζει «απλά αλλά ουσιαστικά» χαρακτηριστικά, που συνάδουν απόλυτα με τις αξίες μιας διοργάνωσης όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Αξίες όπως η ελευθερία κίνησης, η αγάπη για περιπέτεια, η προσωπική υπέρβαση, η επαφή με τη φύση και η υπεράσπιση μιας στάσης ζωής που τα απαραίτητα είναι πάντα αρκετά για την επίτευξη των προσωπικών στόχων.

Δίπλα στα ευρωπαϊκά best seller, Sandero και Duster, βρέθηκε το νέο Bigster, ως το επίσημο αυτοκίνητου του Αυθεντικού Μαραθωνίου, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την περιπέτεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Παράλληλα, στο Sponsors’ Village, το περίπτερο της Dacia υποδέχτηκε τους χιλιάδες επισκέπτες, δρομείς και μη, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά το νέο Bigster, έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες με το νέο μοντέλο και κερδίζοντας δώρα Dacia, ενώ ο μεγάλος νικητής κέρδισε μια 3ήμερη εξόρμηση με το Bigster σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η Dacia ανανεώνει το ραντεβού της με τον ΣΕΓΑΣ και τους χιλιάδες δρομείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με αποκορύφωμα τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό.

Τι κρατάμε:

Η Dacia ήταν Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42 ου Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού

Το νέο Dacia Bigster οδήγησε το νικητή του Μαραθωνίου Δρόμου, καλύπτοντας μια απόσταση 42.195 μέτρων

Η Dacia ανανεώνει το ραντεβού της με τον ΣΕΓΑΣ και τους χιλιάδες δρομείς για το 2026

