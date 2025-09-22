Δες τη συνάντηση με τα περισσότερα BMW E30 στον κόσμο

Αν αγαπάς τα BMW E30, εδώ βρίσκονται όσα περισσότερα μπορείς να δεις συγκεντρωμένα. Σύνδεση με Ολλανδία στο E30 Summer Meet 2025.

Το Appeltern είναι ένα χωριό στην ολλανδική επαρχία Gelderland και στις όχθες του ποταμού του συγκεντρώθηκαν ιδιοκτήτες BMW E30 απ’ όλη την Ευρώπη. Για την ακρίβεια, μαζεύτηκαν 281 «τριαντάρια». Πολύ πράμα.

Μπορείτε να δείτε κάθε λογής από Ε30, αντίστοιχα Μ3, ενώ δεν έλειψαν και ιδιοκτήτες με άλλα σασί της βαυαρικής εταιρείας.

Την εκδήλωση οργάνωσε ένα ολλανδικό Μέσο, το E30Fansite.nl, που κατάφερε να μαγνητίσει πολύ κόσμο και εκτός Ολλανδίας για το ιδιαίτερο meet up.

Όπως είπαν οι διοργανωτές, ήρθαν ιδιοκτήτες από το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες…

