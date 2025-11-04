Διαδραστικός χάρτης: Όλα τα σημεία που κινδυνεύεις με τροχαίο στην Αττική

Νέος διαδραστικός χάρτης στο gov.gr δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου για πρόληψη τροχαίων

Ένας διαδραστικός χάρτης τροχαίων συγκρούσεων είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του gov.gr, επιτρέποντας στους πολίτες να εντοπίζουν τα σημεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων συμβάντων. Ο στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η πρόληψη των δυστυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα.

Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» απεικονίζει με χρωματική διαβάθμιση (πορτοκαλί και κόκκινο) τα πιο επικίνδυνα σημεία, με έμφαση στο λεκανοπέδιο Αττικής. Μέσα από τα δεδομένα που αντλούνται από τις επίσημες βάσεις της αστυνομίας και των αρμόδιων υπουργείων, οι πολίτες μπορούν να δουν πού καταγράφονται συχνότερα συγκρούσεις, καθώς και να ενημερωθούν για τις συνθήκες που τις προκαλούν.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εξήγησε ότι ο χάρτης χρησιμοποιεί τον όρο «συγκρούσεις» αντί για «ατυχήματα» για να αποτυπώνει πιο ακριβώς τα περιστατικά. «Η οδική δεξιότητα δεν είναι σταθερή – αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον και τις υποδομές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πολλά συμβάντα συνδέονται με ανεπαρκή σήμανση, ελλιπή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος ανέφερε πως το μεγαλύτερο μέρος των τροχαίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα – οδηγούς, πεζούς ή αναβάτες. Υπογράμμισε επίσης τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για συντήρηση του οδικού δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, σημειώνοντας ότι το 2025 τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το νέο εργαλείο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη βελτίωση των υποδομών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. «Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αλλά χρειάζεται σεβασμός στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγράφος.

