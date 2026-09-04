Διέρρευσαν τα σχέδια της Volkswagen για απολύσεις – Στον αέρα 140.000 εργαζόμενοι στη Γερμανία

Κίνδυνος απόλυσης για περίπου 140.000 εργαζόμενους στη Γερμανία στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Volkswagen

Σχέδια για κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία φέρεται πως εξετάζει η Volkswagen, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου στην Ευρώπη. Τέσσερα εργοστάσια του γερμανικού κολοσσού αναμένεται να διακόψουν τη λειτουργία τους, βάζοντας σε κίνδυνο περίπου 140.000 εργαζόμενους.

Όλα αυτά βάσει εγγράφων που διέρρευσαν και δημοσιεύτηκαν από τη WirtschaftsWoche.

Λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσια μέχρι το 2034

Σύμφωνα με έγγραφα του εποπτικού συμβουλίου που διέρρευσαν και δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη γερμανική WirtschaftsWoche, το σχέδιο προβλέπει τη διακοπή της παραγωγής στα εργοστάσια Emden και Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Oliver Blume, στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου στις 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 140.000 θέσεις εργασίας συνδέονται με την ευρύτερη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Emden πέρασε εξ ολοκλήρου στην παραγωγή του ID.4 το 2022, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε και το ID.7. Η γερμανική μονάδα είχε ουσιαστικά επενδύσει το μέλλον της στην παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων.

Στο Zwickau, όπου απασχολούνται περίπου 8.000 εργαζόμενοι, κατασκευάζεται ακόμη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων. Εκεί παράγονται τα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.5, καθώς και τα Audi Q4 E-Tron και Cupra Born. Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται και η κατασκευή αμαξωμάτων για τις Bentley Bentayga και Lamborghini Urus.

Το Ανόβερο αποτελεί τον βασικό κόμβο της Volkswagen για τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα. Εκεί κατασκευάζεται από το 2022 το επιβατικό και επαγγελματικό ID.Buzz, μετά από εκσυγχρονισμό του εργοστασίου που περιλάμβανε την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων φανοποιίας και βαφής.

Στο Neckarsulm, μία από τις σημαντικότερες μονάδες της Audi και έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή Heilbronn-Franken, κατασκευάζονται τα A5, A6 και A8, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό E-Tron GT στις εγκαταστάσεις Böllinger Höfe. Το ενδεχόμενο να κλείσουν και τα τέσσερα εργοστάσια μέσα σε διάστημα μίας δεκαετίας θα περιόριζε σημαντικά την υφιστάμενη παραγωγική βάση ηλεκτρικών οχημάτων του Volkswagen Group στη Γερμανία.

Όπως έχει ήδη δηλώσει δημόσια ο Oliver Blume, η Volkswagen δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τέσσερις συγκεκριμένες μονάδες θα διατηρήσουν ανταγωνιστικά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας καθ’ όλη τη δεκαετία του 2030. Ωστόσο, έχει τονίσει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση για το κλείσιμό τους.

Τα μοντέλα μεταφέρονται σε φθηνότερες μονάδες

Το σχέδιο δεν προβλέπει μόνο το κλείσιμο των εργοστασίων, αλλά και τη μεταφορά της παραγωγής των μοντέλων τους σε άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, ο διάδοχος του ID.4 αναμένεται να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Skoda στο Mladá Boleslav της Τσεχίας, ενώ η επόμενη γενιά του Audi Q4 E-Tron θα μεταφερθεί στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Η παραγωγή του ηλεκτρικού van από το Ανόβερο φέρεται να μεταφέρεται στο Poznań της Πολωνίας, με την ονομασία B-Space, ενώ ο διάδοχος του Audi A8 αναμένεται να κατασκευάζεται στη Λειψία.

Η λογική πίσω από τις συγκεκριμένες μετακινήσεις είναι η μείωση του κόστους εργασίας και η υψηλότερη αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων εκτός των ακριβότερων γερμανικών περιοχών. Η Volkswagen έχει ήδη περιορίσει μία φορά τη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της στις ΗΠΑ, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, ενώ ο όμιλος έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο σημαντικής συρρίκνωσης της συνολικής γκάμας των μοντέλων του.

Πάντως, ούτε το κλείσιμο των τεσσάρων εργοστασίων ούτε οι συγκεκριμένες μεταφορές παραγωγής έχουν οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μονάδες θα μπορούσαν να παραμείνουν σε λειτουργία εφόσον καταφέρουν να επιτύχουν τους μη προσδιορισμένους μέχρι στιγμής στόχους έως το 2027.