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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δες τη βυθισμένη γέφυρα στη Λάρισα που χρησιμοποιούν ακόμα οι οδηγοί

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.07.2026
Autotypos Team
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Tι κι αν έχει απαγορευτεί η διέλευση; Οδηγοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη γέφυρα παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από την κακοκαιρία Daniel

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες από τη Λάρισα, όπου οδηγοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γέφυρα που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel το 2023, παρά το γεγονός ότι η διέλευσή της έχει απαγορευτεί.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, αρκετά αυτοκίνητα φαίνονται να περνούν από τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την ευθύνη για την επικίνδυνη αυτή επιλογή. Η γέφυρα παραμένει κλειστή, καθώς οι ζημιές που υπέστη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέπουν την ασφαλή χρήση της.

Καλύτερα ρίσκο παρά… παράκαμψη

Η καταστροφή της συγκεκριμένης υποδομής έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις της περιοχής. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η άμεση σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, με αποτέλεσμα διαδρομές που μέχρι πριν από την κακοκαιρία διαρκούσαν μόλις λίγα λεπτά να απαιτούν πλέον πολύ περισσότερο χρόνο και μεγάλες παρακάμψεις.

Παρά τον εμφανή κίνδυνο, ορισμένοι κάτοικοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη γέφυρα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι οδηγοί –και ιδιαίτερα όσοι δεν γνωρίζουν την κατάσταση της περιοχής– όταν φτάνουν στο σημείο και αντικρίζουν τις εκτεταμένες φθορές, επιλέγουν να κάνουν αναστροφή και να αναζητήσουν εναλλακτική διαδρομή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις που εξακολουθεί να αφήνει πίσω της η θεομηνία Daniel, αρκετούς μήνες μετά το πέρασμά της, με τις υποδομές σε ορισμένες περιοχές να μην έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως. Παράλληλα, υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών.

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Tags
#Κακοκαιρία Daniel#Λαρισα
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