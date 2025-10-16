Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα το υβριδικό FIAT των 15.490 ευρώ – Αναλυτικός εξοπλισμός

To FIAT Pandina είναι η εξέλιξη του Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στυλ του.

Αποδοτικό, πρακτικό κι ευέλικτο: το νέο FIAT Pandina είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες, με τη FIAT να προσφέρει δύο επίπεδα εξοπλισμού, Icon και Cross, με κόστος 15.490 και 16.990 ευρώ αντίστοιχα. Και οι δύο εκδόσεις συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του Panda, με υβριδικό κινητήρα και σύγχρονο εξοπλισμό υποβοήθησης της οδήγησης.

FIAT Pandina Icon

Ο στάνταρ εξοπλισμός του Pandina Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα, ενώ τα συστήματα ADAS περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Η έκδοση Icon διαθέτει, επίσης, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους/θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες.

FIAT Pandina Cross

Παράλληλα, η πιο δυναμική έκδοση, Cross, προσθέτει τροχούς 15 ιντσών, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το νέο FIAT Pandina τροφοδοτείται από έναν υβριδικό κινητήρα βενζίνης με απόδοση 65 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με ένα κιβώτιο 6 σχέσεων. Ο εν λόγω κινητήρας διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που παρέχει, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και να μην επηρεάζεται από τον Δακτύλιο.

Τι κρατάμε:

Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του αειθαλούς FIAT Panda, με υβριδικό κινητήρα και σύγχρονο εξοπλισμό

Η εισαγωγική τιμή είναι €15.490 για τη βασική έκδοση, Icon, ενώ υπάρχει και η πιο δυναμική έκδοση, Cross

Το Pandina συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια

