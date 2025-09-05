quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δες την οθόνη μήκους 1 μέτρου μέσα στη νέα Mercedes-Benz GLC

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.09.2025
Στέλιος Παππάς
des-tin-othoni-mikous-1-metrou-mesa-sti-nea-mercedes-benz-glc-773650

Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology αποκαλύπτεται με την τεράστια Hyperscreen 39,1’’ που αλλάζει τα δεδομένα στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Δες όλες τις λεπτομέρειες.

  • Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο.

  • Διαθέτει το εντυπωσιακό MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 εκ. (39,1 ιντσών) – τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε Mercedes.

  • Χρησιμοποιεί matrix backlight με 1.000 LEDs και λειτουργία zone dimming για περιορισμό διάσπασης προσοχής.

  • Ο εσωτερικός σχεδιασμός συνδυάζει μινιμαλισμό, πολυτέλεια και ambient φωτισμό που αλληλεπιδρά με τις εντολές του οδηγού.

  • Η νέα ηλεκτρική GLC μπορεί να προσθέσει 260 km αυτονομίας με μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Μια νέα εποχή για τη GLC

Η Mercedes-Benz έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του εσωτερικού της ολοκαίνουργιας GLC με EQ Technology, λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της στο IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Το βλέμμα όλων τραβάει η νέα MBUX Hyperscreen, μια οθόνη που εκτείνεται από κολόνα σε κολόνα και υπόσχεται να μεταμορφώσει την οδηγική εμπειρία.

Der neue elektrische GLC: Ein intuitives Innenraumerlebnis, das sich wie zu Hause anfühlt – powered by MB.OS.
Inside the all-new electric GLC: An exceptional experience, powered by MB.OS, that feels just like home.

Με μήκος 99,3 εκ. (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes παραγωγής. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Hyperscreen που αποτελούνταν από επιμέρους τμήματα κρυμμένα κάτω από ενιαίο γυαλί, εδώ μιλάμε για πραγματικά μονοκόμματη οθόνη.

Τεχνολογία που εντυπωσιάζει

Η νέα Hyperscreen χρησιμοποιεί matrix backlight με πάνω από 1.000 LEDs για εξαιρετική φωτεινότητα και καθαρότητα, ενώ η λειτουργία zone dimming επιτρέπει διαφορετικά τμήματα της οθόνης να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. Έτσι, οι σημαντικές πληροφορίες παραμένουν πάντα ευδιάκριτες, μειώνοντας την απόσπαση προσοχής και αυξάνοντας την άνεση.

Der neue elektrische GLC: Ein intuitives Innenraumerlebnis, das sich wie zu Hause anfühlt – powered by MB.OS.
Inside the all-new electric GLC: An exceptional experience, powered by MB.OS, that feels just like home.

Η Mercedes έχει ήδη καταθέσει πατέντα για αυτή την καινοτόμα τεχνολογία, δείχνοντας πως το GLC δεν είναι απλά μια ανανέωση αλλά μια προβολή του μέλλοντος της μάρκας.

Εσωτερικό που «αγκαλιάζει» τον επιβάτη

Το ταμπλό της νέας GLC χαρακτηρίζεται από μια συνεχή, γλυπτική επιφάνεια που ενώνει το ταμπλό με την κεντρική κονσόλα. Ενσωματωμένος φωτισμός τονίζει τις γραμμές, ενώ νέες επιλογές ambient στυλ υψηλής ανάλυσης δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να δημιουργήσει μια προσωπική ατμόσφαιρα – από χαλαρωτική μέχρι έντονη, ψυχρή ή ζεστή.

Der neue elektrische GLC: Ein intuitives Innenraumerlebnis, das sich wie zu Hause anfühlt – powered by MB.OS.
Inside the all-new electric GLC: An exceptional experience, powered by MB.OS, that feels just like home.

