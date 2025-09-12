quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαρροή: Δες το κορυφαίο Toyota Corolla πριν παρουσιαστεί επίσημα (video + φωτογραφίες)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
diarroi-des-to-koryfaio-toyota-corolla-prin-parousiastei-episima-video-fotografies-774905

Η ανανεωμένη κορυφαία έκδοση του Toyota Corolla διέρρευσε στο διαδίκτυο μετά από τη παρουσίαση του μοντέλου σε έκθεση αντιπροσώπων.

  • Το νέο Toyota GRMN Corolla διέρρευσε, λίγο καιρό πριν την επίσημη παρουσίαση του
  • Το νέο μοντέλο έχει καπό και αεροτομή από ανθρακονήματα
  • Ελαφριά bucket καθίσματα στο εσωτερικό, ατελείωτα εμβλήματα GRMN

Το Toyota GR Corolla είναι ένα εντυπωσιακό hot-hatch, αλλά η εταιρεία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως προετοιμάζει μια ακόμη πιο extreme έκδοση. Το πρωτότυπο αυτής εθεάθη στο Nurburgring το πριν από περίπου ένα έτος και τώρα, όλα δείχνουν έτοιμα για το ντεμπούτο του νέου μοντέλου. Φυσικά, όπως και το GR Corolla, το νέο μοντέλο δεν θα έρθει στην Ευρωπαική αγορά, επειδή η Toyota έχει δηλώσει πως θέλει τρία “GR” μοντέλα σε κάθε ήπειρο και εμείς έχουμε τα GR Yaris, GR Supra και GR86.

Πρόσφατα, διέρρευσαν φωτογραφίες και βίντεο (πιθανότατα από τη παρουσίαση του μοντέλου στους dealers των ΗΠΑ) όπου βλέπουμε ένα ακραίο hatchback με καπό από ανθρακονήματα, με μεγάλες εισαγωγές αέρα, που συμπληρώνονται από επιπλέον αεραγωγούς πάνω από τους εμπρός θόλους. Ταυτόχρονα, ξεχωρίζουν οι μπρονζέ ζάντες ελαφριού κράματος με τις κόκκινες δαγκάνες στα φρένα. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι λίγες αλλά σημαντικές, με μια αεροτομή από ανθρακονήματα και ένα πιο επιθετικό diffuser κάτω από τον προφυλακτήρα, που φιλοξενεί τις «κλασσικές»  3 απολήξεις εξατμίσεων που αγαπήσαμε στο GR Corolla.

Το εσωτερικό φέρει επίσης αξιοσημείωτες βελτιώσεις και μια πιο «αγωνιστική» αύρα, με ελαφρύτερα bucket καθίσματα, επενδυμένα με δέρμα και ύφασμα. Πιο σημαντικά, ξεχωρίζει το χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, με μερικές ωραίες κόκκινες λεπτομέρειες γύρω από το λεβιέ. Τέλος, βλέπουμε ένα έμβλημα “GRMN” μαζί με τον επιλογέα προγραμμάτων οδήγησης.

Οι λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ανακοινωθούν μαζί με το λανσάρισμα του μοντέλου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρότερο και με καλύτερες επιδόσεις από το GR Corolla, το οποίο χρησιμοποιεί έναν turbo τρικύλινδρο 1,6 με 300 ίππους και 400Nm ροπής, που συνδυάζεται είτε με ένα χειροκίνητο 6άαρι, είτε με ένα αυτόματο 8άρι κιβώτιο ταχυτήτων. Η τετρακίνηση και τα μπλοκέ διαφορικά και στους δύο άξονες, βρίσκονται στο βασικό εξοπλισμό. Με το GRMN Corolla να είναι ελαφρύτερο από το GR, σίγουρα θα δούμε και βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με αυτό, που επίσημα κάνει το 0-100 σε 4,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 230 χλμ./ώρα.

Τι κρατάμε;

  • Το Toyota GRMN Corolla είναι η ακόμη πιο ακραία εκδοχή του GR Corolla, με έμφαση στη μείωση βάρους και τα αγωνιστικά στοιχεία.
  • Ξεχωρίζει για το καπό και την αεροτομή από ανθρακονήματα, τις μεγάλες εισαγωγές αέρα και τις μπρονζέ ζάντες με κόκκινες δαγκάνες.
  • Το εσωτερικό φέρει ελαφριά bucket καθίσματα, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και έντονη παρουσία εμβλημάτων GRMN.
  • Αναμένεται να προσφέρει υψηλότερη ισχύ και καλύτερες επιδόσεις από το GR Corolla (300 PS, 0-100 km/h σε 4,9’’), διατηρώντας την τετρακίνηση και τα μπλοκέ διαφορικά.

Επίσημο: Πρώτες τιμές της Changan στην Ευρώπη

Το νέο Brabus φοράει τρία V8 μοτέρ με συνολική ισχύ 1.500 ίππους

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Tags
#Toyota#Toyota Corolla#Toyota GR Corolla
