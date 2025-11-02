Διαγωνισμός “Test Drive & Win”: Κέρδισε δωροεπιταγή 1.000 ευρώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Σε συνέχεια του διαγωνισμού «Η Leapmotor σε πάει διακοπές», το “Test Drive & Win” βρίσκεται ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και θα υπάρξουν τρεις νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από το «Πλαίσιο».

Κάνε test drive και μπες στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό συμμετέχει αυτόματα όποιος κάνει test drive με οποιοδήποτε από τα μοντέλα της μάρκας. Αυτό σημαίνει τόσο με το αμιγώς ηλεκτρικό T03 και κοστίζει 15.900 ευρώ περιλαμβάνοντας τα πάντα σε εξοπλισμό, όσο και με την ναυαρχίδα της μάρκας, C10.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό D-SUV με μήκος 4,74 m που διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αλλά και με την πρωτοποριακή τεχνολογία REEV που χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα ως γεννήτρια και έχει συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Πολύ σύντομα δε, η γκάμα της Leapmotor θα εμπλουτιστεί με ακόμα ένα SUV μοντέλο, το ολοκαίνουργιο B10 που έχει μήκος 4,52 m και αναμένεται να αποτελέσει την εμπορική αιχμή του δόρατος για την μάρκα.

