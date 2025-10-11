Δες το Renault 5 Turbo 3E των 555 PS στον δρόμο (video)

Το 5 Turbo 3E, ή αλλιώς το… mini-supercar της Renault έκανε τα πρώτα του γρήγορα περάσματα στο Tour de Corse κι εντυπωσίασε.

Η Renault αναβιώνει τo θρυλικό 5 Turbo, συνεχίζοντας τη ρετροφουτουριστική της καμπάνια που αφορά και τα, 4 E-Tech Electric και Twingo. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το ηλεκτρικό «θηριάκι», Renault 5 Turbo 3E, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρό με επιδόσεις supercar. Το 3E έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Tour de Corse rally, μαρκάροντας την 40η επέτειο απ’ όταν ο Jean Ragnotti κατέκτησε την πρώτη θέση στο τιμόνι του θρυλικού Renault Maxi 5 Turbo, το 1985.

Το ηλεκτρικό θηριάκι των 555 ίππων εντυπωσίασε το κοινό, ενώ πίσω απ’ το τιμόνι ήταν ο πρεσβευτής της μάρκας, Julien Saunier, με ένα 3E βαμμένο στα ίδια χρώματα με αυτά του ιστορικού Maxi 5 Turbo.

Το πρώτο του είδους του

Το Renault 5 Turbo 3E είναι το πρώτο “mini-supercar”, ένα αυτοκίνητο με μέγιστη ευελιξία, εκπληκτικές επιδόσεις και εντυπωσιακές δυνατότητες drift, έτοιμο να προσφέρει οδηγικές συγκινήσεις. Με μήκος μόλις 4,08 και πλάτος 2,03 μέτρα, το Renault 5 Turbo 3E πρόκειται για έναν πραγματικό εορτασμό του αγνού αθλητικού πνεύματος, σε συσκευασία… τσέπης.

«Οι μηχανικοί σπάνια έχουν την ευκαιρία στην καριέρα τους να αναπτύξουν ένα καινοτόμο, υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητο όπως το Renault 5 Turbo 3E. Και σίγουρα αξίζει την ετικέτα του μίνι supercar. Δανειζόμενο τεχνολογίες από τον κόσμο των supercars, είναι κατασκευασμένο για εξαιρετικές επιδόσεις, οδηγική απόλαυση και συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι. Οι πρώτες δοκιμές δικαίωσαν τις τεχνικές αποφάσεις που ελήφθησαν για αυτό το αυτοκίνητο: ισχυροί κινητήρες ενσωματωμένοι στους τροχούς, εξαιρετική ευελιξία, εκπληκτική επιτάχυνση με αναλογία ισχύος προς βάρος 2,5 και ιδανική κατανομή βάρους 43/57. Ένα μηχάνημα κατασκευασμένο για συγκινήσεις! Η εργασία σε αυτό το project ήταν μια τεράστια ευχαρίστηση με όλες τις συναρπαστικές τεχνικές προκλήσεις, όπως η νέο πλαίσιο αλουμινίου/ανθρακονήματος, η νέα μπαταρία και το αμάξωμα από ανθρακονήματα. Και ταυτόχρονα, εργαζόμασταν με εξαιρετικά αυστηρές χρονικές προθεσμίες» – Philippe Varet, Director of Innovations, Concepts & Projects της Alpine.

Το Renault 5 Turbo 3E έχει αναπτυχθεί από την Alpine και βασίζεται σε ένα ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο από αλουμίνιο και carbon. Το αποτέλεσμα διαθέτει μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και βάρους, ενώ οι κινητήρες στους πίσω τροχούς αποτελούν την κύρια καινοτομία, αναπτύσσοντας συνδυαστικά 555 ίππους και περισσότερη ροπή από… Leopard (το τανκ, όχι το αιλουροειδές), με τα εξωφρενικά 4.800 Nm!

Ταυτόχρονα, οι δύο τροχοί μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά για βελτιστοποίηση της κατανομής ροπής και ενίσχυση της ευελιξίας και της απόδοσης. Η πρόσφυση παρέχεται χάρη στο σύστημα ανάρτησης με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω.

Σε καλά χέρια

Το Renault 5 Turbo 3E οδηγήθηκε από τον Julien Saunier, πρεσβευτή της Renault και ειδικό στα ράλι. Η λίστα των αθλητικών επιτυχιών του Julien περιλαμβάνει το Alpine Elf Rally 2021, το Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο 2022 και τον Ιστορικό Γύρο της Κορσικής 2024.

«Η οδήγηση αυτού του Renault 5 Turbo 3E είναι μια απίστευτη εμπειρία! Έχει πραγματικά όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα σούπερ σπορ αυτοκίνητο – είναι ένα πραγματικό θηρίο των ράλι. Εντυπωσιάστηκα από την επιτάχυνση, το φρενάρισμα που είναι εξαιρετικά ισχυρό αλλά εύκολο στη ρύθμιση, και την ικανότητά του να εκτελεί θεαματικά αλλά ελεγχόμενα drift. Ήταν μια τόσο διασκεδαστική βόλτα, με κάθε είδους νέα οδηγική αίσθηση. Και ταυτόχρονα, ήταν στα χρώματα του “Philips” Maxi 5 Turbo του 1985, που υπάρχει επίσης στο Maxi 5 Turbo που οδηγώ αυτή τη στιγμή στον Ιστορικό Γύρο της Κορσικής. Αυτός είναι ο φόρος τιμής μας στην 40ή επέτειο της νίκης του Jean Ragnotti».

Διαβάστε επίσης: Renault Twingo: Δες τις πρώτες εικόνες του φθηνότερου ηλεκτρικού της μάρκας

Το 5 Turbo 3E ζυγίζει συνολικά λίγο κάτω από 1.450 κιλά και μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα. Με την αρχιτεκτονική 800V, την μπαταρία 70 kWh και τον ενσωματωμένο φορτιστή DC που μπορεί να διαχειριστεί έως και 330 kW, φορτίζει από 15 έως 80% σε μόλις 15 λεπτά. Η τυπική αυτονομία WLTP θα είναι μεγαλύτερη από 400 χλμ.

Οι κρατήσεις άνοιξαν στις 22 Απριλίου, με τιμές που ξεκινούν από 160.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εξαιρουμένων των επιλογών, των αξεσουάρ και των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών.

Τι κρατάμε:

Το Renault 5 Turbo 3E έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Tour de Corse

Οδηγήθηκε από τον Julien Saunier κι έφερε το ίδιο livery με αυτό του θρυλικού Renault Maxi 5 Turbo του 1985

Το 5 Turbo 3E είναι το πρώτο του είδους του: ένα mini supercar που έρχεται να συναρπάσει

Τεκμήρια αυτοκινήτων: «Κούρεμα» που φτάνει σχεδόν το 74% – Αναλυτικοί πίνακες

Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα