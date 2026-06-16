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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δες τον αντικαταστάτη του Audi R8 με τους 1.001 ίππους να “γαζώνει” στην πίστα

ΤΡΙΤΗ | 16.06.2026
Autotypos Team
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Η Audi συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την εξέλιξη του Nuvolari, του νέου plug-in υβριδικού supercar με τους τέσσερις κύκλους

Μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις πρωτοτύπων στο Nurburgring, η Audi έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από δοκιμές του μοντέλου στην πίστα Nardò της Ιταλίας. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε το καμουφλαρισμένο πρωτότυπο του μοντέλου-αντικαταστάτη του εμβληματικού R8, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική του μορφή.

Το νέο Audi Nuvolari εμφανίζεται να δοκιμάζεται σε υψηλούς ρυθμούς, ενώ σε αρκετά σημεία «τσουλάει» σχεδόν αθόρυβα, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι διαθέτει plug-in hybrid σύστημα κίνησης.

Τετραψήφια ιπποδύναμη και 0-100 km/h σε 2,6

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται ένας V8 twin-turbo κινητήρας 4,0 λίτρων ο οποίος συνδυάζεται μία μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 7,3 kWh και τρεις ηλεκτροκινητήρες axial flux. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 987 ίππους (1.001 PS), επιτρέποντας στο Nuvolari να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα ξεπερνά τα 350 km/h.

Παρότι πρόκειται για καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, οι σχεδιαστικές ομοιότητες με το R8 είναι εμφανέστατες και οι δυνατότητες του νέου supercar στην πίστα δεν κρύβονται. Το Audi Nuvolari φαίνεται να βρίσκεται στο «στοιχείο» του, επιτρέποντας στον οδηγό να επιτίθεται στις στροφές και να πραγματοποιεί ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις, παραμένοντας εξαιρετικά ισορροπημένο και σταθερό.

Audi Nuvolari

Ενεργή αεροδυναμική

Για πρώτη φορά βλέπουμε επίσης σε λειτουργία την ενεργή πίσω αεροτομή του μοντέλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, διαθέτει τρεις διαφορετικές θέσεις λειτουργίας – κλειστή, χαμηλής και υψηλής κάθετης δύναμης – και μπορεί να ρυθμιστεί είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Παράλληλα, λειτουργεί και ως αερόφρενο, ενώ είναι σε θέση να παράγει περισσότερα από 400 κιλά κάθετης δύναμης.

Η Audi τονίζει ότι ο σύντομος χρόνος εξέλιξης του Nuvolari αποδεικνύει την αποφασιστικότητά της να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάπτυξης, λήψης αποφάσεων και καινοτομίας, χωρίς συμβιβασμούς στην τεχνική αρτιότητα. Όπως αναφέρει η εταιρεία, πρωτότυπα του μοντέλου δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με τις επιδόσεις τους να αξιολογούνται και να βελτιστοποιούνται συνεχώς κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ντεμπούτο το πρώτο εξάμηνο του 2027

Οι παραγγελίες για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να ανοίξουν μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η παραγωγή του Audi Nuvolari θα περιοριστεί σε μόλις 499 μονάδες, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και μια ανοιχτή έκδοση Spyder.

Η Audi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τις τιμές του μοντέλου, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τιμή εκκίνησης πέριξ των 600.000 ευρώ στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε:

  • Στο τελικό στάδιο δοκιμών βρίσκεται το νέο Audi Nuvolari
  • Το plug-in υβριδικό supercar βιντεοσκοπήθηκε στην πίστα Nardò της Ιταλίας
  • Στο βίντεο μπορούμε να το ακούσουμε και να το δούμε να οδηγείται όπως του αρμόζει
  • Ντεμπούτο το 2027 για τον αντικαταστάτη του θρυλικού Audi R8

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Tags
#Audi#Audi Nuvolari#Audi R8#Nurburgring#Plug In υβριδικά#supercar
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