“Διαζύγιο” για τις Porsche και Bugatti Rimac

Η Porsche ανοίγει οριστικά την πόρτα εξόδου από την Bugatti Rimac και τη Rimac Group, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για την πώληση των μετοχικών της ποσοστών σε διεθνές επενδυτικό σχήμα υπό την ηγεσία της HOF Capital, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται πριν από το τέλος του 2026, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η είδηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο επειδή αφορά την Bugatti, αλλά επειδή σηματοδοτεί το τέλος μιας στρατηγικής συνεργασίας που είχε παρουσιαστεί το 2021 ως το νέο κεφάλαιο της γαλλικής φίρμας. Τότε, η Porsche και η Rimac Group δημιούργησαν την Bugatti Rimac ως κοινοπραξία, με στόχο να στεγάσουν κάτω από ένα σχήμα την ιστορική Bugatti και την τεχνολογική δυναμική της Rimac.

Τι ακριβώς πουλά η Porsche

Η συμφωνία αφορά την πλήρη απεμπλοκή της Porsche τόσο από την Bugatti Rimac όσο και από τη Rimac Group. Μέχρι σήμερα, η Porsche κατείχε 45% στην Bugatti Rimac, ενώ το υπόλοιπο 55% ανήκε στη Rimac Group. Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία διατηρούσε και 20,6% στη Rimac Group, το οποίο επίσης περνά στο νέο επενδυτικό σχήμα.

Αγοραστής είναι κοινοπραξία υπό την HOF Capital, επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη. Στο σχήμα συμμετέχει και η BlueFive Capital, η οποία εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος επενδυτής της συναλλαγής, μαζί με θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, με τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρούν το ύψος της συναλλαγής εμπιστευτικό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Rimac Group αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Bugatti Rimac, ενώ η HOF Capital θα μπει στη Rimac Group ως μεγαλύτερος μέτοχος μαζί με τον Mate Rimac, ιδρυτή της εταιρείας και CEO της Bugatti Rimac.

Από τη συμμαχία του 2021 στο σημερινό «διαζύγιο»

Η δημιουργία της Bugatti Rimac το 2021 είχε θεωρηθεί τότε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις της εποχής της ηλεκτροκίνησης. Από τη μία πλευρά υπήρχε η Bugatti, ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στην ιστορία των hypercars. Από την άλλη, η Rimac, μια εταιρεία που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να εξελιχθεί από startup σε τεχνολογικό παίκτη με ειδίκευση στα ηλεκτρικά συστήματα υψηλής απόδοσης.

Για την Porsche, η συμμετοχή στη Rimac είχε διπλή αξία. Της έδινε πρόσβαση σε τεχνογνωσία ηλεκτροκίνησης και ταυτόχρονα διατηρούσε έναν ισχυρό δεσμό με την Bugatti, μετά την αναδιάρθρωση της παρουσίας του Volkswagen Group στα πολύ ακριβά και εξειδικευμένα supercars.

Σήμερα, όμως, η κατεύθυνση αλλάζει. Ο CEO της Porsche, Dr. Michael Leiters, ανέφερε ότι η εταιρεία, που είχε συμβάλει στη θεμελίωση της μελλοντικής πορείας της Bugatti και στην ανάπτυξη της Rimac Technology ως Tier-1 τεχνολογικού προμηθευτή, επιλέγει πλέον να εστιάσει στο βασικό της αντικείμενο.

Γιατί αποχωρεί τώρα η Porsche

Η επίσημη γραμμή της Porsche είναι ότι η πώληση των μεριδίων εντάσσεται στη στρατηγική συγκέντρωσης στο core business της εταιρείας. Πίσω από αυτή τη διατύπωση, όμως, υπάρχει ένα ευρύτερο περιβάλλον πίεσης για τη γερμανική φίρμα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Porsche προχωρά στην αποχώρηση σε μια περίοδο όπου βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει κόστος και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, έπειτα από μια δύσκολη οικονομική χρονιά. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία είδε σημαντική πτώση στην κερδοφορία της, με επιβαρύνσεις από δασμούς στις ΗΠΑ και χαμηλότερη ζήτηση στην Κίνα.

Η κίνηση, επομένως, δεν είναι απλώς ένα επιχειρηματικό «αντίο» στην Bugatti Rimac. Είναι και ένδειξη ότι η Porsche αναθεωρεί προτεραιότητες, περιορίζει μη βασικές συμμετοχές και στρέφει περισσότερους πόρους στα δικά της προϊόντα, σε μια περίοδο όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποδείχθηκε πιο σύνθετη και ακριβή από όσο υπολόγιζαν πολλοί κατασκευαστές.

Ο ρόλος της HOF Capital και της BlueFive Capital

Η HOF Capital μπαίνει στο νέο σχήμα ως κεντρικός επενδυτικός παίκτης, ενώ η BlueFive Capital συμμετέχει ως μεγαλύτερος επενδυτής της κοινοπραξίας που αποκτά τα μερίδια της Porsche. Η τοποθέτηση των δύο πλευρών δεν παρουσιάζει τη συμφωνία ως απλή χρηματοοικονομική συναλλαγή, αλλά ως συμμετοχή στο επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορικής φίρμας.

Ο Hisham Elhaddad, συνιδρυτής και Managing Partner της HOF Capital, στάθηκε στον συνδυασμό κληρονομιάς και καινοτομίας που χαρακτηρίζει την Bugatti, ενώ ο Hazem Ben-Gacem της BlueFive Capital περιέγραψε την Bugatti ως ένα brand χτισμένο γύρω από την ομορφιά και την απόδοση.