Οι δερμάτινες επενδύσεις και τα μεταλλικά ηχεία προσδίδουν πολυτέλεια, ενώ ακόμη και η αλλαγή ρύθμισης κλιματισμού συνοδεύεται από μια στιγμιαία αλλαγή χρώματος στον φωτισμό. Στο κέντρο βρίσκονται δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης smartphone, διαχωρισμένες από τους αεραγωγούς, καθώς και ένας μίνιμαλ πίνακας φυσικών διακοπτών.

EQ Technology: ταχύτατη φόρτιση και μεγάλη αυτονομία

Η πρώτη έκδοση που θα λανσαριστεί είναι η GLC 400 4MATIC με EQ Technology. Χάρη στην ικανότητά της να φορτίζει με ισχύ άνω των 320 kW, μπορεί να προσθέσει περίπου 260 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Πρόκειται για επίδοση που την κατατάσσει ανάμεσα στα πιο ταχέως φορτιζόμενα ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Neu definierter ikonischer Grill des GLC mit EQ Technologie mit Chromrahmen, Gitterstruktur in Rauchglasoptik und integrierter Konturbeleuchtung.
Reimagined iconic grille of the GLC with EQ Technology features a chromed frame, a smoked-glass-look lattice structure, and integrated contour lighting.

Ένα «Welcome home» στη νέα εποχή

Με τη νέα GLC, η Mercedes-Benz επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Η τεράστια οθόνη, ο φωτισμός που «μιλά» με τον οδηγό και η κορυφαία τεχνολογία φόρτισης δημιουργούν ένα πακέτο που δείχνει τον δρόμο για την επόμενη γενιά των premium SUV. Όπως λέει και η ίδια η μάρκα, στόχος είναι να προσφέρει στους επιβάτες αυτό το «Welcome home» συναίσθημα που μόνο μια Mercedes μπορεί να δώσει.

Τι κρατάμε;

  • Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology παρουσιάζεται στο Μόναχο ως το SUV που φέρνει τη μάρκα σε νέα εποχή.

  • Η Hyperscreen των 39,1’’ είναι η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε μοντέλο της.

  • Συνδυάζει αισθητική, τεχνολογία και λειτουργικότητα, με φωτισμό που αλληλεπιδρά με τον οδηγό.

  • Με φόρτιση πάνω από 320 kW, το SUV προσθέτει 260 km σε 10 λεπτά, καθιστώντας το κορυφαίο στην κατηγορία του.

Όλες οι ειδήσεις

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Νέα BMW iX3: Γιατί αυτό το SUV αλλάζει τα δεδομένα;

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

car-prices
google-news
Tags
#Merceded-Benz GLC#Mercedes-Benz
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

proti-eikona-tis-neas-mercedes-benz-glc-me-polyelaio-gia-maska-769965

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.08.2025

Πρώτη εικόνα της νέας Mercedes-Benz GLC: Με πολυέλαιο για μάσκα
to-ford-ranger-ms-rt-tora-egine-pio-ischyro-kai-kaiei-ligotero-apo-pote-773514

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.09.2025

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ
stin-paragogi-to-pio-akraio-supecar-tis-ford-me-820-ippous-772209

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.08.2025

Στην παραγωγή το πιο ακραίο supecar της Ford με 820 ίππους
i-ford-thelei-na-ftiaxei-ena-off-road-supercar-me-1-000-ippous-723133

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.08.2025

Η Ford θέλει να φτιάξει ένα off-road supercar με 1.000+ ίππους
to-pio-dimofiles-van-ston-kosmo-giortazei-ta-60-771193

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.08.2025

Το πιο δημοφιλές van στον κόσμο γιορτάζει τα 60!
ellinikes-antiprosopeies-aftokiniton-kerdisan-diethnes-vraveio-exypiretisis-poies-kai-giati-770545

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.08.2025

Ελληνικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κέρδισαν διεθνές βραβείο εξυπηρέτησης – Ποιες και γιατί;

Πρόσφατες Ειδήσεις