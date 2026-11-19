Σα να μην έφταναν οι τεράστιες οθόνες που τραβούν προσοχή σου απ’ τον δρόμο, τώρα, η Sony θέλει να βάλει στα αυτοκίνητα διαφημίσεις με… μυρωδιά

Φαντάσου να περνάς με το αυτοκίνητο μπροστά από μια διαφημιστική πινακίδα των McDonald’s και, αντί απλώς να βλέπεις την εικόνα ενός λαχταριστού burger, να γεμίζει η καμπίνα με τη μυρωδιά από φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Ή ακόμα χειρότερα (ή και καλύτερα – εξαρτάται), να περνάς έξω από μια παραδοσιακή ταβέρνα και ξαφνικά το αυτοκίνητό σου να γεμίζει με ευωδιά… προβατίνας;

Αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει η Sony, η οποία κατοχύρωσε μια νέα τεχνολογία που θα επιτρέπει τη διαφήμιση μέσω… μυρωδιάς μέσα στα αυτοκίνητα. Το σύστημα θα μπορεί μάλιστα να επιλέγει ποιοι επιβάτες θα αντιλαμβάνονται κάθε μυρωδιά, αλλά και πότε αυτή θα απελευθερώνεται στην καμπίνα.

Σε λίγο θα βλέπεις, αλλά και θα μυρίζεις

Η ιαπωνική εταιρεία τεχνολογίας κατέθεσε τον περασμένο Ιούλιο αίτηση κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ για ένα σύστημα που μπορεί να διοχετεύει διαφορετικές μυρωδιές στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου. Βέβαια, η ιδέα της διάχυσης αρωμάτων στην καμπίνα δεν είναι καινούργια, καθώς αρκετά μοντέλα διαθέτουν ήδη σχετικά συστήματα, ενώ ακόμη και η Kia έχει παρουσιάσει αρωματικό χώρου με μυρωδιά βενζίνης, απευθυνόμενο σε οδηγούς που περνούν στην ηλεκτροκίνηση.

Η πρόταση της Sony, ωστόσο, πηγαίνει την ιδέα αρκετά βήματα παραπέρα. Αντί να περιορίζεται στην επιλογή ενός αρώματος από τον οδηγό, χρησιμοποιεί κάμερες για να εντοπίζει διαφημιστικές πινακίδες στον δρόμο και να αναγνωρίζει τα προϊόντα που προβάλλουν. Στη συνέχεια, το σύστημα αντιστοιχίζει κάθε διαφήμιση με την κατάλληλη μυρωδιά και την απελευθερώνει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Έτσι, αν περάσεις μπροστά από μια στάση λεωφορείου με διαφήμιση π.χ. της Lacta, το αυτοκίνητό σου θα αρχίσει να μυρίζει σοκολάτα.

Διαφορετικές μυρωδιές για κάθε επιβάτη

Για να λειτουργήσει το σύστημα, θα πρέπει να επικοινωνεί με έναν κεντρικό διακομιστή διαχείρισης οσμών, στον οποίο οι διαφημιζόμενες εταιρείες θα καταχωρίζουν τις πινακίδες τους και τα αντίστοιχα προϊόντα. Μέσω αυτού θα μπορούν επίσης να ορίζουν περιορισμούς σχετικά με το πότε και σε ποιους θα προβάλλεται κάθε διαφήμιση.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα μπορεί να επιλέξει η μυρωδιά του προϊόντος της να απελευθερώνεται μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Παράλληλα, οι κάμερες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου θα μπορούν να αναγνωρίζουν την ηλικία και το φύλο των επιβατών, επιτρέποντας στο σύστημα να κατευθύνει τις οσμές σε συγκεκριμένα άτομα και όχι απαραίτητα σε όλους όσοι βρίσκονται στην καμπίνα.

Μάλιστα, η ένταση της μυρωδιάς θα μπορεί να αυξάνεται όσο το αυτοκίνητο πλησιάζει στη διαφημιστική πινακίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η Sony επιχειρεί να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική μορφή διαφήμισης, η οποία δεν θα περιορίζεται σε όσα βλέπουμε ή ακούμε, αλλά θα αξιοποιεί και την όσφρησή μας.

Πόσες διαφημίσεις να αντέξουμε;

Το κατά πόσο οι οδηγοί και οι επιβάτες θέλουν πραγματικά μια τέτοια τεχνολογία είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Άλλωστε, οι διαφημίσεις μέσα στα αυτοκίνητα έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Πέρυσι, η Jeep δέχθηκε επικρίσεις όταν άρχισε να προβάλλει διαφημιστικό περιεχόμενο στις οθόνες των αυτοκινήτων της, ενώ ανάλογα σχόλια δέχθηκε και η BMW για τις διαφημίσεις της τελευταίας ταινίας Spider-Man στα συστήματα πολυμέσων των μοντέλων της.

Για αρκετούς ανθρώπους, η οδήγηση αποτελεί έναν τρόπο να απομακρυνθούν για λίγο από τον καταιγισμό πληροφοριών και διαφημίσεων της καθημερινότητας. Επομένως, η ιδέα να γεμίζει η καμπίνα με τη μυρωδιά ενός burger επειδή περάσαμε δίπλα από μια διαφημιστική πινακίδα δεν είναι απαραίτητα ευπρόσδεκτη.

Από την άλλη πλευρά, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί μια τέτοια τεχνολογία θα ενδιέφερε τις επιχειρήσεις. Η δυνατότητα να προσεγγίζουν τους καταναλωτές με έναν επιπλέον τρόπο, ακόμη και όταν βρίσκονται στον δρόμο, θα μπορούσε να αυξήσει την έκθεσή τους στα προϊόντα και, ενδεχομένως, τις πωλήσεις τους.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για τεχνολογία που περιγράφεται σε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και όχι για ένα σύστημα που έχει ανακοινωθεί ότι θα περάσει στην παραγωγή. Το αν θα δούμε τελικά διαφημίσεις που μυρίζουν στα αυτοκίνητα μένει να φανεί. Ωστόσο, η όλη υπόθεση… βρωμάει.