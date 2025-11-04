quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαδραστικός χάρτης: Όλα τα σημεία που κινδυνεύεις με τροχαίο στην Αττική

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
AutoTypos Team
diadrastikos-chartis-ola-ta-simeia-pou-kindyneveis-me-trochaio-stin-attiki-781781

Νέος διαδραστικός χάρτης στο gov.gr δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου για πρόληψη τροχαίων

Ένας διαδραστικός χάρτης τροχαίων συγκρούσεων είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του gov.gr, επιτρέποντας στους πολίτες να εντοπίζουν τα σημεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων συμβάντων. Ο στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η πρόληψη των δυστυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα.

Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» απεικονίζει με χρωματική διαβάθμιση (πορτοκαλί και κόκκινο) τα πιο επικίνδυνα σημεία, με έμφαση στο λεκανοπέδιο Αττικής. Μέσα από τα δεδομένα που αντλούνται από τις επίσημες βάσεις της αστυνομίας και των αρμόδιων υπουργείων, οι πολίτες μπορούν να δουν πού καταγράφονται συχνότερα συγκρούσεις, καθώς και να ενημερωθούν για τις συνθήκες που τις προκαλούν.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εξήγησε ότι ο χάρτης χρησιμοποιεί τον όρο «συγκρούσεις» αντί για «ατυχήματα» για να αποτυπώνει πιο ακριβώς τα περιστατικά. «Η οδική δεξιότητα δεν είναι σταθερή – αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον και τις υποδομές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πολλά συμβάντα συνδέονται με ανεπαρκή σήμανση, ελλιπή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος ανέφερε πως το μεγαλύτερο μέρος των τροχαίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα – οδηγούς, πεζούς ή αναβάτες. Υπογράμμισε επίσης τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για συντήρηση του οδικού δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, σημειώνοντας ότι το 2025 τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το νέο εργαλείο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη βελτίωση των υποδομών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. «Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αλλά χρειάζεται σεβασμός στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγράφος.

Όλες οι ειδήσεις

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική#Διαδραστικός χάρτης#τροχαία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

odigos-pigaine-stin-kifisia-me-208-km-h-to-exofreniko-prostimo-pou-tha-plirosei-776940

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Οδηγός πήγαινε στην Κηφισιά με 208 km/h – Το εξωφρενικό πρόστιμο που θα πληρώσει
saronei-i-trochaia-1-293-prostima-kai-6-syllipseis-odigon-se-3-meres-stin-athina-770073

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.08.2025

Σαρώνει η Τροχαία: 1.293 πρόστιμα και 6 συλλήψεις οδηγών σε 3 μέρες στην Αθήνα
i-trochaia-epiase-18chrono-stin-attiki-na-trechei-me-188-km-h-des-pou-kai-ti-tha-plirosei-769735

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Η Τροχαία έπιασε 18χρονο στην Αττική να τρέχει με 188 km/h – Δες πού και τι θα πληρώσει
analytikos-chartis-oles-oi-kameres-pou-tha-boun-stous-dromous-tis-attikis-768483

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.07.2025

Αναλυτικός χάρτης: Όλες οι κάμερες που θα μπουν στους δρόμους της Αττικής
pano-apo-34-ekat-evro-ta-prostima-ton-iounio-ti-tha-plironan-oi-paravates-me-ton-neo-kok-652303

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.07.2025

Πάνω από 3,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα τον Ιούνιο – Τι θα πλήρωναν οι παραβάτες με τον νέο ΚΟΚ
i-parakampsi-tis-attikis-o-neos-dromos-pou-tha-meiosei-tous-chronous-odigisis-kata-30-lepta-765250

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.06.2025

«Η παράκαμψη της Αττικής»: Ο νέος δρόμος που θα μειώσει τους χρόνους οδήγησης κατά 30 λεπτά

Πρόσφατες Ειδήσεις