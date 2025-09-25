Δες τις τεχνολογίες που κάνουν το υβριδικό Nissan Qashqai πιο οικονομικό από ποτέ

Από την πρόκληση στην πράξη: Η ιστορία πίσω από τον νέο κινητήρα e-POWER της Nissan.

Πίσω από την τελευταία γενιά του υβριδικού συστήματος e-POWER της Nissan, που διατίθεται πλέον στην Ευρώπη με το νέο Qashqai και προσφέρει βελτιωμένη απόδοση, χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και πιο αθόρυβη οδηγική εμπειρία. Οι, Norihiko Tagishi, Akihiro Shikata και Naohiro Yoshida εξηγούν πώς κατάφεραν να τον δημιουργήσουν, τις προκλήσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν, ενώ εξηγούν και πώς ακριβώς λειτουργεί.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, το e-POWER λειτουργεί με έναν βενζινοκινητήρα που δεν κινεί απευθείας τους τροχούς, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γεννήτρια για την τροφοδοσία ενός ηλεκτροκινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός απολαμβάνει την εμπειρία ενός πλήρως ηλεκτρικού οχήματος ανέμελα, χωρίς τα αρνητικά της φόρτισης.

Η τρίτη γενιά του e-POWER εισάγει έναν εντελώς νέο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Η ομάδα μηχανικών δεν απλώς τροποποίησε έναν υπάρχοντα κινητήρα – τον σχεδίασε από την αρχή για να υπηρετεί αποκλειστικά τη λειτουργία της γεννήτριας.

Ο Norihiko Tagishi, Senior Manager του e-POWER Project Management group, δήλωσε:

«Όταν ξεκινήσαμε το 2021, ακολουθήσαμε μια ασυνήθιστη προσέγγιση, σχεδιάζοντας τον κινητήρα e–Power διαφορετικά από τους παραδοσιακούς κινητήρες. Καθώς ενσωματώναμε πολλές νέες λειτουργίες, αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς τεχνικές προκλήσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης. Παρά τις δυσκολίες, οι ομάδες ανάπτυξης και παραγωγής συνεργάστηκαν στενά και με επιμονή και κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια».

Στόχος η αποδοτικότητα και η υψηλότερη θερμική απόδοση

Σε αντίθεση με έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης, που πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά σε ένα ευρύ φάσμα στροφών και φορτίων, ο κινητήρας e-POWER του νέου Qashqai προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς της Nissan να τον ρυθμίσουν με ακρίβεια ώστε να είναι όσο πιο αποδοτικός γίνεται.

Όσο για τη θερμική του απόδοση, αυτή αποκαλύπτει πόση ενέργεια από το καύσιμο μετατρέπεται σε χρήσιμη μηχανική ισχύ. Μεγαλύτερη θερμική απόδοση σημαίνει πως το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση πριν χρειαστεί να ανεφοδιαστεί. Στην περίπτωση του e-POWER, η βελτίωση της θερμικής απόδοσης σημαίνει πιο αποτελεσματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επίτευξη αυτής της απόδοσης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία διασφαλίζει την πιο σταθερή και αποδοτική καύση. Οι μηχανικοί βελτιστοποίησαν κάθε επιμέρους στοιχείο – από τις βαλβίδες μέχρι τα έμβολα – ώστε να δημιουργήσουν τον ιδανικό θάλαμο καύσης.

Ο Akihiro Shikata, Senior Manager του Powertrain Unit Performance Calibration Development group, δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε επαναπροσδιορίζοντας το είδος του κινητήρα που απαιτείται για μια ειδική μονάδα παραγωγής ενέργειας. Μειώνοντας τις απαιτήσεις για την απόκριση του κινητήρα, καταφέραμε να τον σχεδιάσουμε ώστε να αποδίδει στο βέλτιστο σημείο, εστιάζοντας στην υψηλότερη θερμική απόδοση και στη μέγιστη ισχύ».

Στην τρίτη γενιά e-POWER της Nissan, ο κινητήρας προσφέρει εντυπωσιακή θερμική απόδοση 42%.

Ισορροπία ισχύος και απόδοσης

Για να συνδυαστούν η υψηλή θερμική απόδοση και η επαρκής ισχύς, ο κινητήρας εξοπλίστηκε με ένα μεγαλύτερο turbo, ειδικές ρυθμίσεις χρονισμού βαλβίδων και τεχνικές για αποτροπή αυτανάφλεξης. Το σύστημα λειτουργεί με υψηλή σχέση συμπίεσης 13:1, κάτι που είναι σπάνιο για turbo κινητήρες. Παράλληλα, η ηλεκτρική λειτουργία του e-POWER εξαλείφει την υστέρηση απόκρισης, προσφέροντας ακαριαία επιτάχυνση.

Στην περίπτωση του Qashqai, η βελτίωση της θερμικής απόδοσης στα υψηλότερα εύρη ροπής του κινητήρα επιτρέπει στο όχημα να διατηρεί σταθερές στροφές ακόμη και σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Σε συνδυασμό με τη νέα ενσωματωμένη δομή 5-σε-1, το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και μια πιο άνετη εμπειρία οδήγησης.

Το Qashqai που είναι εξοπλισμένο με αυτό το σύστημα κίνησης έχει επιτύχει βελτίωση στην κατανάλωση καυσίμου έως και 16% σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και 14% σε αυτοκινητόδρομους, σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα.

Τι κρατάμε:

Ο νέος κινητήρας 1,5 λίτρων του Qashqai σχεδιάστηκε αποκλειστικά ως γεννήτρια για το σύστημα e-POWER

Επιτυγχάνει θερμική απόδοση 42% – από τις υψηλότερες σε κινητήρες βενζίνης

Ενσωματώνει την τεχνολογία STARC για πιο αποδοτική καύση και λιγότερους ρύπους

Το Qashqai με το σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς προσφέρει έως 16% καλύτερη κατανάλωση καυσίμου και πιο αθόρυβη λειτουργία

