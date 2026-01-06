Δες το εσωτερικό του νέου Volkswagen Polo – Ποια είναι η μικρή «επανάσταση» που φέρνει;

Λιγότερα μενού, περισσότερη ουσία: το ID. Polo φέρνει πίσω τον σωστό -και ασφαλή-εργονομικό σχεδιασμό

Η Volkswagen, όπως και πολλοί ακόμη κατασκευαστές, έχει δεχθεί κριτική για την υπερβολική εξάρτηση από οθόνες αφής. Φαίνεται όμως πως αφουγκράζεται το κοινό της, επαναφέροντας φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες. Το νέο ID. Polo ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο διαισθητικό ταμπλό, χωρίς ατελείωτα υπομενού.

Κάτω από την κεντρική οθόνη συναντάμε ξανά ξεχωριστά χειριστήρια κλιματισμού, ενώ ανάμεσα στη βάση ασύρματης φόρτισης και τις ποτηροθήκες υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης έντασης που λειτουργεί και ως επιλογέας τραγουδιών ή ραδιοσταθμών. Όσοι επιλέξουν τη μεγάλη οθόνη θα βρουν ένα περιβάλλον χρήστη εμπνευσμένο από κασετόφωνο, μια σαφή αναφορά στη χρυσή εποχή της VW στην Ευρώπη.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υιοθετεί ρετρό αισθητική, με έμπνευση από το πρώτο Golf, και μπορεί να επιλεγεί είτε από το infotainment είτε από κουμπί στο τιμόνι. Σημαντικό επίσης είναι ότι το τιμόνι διαθέτει κανονικά κουμπιά, εγκαταλείποντας τα αμφιλεγόμενα πλήκτρα αφής που προκάλεσαν αντιδράσεις σε άλλα μοντέλα.

Θετική εντύπωση προκαλεί και η επιστροφή σε τέσσερις ξεχωριστούς διακόπτες παραθύρων. Παράλληλα, η VW υπόσχεται αναβαθμισμένα υλικά στο εσωτερικό, κάτι αξιοσημείωτο για ηλεκτρικό μοντέλο με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, με υφασμάτινες επενδύσεις σε ταμπλό και πόρτες.

Συνολικά, το ID. Polo δείχνει την επιστροφή της Volkswagen σε έναν πιο ανθρώπινο και λειτουργικό σχεδιασμό. Το επερχόμενο ID. Cross παραγωγής θα ακολουθήσει την ίδια φιλοσοφία, ενώ το ακόμη πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο του 2027 —κάτω από τις 20.000 ευρώ— υπόσχεται να διατηρήσει την ίδια προσέγγιση. Ίσως μάλιστα φέρει πίσω ένα ιστορικό όνομα, με το Lupo να μοιάζει ιδανική επιλογή.