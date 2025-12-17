Δες την εκπληκτική διαφήμιση της Toyota που κόπηκε από την τηλεόραση γιατί θεωρήθηκε προκλητική (video)

Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο έκρινε πως παραβαίνει τους κανόνες διαφημιστικής δεοντολογίας και παρακινεί σε επικίνδυνη οδήγηση – Το αρνείται η Toyota (…και εμείς by the way)

Στην πιο πρόσφατη παραβίαση του «κώδικα διαφημιστικής δεοντολογίας», η Toyota αναγκάστηκε να αποσύρει από την τηλεόραση διαφήμιση του GR Yaris, καθώς αυτή κρίθηκε ότι απεικονίζει επικίνδυνη οδήγηση. Η συγκεκριμένη διαφήμιση του GR Yaris που προβαλλόταν στην τηλεόραση και στα ψηφιακά μέσα της Αυστραλίας, θυμίζει βίντεο τύπου Gymkhana του Ken Block, αλλά με μια πιο φανταστική προσέγγιση.

Ένα Toyota GR Yaris οδηγείται δυναμικά και πλαγιολισθαίνει σε σκονισμένους δρόμους της αυστραλιανής ενδοχώρας, πριν ολοκληρώσει τις υψηλής ταχύτητας περιπέτειές του σε ένα εμπορικό λιμάνι της Μελβούρνης, όπου το πάρτι συνεχίζεται! Η διαφήμιση δείχνει τον οδηγό, ντυμένο με αγωνιστικό εξοπλισμό, να επισκέπτεται ένα κατάστημα fast food take-away που είναι προσβάσιμο μόνο μέσω ενός άλματος, καθώς και μια διαδρομή εμποδίων με πολλαπλές μπάρες ασφαλείας που ανοίγουν και κλείνουν φαινομενικά τυχαία.

Το τελικό σλόγκαν της διαφήμισης είναι «Nice To Know It Could», καθώς το GR Yaris γλιστρά στο πλάνο και σταματά δίπλα στα GR86 και GR Corolla.

Η διαφήμιση κρίθηκε ότι παραβίασε τον Κώδικα Διαφήμισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων της FCAI (Federal Chamber of Automotive Industries), λόγω απεικόνισης επικίνδυνης οδήγησης. Η Toyota απάντησε στην καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίασε τα πρότυπα: «Η διαφήμιση δημιουργεί σκόπιμα μια αφηγηματική σύνδεση μεταξύ του οχήματος και της «μηχανοκίνητης αθλητικής» του προέλευσης, ντύνοντας τον οδηγό με αγωνιστικό εξοπλισμό ώστε να ταυτοποιείται ξεκάθαρα ως επαγγελματίας οδηγός ράλι», ανέφερε η Toyota στην απάντησή της.

«Ο οδηγός χειρίζεται το όχημα με τον έλεγχο και την ικανότητα ενός επαγγελματία οδηγού ράλι, σε φανταστικά περιβάλλοντα, προκειμένου να παρουσιαστούν και να αποδειχθούν οι τεχνικές δυνατότητες του οχήματος σε σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, χωρίς να υπονοείται ή να προωθείται ότι οι καταναλωτές μπορούν ή πρέπει να οδηγούν με παρόμοιο τρόπο σε δημόσιους δρόμους».

Η Toyota σημείωσε επίσης ότι σε κανένα σημείο ο οδηγός δεν χάνει τον έλεγχο του οχήματος ούτε υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας, παρά «την έντονη ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον ρυθμό της μουσικής υπόκρουσης».

Ο κώδικας της FCAI επιτρέπει την απεικόνιση τέτοιων σκηνών, ωστόσο, η εξαίρεση αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το ότι το αυτοκίνητο πρέπει να φαίνεται ότι συμμετέχει σε οργανωμένο μηχανοκίνητο αθλητισμό, δοκιμές ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση της Κοινοτικής Επιτροπής Διαφημιστικών Προτύπων (Ad Standards Community Panel) σημείωσε ότι «το όχημα δεν απεικονιζόταν ως αγωνιστικό, ούτε σε περιβάλλον που να περιορίζει σαφώς το πλαίσιο σε μηχανοκίνητο αθλητισμό, δοκιμές ή αξιολόγηση». Η επιτροπή υποστήριξε ότι η διαφήμιση δημιουργούσε έναν «φιλοδοξιακό σύνδεσμο» με την «επικίνδυνη» οδήγηση που παρουσιαζόταν.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της επιτροπής, η Toyota διέκοψε τη διαφήμιση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που «κόβεται» διαφήμιση της Toyota στην Αυστραλία. Το 2021, ήταν πάλι μια διαφήμιση του GR Yaris που αποσύρθηκε από την τηλεόραση έπειτα από καταγγελία για απεικόνιση ταχύτητας. Η διαφήμιση αποτελεί μέρος των πρόσφατων προσπαθειών της Toyota Αυστραλίας να προωθήσει το performance brand Gazoo Racing (GR).

Εκπρόσωπος της Toyota Australia δήλωσε: «Η Toyota Australia αναγνωρίζει την απόφαση της Ad Standards. Η τρέχουσα διαφήμιση του GR Yaris έχει διακοπεί, ενώ προχωρούμε στις απαραίτητες προσαρμογές».

Μας έφαγε η «κορεκτίλα» θα πούμε εμείς…

Ορίστε, να και η διαφήμιση αλλά την βλέπετε με δική σας ευθύνη ε; Μη πάτε και αρχίστε τα άλματα για να πάρετε cheesburger…