Δες το εσωτερικό από το νέο compact οικογενειακό της Mercedes-Benz

Στη νέα του γενιά, το compact οικογενειακό της Mercedes-Benz προσφέρει άφθονο χώρο για οικογένεια, φίλους και αυθόρμητα σχέδια

Η νέα GLB προσαρμόζεται αβίαστα σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων του σύγχρονου αγοραστικού κοινού, προσφέροντας αισθητά περισσότερο χώρο για το κεφάλι των μπροστά επιβατών χάρη στη νέα γραμμή της οροφής. Παράλληλα, οι πίσω θέσεις γίνονται πιο άνετες με αρκετά περισσότερο χώρο για τα πόδια και καλύτερη στήριξη στους μηρούς.

Το νέο οικογενειακό compact SUV της Mercedes διατίθεται σε πενταθέσια και επταθέσια διάταξη.

Πιο ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό

Μια ρυθμιζόμενη κατά μήκος πίσω σειρά καθισμάτων διατίθεται προαιρετικά για την πενταθέσια έκδοση και στάνταρ για την επταθέσια έκδοση. Με αυτή τη λειτουργία, οι πλάτες της δεύτερης σειράς καθισμάτων μπορούν να ρυθμιστούν σε διάφορες γωνίες και ολόκληρη η σειρά καθισμάτων μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος. Αυτό επιτρέπει είτε τη μεγιστοποίηση της άνεσης για τους επιβάτες είτε την αύξηση του όγκου του χώρου αποσκευών.

Η προαιρετική τρίτη σειρά καθισμάτων είναι πιο εύκολα προσβάσιμη σε σχέση με τον προκάτοχό της χάρη στο σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης της λειτουργίας Easy‑Entry. Εάν δεν χρειάζονται οι θέσεις έξι και επτά, η τρίτη σειρά καθισμάτων μπορεί να βυθιστεί στο δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Η μεγάλη πανοραμική οροφή θέτει ένα νέο πρότυπο στην κατηγορία και παρέχει μια εξαιρετικά γενναιόδωρη αίσθηση χώρου. Για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, αποτελείται από θερμομονωτικό πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας με επίστρωση ανάκλασης υπέρυθρης ακτινοβολίας και επίστρωση χαμηλής εκπομπής (LowE) στο εσωτερικό.

Το χειμώνα, η επίστρωση LowE μειώνει την απώλεια θερμότητας αντανακλώντας την εσωτερική θερμότητα πίσω στην καμπίνα. Με πάχος μόλις 200 νανόμετρα, αυτή η υπέρυθρη μεμβράνη είναι λεπτότερη από μια ανθρώπινη τρίχα.

Φιλική προς τον χρήστη ψηφιακή εμπειρία

Το σύστημα MB.OS της Mercedes-Benz μεταμορφώνει τη νέα GLB σε έναν έξυπνο σύντροφο που μαθαίνει από τον οδηγό της. Σε συνδυασμό με την τέταρτη γενιά MBUX, η πιο πρόσφατη λειτουργική φιλοσοφία προσφέρει επανασχεδιασμένα κινούμενα σχέδια καλωσορίσματος, την προηγμένη λειτουργία Zero Layer, μια εκτενή γκάμα εφαρμογών, τον Εικονικό Βοηθό MBUX με διάφορα συναισθηματικά ευαίσθητα avatar και τροφοδοτείται από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, πλοήγηση με τους Χάρτες Google και ισχυρή πλοήγηση 3D MBUX Surround.

Η ολοκαίνουργια GLB διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου απόστασης DISTRONIC ως στάνταρ στην Ευρώπη. Το υλικό περιλαμβάνει οκτώ κάμερες, πέντε ραντάρ, 12 αισθητήρες και έναν υπολογιστή υψηλής απόδοσης.

Επαναπροσδιορίζοντας την άνεση στην κατηγορία

Η νέα GLB επαναπροσδιορίζει την άνεση στην κατηγορία compact SUV, εστιάζοντας στην τεχνολογία και την κομψότητα. Το highlight του εσωτερικού είναι η προαιρετική, αιωρούμενη οθόνη MBUX Superscreen, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, ενώ οι κυκλικοί αεραγωγοί σε κάθε άκρο της έχουν ένα σπορ και φουτουριστικό εφέ.

