Δες την πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκασμού στο πιο οικονομικό Nissan Qashqai της ιστορίας

Η Nissan παρουσιάζει την καινοτόμο τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού στις έδρες βαλβίδων του νέου κινητήρα e-POWER.

Το e-POWER αποτελεί ένα καινοτόμο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της Nissan

Πρωτοποριακή τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού εδρών βαλβίδων στον νέο κινητήρα

Εξελίξεις στην υβριδική τεχνολογία e-POWER

Η Nissan εγκαινιάζει μια παγκόσμια πρωτιά στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού στην κατασκευή των εδρών βαλβίδων ενός κινητήρα. Η νέα αυτή τεχνολογία εφαρμόζεται στον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παροχή ενέργειας στο υβριδικό σύστημα κίνησης e-POWER τρίτης γενιάς.

Το πρώτο μοντέλο που εξοπλίζεται με αυτή την τεχνολογία είναι το νέο Qashqai, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε τον Ιούλιο στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρωτοποριακός σχεδιασμός στις έδρες βαλβίδων για τον νέο κινητήρα

Ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων (με τον κωδικό ZR15DDT) ενσωματώνει τη μοναδική τεχνολογία καύσης STARC της Nissan, η οποία πετυχαίνει εντυπωσιακή θερμική απόδοση 42%, εξασφαλίζοντας σταθερή καύση μέσα στους κυλίνδρους.

Ένας από τους πυλώνες της τεχνολογίας STARC είναι η βελτιστοποίηση της ροής αέρα από τη θύρα εισαγωγής προς τον θάλαμο καύσης. Στους παραδοσιακούς κινητήρες, ο σχεδιασμός αυτών των θυρών περιορίζεται λόγω της χρήσης συντηγμένων, πρεσσαριστών εδρών βαλβίδων, οι οποίες περιορίζουν τη γεωμετρική ευελιξία στη διαμόρφωση των θυρών.

Η Nissan ξεπέρασε αυτόν τον περιορισμό με την ανάπτυξη νέων εδρών βαλβίδων μέσω ψυχρού ψεκασμού, επιτρέποντας την άμεση εφαρμογή μεταλλικής επίστρωσης πάνω στην επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη για ξεχωριστό εξάρτημα έδρας, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό των θυρών εισαγωγής και ενισχύοντας παράλληλα τη θερμική αγωγιμότητα και την απόδοση ψύξης γύρω από τις βαλβίδες.

Τι είναι η τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού

Η τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού βασίζεται στη χρήση μεταλλικών σκονών που εκτοξεύονται με υπερηχητική ταχύτητα στην επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής αλουμινίου. Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή, συμπαγής επίστρωση που προσκολλάται χωρίς να απαιτείται τήξη της βάσης. Επειδή η διαδικασία γίνεται σε θερμοκρασίες κάτω από τα σημεία τήξης των υλικών, αποτρέπεται ο σχηματισμός ανεπιθύμητων μεσομεταλλικών ενώσεων και μικροκενών, κάτι που παρατηρείται συχνά στις συμβατικές τεχνικές συγκόλλησης.

Αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στη μηχανική αντοχή, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία — κρίσιμα χαρακτηριστικά για εξαρτήματα κινητήρων όπως οι έδρες βαλβίδων.

Υψηλή τεχνογνωσία και υλικά προηγμένης τεχνολογίας

Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής από τη Nissan συνιστά τεχνολογική καινοτομία, καρπό της πολυετούς εμπειρίας της εταιρείας στον σχεδιασμό κινητήρων και στην τεχνολογία υλικών. Για την παραγωγή της νέας έδρας, χρησιμοποιείται ένα ειδικά αναπτυγμένο κράμα με βάση τον χαλκό, χωρίς κοβάλτιο, με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη χρήση ακροφυσίων εμπνευσμένων από τεχνικές στίλβωσης καλουπιών και συστήματα ποιοτικού ελέγχου βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα της επίστρωσης.

Το εξελιγμένο σύστημα e-POWER

Το e-POWER αποτελεί ένα καινοτόμο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της Nissan, το οποίο συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, αναστροφέα, αυξητή και μειωτή, με έναν επανασχεδιασμένο τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων. Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας μια καθαρά ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Από το ντεμπούτο του το 2016, το e-POWER έχει υποστεί συνεχείς βελτιώσεις, επεκτείνοντας την εφαρμογή του σε διαφορετικά μοντέλα και αγορές.

Το νέο σύστημα e-POWER διαθέτει μια αρθρωτή ηλεκτρική μονάδα κίνησης 5 σε 1, που ενοποιεί βασικά εξαρτήματα σε ένα ελαφρύ και συμπαγές πακέτο. Μετά την παρουσίασή του στο Qashqai, η Nissan σκοπεύει να φέρει το νέο e-POWER και σε άλλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς με το επόμενης γενιάς Rogue, αλλά και στην Ιαπωνία με το νέο Elgrand το οικονομικό έτος 2026.

