Δες την εξωφρενική εμφάνιση του hypercar της Red Bull – Θα γράψει ιστορία;

Οι φωτογραφίες μας εντυπωσίασαν ακόμα κι αν δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από το hypercar 1.200 ίππων της Red Bull

Μετά την πρώτη γεύση, την οποία πήραμε τον Ιούλιο του 2024, η Red Bull παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο street-legal hypercar στην τελική του μορφή και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου RB17, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αγορές φέτος.

Στόχος ο επαναπροσδιορισμός της ταχύτητας

Το νέο hypercar, RB17, είναι ένα παράγωγο της τεχνογνωσίας της Red Bull, κάτι που η εταιρεία έχει αποκομίσει από την άκρως επιτυχημένη παρουσία της στη Formula 1. Το RB17 δεν έρχεται να σε μαγέψει με την άνεση και την τεχνολογία την οποία προσφέρει, αλλά η αποστολή του είναι απλή: να πάει γρήγορα – κάτι που καταλαβαίνεις αμέσως όταν αντικρίζεις τις άκρως επιθετικές του γραμμές.

Στο μπροστινό μέρος συναντάμε λεπτούς προβολείς LED οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο αμάξωμα, δίνοντας στο νέο hypercar ένα αρκετά πιο καθαρό – αλλά το ίδιο δυναμικό – look σε σχέση με το πρωτότυπο που είχαμε δει πέρσι. Όπως συνηθίζεται σε hypercars τέτοιου επιπέδου, το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στο RB17 να έχει όσο μικρότερο δείκτη οπισθέλκουσας γίνεται, στοχεύοντας στο να «κόβει» χρόνο στην πίστα.

Ο επιβλητικός σχεδιασμός με εστίαση στην αεροδυναμική συνεχίζεται και στα πλαϊνά, όπου βαθιά κανάλια χαραγμένα πάνω στο αμάξωμα από ανθρακονήματα στέλνουν τον αέρα προς τους τεράστιους αεραγωγούς. Αυτοί έχουν τοποθετηθεί στην οροφή και επιτρέπουν στον πανίσχυρο υβριδικό V10 κινητήρα να αναπνέει.

Μια τεραστίων διαστάσεων σταθερή αεροτομή στο πίσω μέρος ολοκληρώνει το εντυπωσιακό look, με το hypercar της Red Bull να θυμίζει κάποιο πρωτότυπο που έχασε τον δρόμο του για το… Λε Μαν όταν το κοιτάμε από πίσω – κάτι που αναμένεται να κάνουν τα περισσότερα άλλα αυτοκίνητα στον δρόμο.

Εσωτερικό και κινητήρας με άρωμα motorsport

Oι πλούσιες καμπύλες του αμαξώματος δίνουν τη θέση τους σε ένα φαινομενικό «φτωχό» εσωτερικό, όταν το RB17 ανοίγει (προς τα πάνω) τις πόρτες του. Άμα περιμένατε να δείτε οθόνες και ανέσεις μάλλον βρίσκεται στο λάθος άρθρο, αφού το νέο hypercar της Red Bull διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα για να νιώσετε σαν πραγματικός οδηγός αγώνων αντοχής.

Αυτό δεν θα ήταν δυνατό και χωρίς τον κατάλληλο κινητήρα: έναν ατμοσφαιρικό V10 4,5 λίτρων που στροφάρει μέχρι τις… 15.000 σ.α.λ., ενώ οι περίπου 1.000 του ίπποι αυξάνονται στους 1.200 όταν στην εξίσωση μπει και ένας ηλεκτροκινητηρας.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα σειριακό κιβώτιο 6 σχέσεων, μεταδίδοντας τη δύναμη μόνο στον πίσω άξονα, με ένα υδραυλικό σύστημα περιορισμένης ολίσθησης να εγγυάται πως κανένα «παραπάτημα» δεν θα σε στείλει στα λάστιχα.

Η Red Bull θα κατασκευάσει 50 κομμάτια του νέου RB17, ενώ δεν έχει αποκαλύψει ακόμα πια θα είναι η τιμή για ένα. Ένα πιθανό επταψήφιο κόστος είναι… “safe-bet”.

Τι κρατάμε: