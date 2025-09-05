Δες την οθόνη μήκους 1 μέτρου μέσα στη νέα Mercedes-Benz GLC

Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology αποκαλύπτεται με την τεράστια Hyperscreen 39,1’’ που αλλάζει τα δεδομένα στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Δες όλες τις λεπτομέρειες.

Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο.

Διαθέτει το εντυπωσιακό MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 εκ. (39,1 ιντσών) – τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε Mercedes.

Χρησιμοποιεί matrix backlight με 1.000 LEDs και λειτουργία zone dimming για περιορισμό διάσπασης προσοχής.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός συνδυάζει μινιμαλισμό, πολυτέλεια και ambient φωτισμό που αλληλεπιδρά με τις εντολές του οδηγού.

Η νέα ηλεκτρική GLC μπορεί να προσθέσει 260 km αυτονομίας με μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Μια νέα εποχή για τη GLC

Η Mercedes-Benz έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του εσωτερικού της ολοκαίνουργιας GLC με EQ Technology, λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της στο IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Το βλέμμα όλων τραβάει η νέα MBUX Hyperscreen, μια οθόνη που εκτείνεται από κολόνα σε κολόνα και υπόσχεται να μεταμορφώσει την οδηγική εμπειρία.

Με μήκος 99,3 εκ. (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes παραγωγής. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Hyperscreen που αποτελούνταν από επιμέρους τμήματα κρυμμένα κάτω από ενιαίο γυαλί, εδώ μιλάμε για πραγματικά μονοκόμματη οθόνη.

Τεχνολογία που εντυπωσιάζει

Η νέα Hyperscreen χρησιμοποιεί matrix backlight με πάνω από 1.000 LEDs για εξαιρετική φωτεινότητα και καθαρότητα, ενώ η λειτουργία zone dimming επιτρέπει διαφορετικά τμήματα της οθόνης να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. Έτσι, οι σημαντικές πληροφορίες παραμένουν πάντα ευδιάκριτες, μειώνοντας την απόσπαση προσοχής και αυξάνοντας την άνεση.

Η Mercedes έχει ήδη καταθέσει πατέντα για αυτή την καινοτόμα τεχνολογία, δείχνοντας πως το GLC δεν είναι απλά μια ανανέωση αλλά μια προβολή του μέλλοντος της μάρκας.

Εσωτερικό που «αγκαλιάζει» τον επιβάτη

Το ταμπλό της νέας GLC χαρακτηρίζεται από μια συνεχή, γλυπτική επιφάνεια που ενώνει το ταμπλό με την κεντρική κονσόλα. Ενσωματωμένος φωτισμός τονίζει τις γραμμές, ενώ νέες επιλογές ambient στυλ υψηλής ανάλυσης δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να δημιουργήσει μια προσωπική ατμόσφαιρα – από χαλαρωτική μέχρι έντονη, ψυχρή ή ζεστή.

Οι δερμάτινες επενδύσεις και τα μεταλλικά ηχεία προσδίδουν πολυτέλεια, ενώ ακόμη και η αλλαγή ρύθμισης κλιματισμού συνοδεύεται από μια στιγμιαία αλλαγή χρώματος στον φωτισμό. Στο κέντρο βρίσκονται δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης smartphone, διαχωρισμένες από τους αεραγωγούς, καθώς και ένας μίνιμαλ πίνακας φυσικών διακοπτών.

EQ Technology: ταχύτατη φόρτιση και μεγάλη αυτονομία

Η πρώτη έκδοση που θα λανσαριστεί είναι η GLC 400 4MATIC με EQ Technology. Χάρη στην ικανότητά της να φορτίζει με ισχύ άνω των 320 kW, μπορεί να προσθέσει περίπου 260 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Πρόκειται για επίδοση που την κατατάσσει ανάμεσα στα πιο ταχέως φορτιζόμενα ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Ένα «Welcome home» στη νέα εποχή

Με τη νέα GLC, η Mercedes-Benz επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Η τεράστια οθόνη, ο φωτισμός που «μιλά» με τον οδηγό και η κορυφαία τεχνολογία φόρτισης δημιουργούν ένα πακέτο που δείχνει τον δρόμο για την επόμενη γενιά των premium SUV. Όπως λέει και η ίδια η μάρκα, στόχος είναι να προσφέρει στους επιβάτες αυτό το «Welcome home» συναίσθημα που μόνο μια Mercedes μπορεί να δώσει.

Τι κρατάμε;

Η νέα Mercedes-Benz GLC με EQ Technology παρουσιάζεται στο Μόναχο ως το SUV που φέρνει τη μάρκα σε νέα εποχή.

Η Hyperscreen των 39,1’’ είναι η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε μοντέλο της.

Συνδυάζει αισθητική, τεχνολογία και λειτουργικότητα , με φωτισμό που αλληλεπιδρά με τον οδηγό.

Με φόρτιση πάνω από 320 kW, το SUV προσθέτει 260 km σε 10 λεπτά, καθιστώντας το κορυφαίο στην κατηγορία του.

