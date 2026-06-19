Δες τις πρωτιές στο εσωτερικό του νέου 7-θέσιου SUV της Skoda

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη αποκάλυψή του, η Skoda δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα σκίτσα από το εσωτερικό του νέου Peaq, του αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της μάρκας τα επόμενα χρόνια

Από τα πρώτα σχέδια γίνεται σαφές ότι η Skoda δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρυχωρία και την πρακτικότητα, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά μέρος της ταυτότητάς της. Η καμπίνα υιοθετεί μια καθαρή και οριζόντια αρχιτεκτονική, με στόχο να ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελευθερίας για όλους τους επιβάτες.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peaq έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου 2026 στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας, στις 18:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), ωστόσο η τσεχική εταιρεία επιλέγει από τώρα να αποκαλύψει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της καμπίνας του.

Συνδυασμός τεχνολογίας και πρακτικότητας

Στο επίκεντρο του ταμπλό βρίσκεται μια μεγάλη κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment, η οποία κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε μοντέλο της Skoda. Δίπλα της συναντάμε έναν πιο συμπαγή ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συμβάλλει σε μια πιο μοντέρνα και τακτοποιημένη εικόνα του εσωτερικού.

Παρά την αυξημένη ψηφιοποίηση, η Skoda δεν εγκαταλείπει τα φυσικά κουμπιά. Αντίθετα, διατηρεί ξεχωριστά κουμπιά για βασικές λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, η ένταση του ήχου και άλλες καθημερινές ρυθμίσεις, διευκολύνοντας τη χρήση κατά την οδήγηση. Παράλληλα, τα εργονομικά υποβραχιόνια έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν τον χειρισμό της κάθετης οθόνης, ενώ οι ενσωματωμένες βάσεις προσφέρουν δυνατότητα ασύρματης φόρτισης για τα smartphones των επιβατών.

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Lodge» δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στο εσωτερικό, συνδυάζοντας μαλακές υφασμάτινες επιφάνειες με πιο στιβαρά και ανθεκτικά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπίνα που φιλοδοξεί να είναι ταυτόχρονα φιλόξενη, σύγχρονη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης μιας οικογένειας.

Ο Chan Park, Head of In-Car & UX Design της Skoda, δήλωσε: «Στη Skoda σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον πελάτη. Στόχος μας είναι μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, που συνδέει την πρακτικότητα ενός επταθέσιου εσωτερικού με έναν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας άμεση, διαισθητική αλληλεπίδραση και λιγότερη πολυπλοκότητα».

Με το Peaq, η Skoda δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην καθημερινή χρηστικότητα. Αν κρίνουμε από τα πρώτα στοιχεία, το νέο επταθέσιο SUV αναμένεται να ανεβάσει τον πήχη τόσο σε επίπεδο χώρων όσο και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει στους επιβάτες.