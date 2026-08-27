Δες το Toyota GR Corolla που γλίστρησε και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένους μηχανόβιους – Ποιος φταίει;

Ο οδηγός του Toyota GR Corolla έχασε τον έλεγχο και παραλίγο να ξεκληρίσει ολόκληρη παρέα μηχανόβιων που είχαν σταματήσει στην άκρη του δρόμου

Μπορεί το Toyota GR Corolla να είναι ένα από τα πιο ικανά hot hatch της αγοράς, ωστόσο, όπως ισχύει για κάθε σπορ αυτοκίνητο, τα όριά του δεν πρέπει να δοκιμάζονται στον δρόμο. Το βίντεο που θα δούμε είναι τρανό παράδειγμα, αφού μπορούμε να δούμε πως ένας λάθος υπολογισμός και λίγο περίσσιο θάρρος παραλίγο να είχε τραγικό αποτέλεσμα.

Ο οδηγός ενός λευκού GR Corolla κυνηγιόταν με έναν μοτοσυκλετιστή και έχασε τον έλεγχο του δυναμικού hot hatch στο χειρότερο σημείο, βγαίνοντας από τον δρόμο και παίρνοντας «σβάρνα» παρκαρισμένους μηχανόβιους.

Το τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος ακολουθούσε με μια μοτοσυκλέτα της Aprilia.

Το «έχασε» στο χειρότερο σημείο

Στο βίντεο φαίνεται η GR Corolla να κινείται με πολύ γρήγορο ρυθμό, με τον οδηγό να πιέζει το ιαπωνικό hot hatch και τους πίσω τροχούς να βρίσκονται στα όρια της πρόσφυσης. Ο οδηγός τελικά χάνει το πίσω μέρος σε μια γρήγορη αριστερή στροφή και πανικοβάλλεται, πατώντας φρένo και προσπαθώντας να διορθώσει την πορεία του.

Ωστόσο, η διόρθωση είναι υπερβολική, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινηθεί απότομα δεξιά και να βγει εκτός δρόμου. Για κακή του τύχη, στο σημείο βρισκόντουσαν σταθμευμένοι αρκετοί μηχανόβιοι. To συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν ιδανικό για στάση, αφού οι μηχανόβιοι βρίσκονταν σταματημένοι στην έξοδο μιας γρήγορης στροφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στα σχόλια, είχαν σταματήσει εκεί για να βοηθήσουν έναν άλλο μοτοσυκλετιστή που είχε «βγει» στην ίδια στροφή.

Ευτυχώς πρόλαβαν να απομακρυνθούν

Οι μηχανόβιοι αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να βγουν από την πορεία του GR Corolla κλάσματα του δευτερολέπτου πριν τους παρασύρει το αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε πάνω σε ένα δέντρο δίπλα στις παρκαρισμένες μοτοσυκλέτες. Ευτυχώς, κανένας από τους μοτοσυκλετιστές δεν τραυματίστηκε, ενώ ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός της GR Corolla υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη. Παρά τις ικανότητες του GR Corolla και την τετρακίνηση, η απώλεια πρόσφυσης σε δημόσιο δρόμο δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης, ιδιαίτερα όταν γύρω μπορεί να υπάρχει κόσμος ή άλλα οχήματα.

Για τον οδηγό της Toyota, το συγκεκριμένο ατύχημα αποτελεί μάλλον μια ακριβή υπενθύμιση ότι, όσο ικανό και αν είναι ένα αυτοκίνητο, τα όριά του πρέπει να δοκιμάζονται στις πίστες και ποτέ στους δημόσιους δρόμους.

Πηγή: Carscoops.com