Διαβάστε επίσης: Αυτό είναι το νέο SUV της Volkswagen – Δες την πρωτοποριακή σχεδίαση

Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα ολοκληρώνει το σχεδιασμό και προσφέρει μια μεγάλη, τρισδιάστατη επιφάνεια επένδυσης, η οποία διατίθεται σε διάφορα πολυτελή σχέδια. Η επένδυση ενσωματώνει μια θήκη αποθήκευσης smartphone με ασύρματη φόρτιση (προαιρετικά) και ποτηροθήκες σε μια αισθητική.

Το νέο τιμόνι έχει σχεδιαστεί για να είναι ακόμα πιο εργονομικό και πιο εύχρηστο ενώ, ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πελατών, η Mercedes‑Benz επανέφερε τον φυσικό διακόπτη για την αλλαγή έντασης του ήχου.

Δοκιμές «στο όριο»

Το νέο οικογενειακό compact SUV της Mercedes-Benz υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμές σε κλιματικούς θαλάμους, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -40 έως και +40 βαθμούς Κελσίου. Το εύρος θερμοκρασίας στη λεγόμενη ψυχρή σήραγγα πρακτικά καλύπτει κάθε πιθανή καιρική συνθήκη στον πραγματικό κόσμο.

Τα υπερσύγχρονα κανόνια χιονιού επιτρέπουν την παραγωγή χιονιού με μεγάλη ποικιλία τύπων χιονιού σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σε συνδυασμό με τον ισχυρό ανεμιστήρα της αεροσήραγγας, η Mercedes‑Benz μπορεί να προσομοιώσει σφοδρές χιονοθύελλες όπου οι νιφάδες χιονιού τρέχουν προς το δοκιμαστικό όχημα με ταχύτητες έως και 200 ​​χλμ./ώρα.

Σε παγωμένες θερμοκρασίες μεταξύ -15 και -20 βαθμών Κελσίου, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπαγώσει γρήγορα ένα παγωμένο παρμπρίζ. Η ολοκαίνουργια GLB πέρασε επίσης εντυπωσιακά αυτές τις δοκιμές: το νέο οικογενειακό SUV της Mercedes χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να ξεπαγώσει το παρμπρίζ σε θερμοκρασία -15 βαθμών Κελσίου, κι αυτό μόνο με τη βοήθεια της ρύθμισης απόψυξης του συστήματος θέρμανσης και χωρίς περαιτέρω παρέμβαση από τον οδηγό, όπως η ενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων.

Η νέα Mercedes‑Benz GLB ανεβάζει την απόδοση του συστήματος κλιματισμού σε νέο επίπεδο, με το νέο μοντέλο να χρειάζεται τον μισό χρόνο από την προκάτοχό της για τη θέρμανση του εσωτερικού σε θερμοκρασία -7 βαθμών, απαιτώντας περίπου τη μισή ενέργεια -κάτι που συμβάλει στην αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας.

Τι κρατάμε:

Πρώτη ματιά στο εσωτερικό του νέου compact SUV της Mercedes-Benz, που διαθέτει χώρο για έως και επτά άτομα

Το εσωτερικό της νέας GLB γίνεται πιο άνετο κι ευέλικτο, με το προαιρετικό MBUX Superscreen να ξεχωρίζει

Η νέα GLB υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμές σε κρύο καιρό στις κλιματικές αεροσήραγγες

Ο θάλαμος μπορεί να προσομοιώσει θερμοκρασίες έως και -40 βαθμούς Κελσίου και ακραίες χιονοθύελλες

Εντυπωσιακό full hybrid SUV με 200 ίππους, κατανάλωση 4,7 lt/100 km και μηδενικά Τέλη – Ποιο είναι;

Premium coupe SUV για οικογένεια: Οι 3 επιλογές που πρέπει να δεις

Γιατί οι ζώνες ασφαλείας έχουν μια θηλιά και ένα κουμπί; – Αυτά που δεν ήξερες