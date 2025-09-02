Διέρρευσε φωτογραφία του νέου coupe της Audi – Πού το είδαμε;

Η Audi ανεβάζει τους τόνους ενόψει της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου, προετοιμάζοντας το κοινό για μία σημαντική πρεμιέρα.

H Audi Καναδά μάλλον… βιάστηκε λίγο και ανέβασε φωτογραφία του νέου concept car στο Facebook

Η δημοσίευση σβήστηκε λίγο αργότερα, αλλά όχι πριν γίνει η «ζημιά»

Το νέο πρωτότυπο είναι ηλεκτρικό και μοιάζει σαν κάτι μεταξύ Audi TT και R8

Η Audi Καναδά φαίνεται πως… βιάστηκε λίγο, ανεβάζοντας πρόωρα την πρώτη εικόνα του νέου concept coupe στη σελίδα της στο Facebook. