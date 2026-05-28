EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διάβασε εδώ όλα τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΠΕΜΠΤΗ | 28.05.2026
Autotypos Team
Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας ενόψει της εξόδου για την Πεντηκοστή και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας σε όλο το δίκτυο της χώρας ενόψει της εξόδου για την Πεντηκοστή και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των εκδρομέων, η αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, καθώς αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στους μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει:

  • Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων.
  • Εντατικούς ελέγχους σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα για τροχαία ατυχήματα.
  • Ενισχυμένη αστυνόμευση σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και λοιπούς χώρους μαζικής μετακίνησης.
  • Ειδικά συνεργεία ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου.
  • Συνεχή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για την άμεση διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως:

  • Υπερβολική ταχύτητα
  • Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
  • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους
  • Αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς της χώρας.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν:

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

  • 16:00 – 22:00

Σάββατο 30 Μαΐου 2026

  • 08:00 – 13:00

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

  • 16:00 – 23:00

Στα ρεύματα εξόδου από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς:

  • Πάτρα μέσω Α8
  • Θεσσαλονίκη μέσω Α1
  • Χαλκιδική μέσω Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
  • Χαλκίδα μέσω Α11
  • Καβάλα μέσω Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας
  • Ιωάννινα μέσω Α5 και Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων
  • Καλαμάτα μέσω Α7
  • Σπάρτη μέσω Α71
  • Πολύγυρο μέσω Ε.Ο.16
  • Καλαμπάκα μέσω Α3
  • Άκτιο μέσω Α52

Οι ίδιες απαγορεύσεις θα ισχύσουν στα ρεύματα επιστροφής προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από τα μέτρα της Τροχαίας εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

  • Οχήματα έκτακτης ανάγκης
  • Οχήματα οδικής βοήθειας
  • Φορτηγά μεταφοράς ευπαθών τροφίμων και ζώντων ζώων
  • Βυτιοφόρα καυσίμων και νερού για ανάγκες πυρόσβεσης
  • Οχήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας
  • Φορτηγά μεταφοράς ιατρικού οξυγόνου
  • Οχήματα μεταφοράς στρατιωτικού και εκλογικού υλικού
  • Οχήματα του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
  • Φορτηγά που εξυπηρετούν αγωνιστικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να ελέγχουν την κατάσταση του οχήματός τους πριν ταξιδέψουν, να ενημερώνονται για καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συστήνει:

  • Χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους από όλους τους επιβάτες
  • Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ πριν την οδήγηση
  • Αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου
  • Σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων
  • Οδήγηση με σύνεση και χωρίς υπερεκτίμηση δυνατοτήτων

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων και κάθε απόφαση πίσω από το τιμόνι μπορεί να επηρεάσει τη ζωή οδηγών, επιβατών και υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Πηγή: Astynomia.gr

#Αγίου Πνεύματος#τροχαία
