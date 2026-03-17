Διαρροή: Αποκάλυψη για τη νέα BMW i3 λίγο πριν το επίσημο λανσάρισμα (Φωτογραφίες)

Διέρρευσαν εικόνες της νέας BMW i3 πριν από την επίσημη αποκάλυψη. Νέα σχεδίαση Neue Klasse, 800V αρχιτεκτονική και φόρτιση έως 400 kW.

Λίγο πριν από την επίσημη παρουσίασή της, η νέα BMW i3 αποκαλύπτεται μέσα από εικόνες που δείχνουν καθαρά την τελική της μορφή. Το μοντέλο ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική του Neue Klasse Concept και φαίνεται πως θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά αμιγώς ηλεκτρικά λανσαρίσματα για τη νέα εποχή της μάρκας.

Η επίσημη αποκάλυψη έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου, όμως οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δίνουν ήδη μια σαφή εικόνα τόσο για το design όσο και για τη γενικότερη φιλοσοφία του μοντέλου.

Η νέα σχεδίαση της BMW περνά στην παραγωγή

Η νέα BMW i3 δείχνει να μεταφέρει σχεδόν αυτούσιο το πνεύμα του Neue Klasse Concept στην παραγωγή. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η νέα ερμηνεία του γνωστού kidney grille, που πλέον είναι πιο λεπτό, εκτείνεται σε όλο το εμπρός μέρος και αποκτά φωτιζόμενο περίγραμμα.

Στο ίδιο στοιχείο ενσωματώνονται και τα νέα LED φωτιστικά σώματα, δημιουργώντας μια πολύ πιο καθαρή και πιο τεχνολογική εικόνα από ό,τι είχαμε συνηθίσει στις σημερινές BMW. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι πιο “κοφτές”, οι χειρολαβές είναι χωνευτές στο αμάξωμα και το γνώριμο Hofmeister kink παραμένει παρόν. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα είναι λεπτά και αγκαλιάζουν το αμάξωμα, ενισχύοντας το πλάτος της ουράς.

Καμπίνα με νέα ψηφιακή λογική

Στο εσωτερικό, η λογική δείχνει να είναι πιο μίνιμαλ και περισσότερο ψηφιακή. Στο κέντρο δεσπόζει μεγάλη αιωρούμενη οθόνη, ενώ το τιμόνι ακολουθεί τη νέα τετρακτινωτή φιλοσοφία που έχουμε ήδη δει στην iX3.

Η εικόνα είναι σαφώς πιο καθαρή και πιο σύγχρονη, με στόχο να σηματοδοτήσει τη μετάβαση της BMW σε ένα νέο σχεδιαστικό και τεχνολογικό κεφάλαιο.

800V αρχιτεκτονική και φόρτιση έως 400 kW

Στα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν τις πρώτες πληροφορίες για το μοντέλο, ξεχωρίζει η χρήση 800βολτης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, κάτι που δείχνει ότι η BMW θέλει να ανεβάσει επίπεδο και στο κομμάτι της φόρτισης.

Η νέα i3 αναφέρεται ότι θα υποστηρίζει ταχύτητες φόρτισης έως 400 kW, στοιχείο που την τοποθετεί σε πολύ υψηλό επίπεδο για την κατηγορία της. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για αυτονομία που μπορεί να φτάνει έως και 500 μίλια, δηλαδή περίπου 805 km.

Το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse

Πέρα από τη διαρροή εικόνων, η BMW έδωσε και επίσημα στοιχεία για τη νέα i3, παρουσιάζοντάς τη ως το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse μετά την iX3. Το βάρος εδώ πέφτει ξεκάθαρα στη βιωσιμότητα, όχι μόνο στη χρήση του αυτοκινήτου αλλά σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Η μάρκα μιλά για προσέγγιση 360°, με έμφαση στην απανθρακοποίηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την ανάπτυξη και την παραγωγή μέχρι το τέλος της χρήσης του αυτοκινήτου.

Τι λέει η BMW για το αποτύπωμα της νέας i3

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η νέα BMW i3 50 xDrive μπορεί να εμφανίζει χαμηλότερες εκπομπές CO2e από ένα αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης ήδη μετά από 1 έως 2 χρόνια χρήσης, ανάλογα με την έκδοση, τα ετήσια χιλιόμετρα και την πηγή ενέργειας για τη φόρτιση.

Η BMW αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την εξέλιξη του μοντέλου μείωσαν τις εκπομπές CO2e στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά περίπου ένα τρίτο.

Περισσότερα δευτερογενή υλικά και πιο “κυκλική” λογική

Η νέα i3 αποτελείται κατά περίπου 30% από δευτερογενή υλικά, με τη BMW να δίνει ειδικό βάρος στη λογική Design for Circularity. Η προσέγγιση αυτή αφορά τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τη μείωση της ποικιλίας των υλικών και τη βελτίωση της δυνατότητας αποσυναρμολόγησης στο τέλος του κύκλου ζωής.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

30% ανακυκλωμένο πλαστικό στο διακοσμητικό του εμπρός προφυλακτήρα

αύξηση του ανακυκλώσιμου πλαστικού από περίπου 46% σε 85%

καλύμματα καθισμάτων Econeer με βασικό υλικό από 100% ανακυκλωμένο PET

χυτά αλουμινένια εξαρτήματα, όπως ακραξόνια, με 80% ανακυκλωμένο αλουμίνιο

ζάντες από χυτό αλουμίνιο με 70% δευτερογενές αλουμίνιο

κέλυφος πίσω ηλεκτροκινητήρα με περίπου 2/3 δευτερογενές αλουμίνιο

Ακόμη και σε σημεία όπως το κάλυμμα του χώρου του κινητήρα και ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό, χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες που περιλαμβάνουν 30% ανακυκλωμένο πλαστικό από ναυτιλιακή δραστηριότητα, όπως χρησιμοποιημένα αλιευτικά δίχτυα και σχοινιά.

Νέες μπαταρίες Gen6 και χαμηλότερο αποτύπωμα

Η νέα i3 χρησιμοποιεί κυψέλες μπαταρίας υψηλής τάσης Gen6, στις οποίες υπάρχουν δευτερογενή υλικά για κοβάλτιο, λίθιο και νικέλιο. Για την παραγωγή των υλικών ανόδου και καθόδου, αλλά και των ίδιων των κυψελών, χρησιμοποιείται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Η BMW αναφέρει ότι σε σχέση με τις κυψέλες Gen5 του προηγούμενου μοντέλου, οι εκπομπές CO2e έχουν μειωθεί κατά περίπου 33% ανά Wh.

Παραγωγή στο Μόναχο και πλήρης στροφή της μονάδας στα EV

Η παραγωγή της νέας BMW i3 θα ξεκινήσει μέσα στο 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, το οποίο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από εκτεταμένο εκσυγχρονισμό. Ένα χρόνο αργότερα, η μονάδα του Μονάχου θα έχει μετατρέψει το χαρτοφυλάκιό της αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της Neue Klasse.

Η BMW επισημαίνει επίσης ότι το εργοστάσιο καλύπτει το 100% των εξωτερικών αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

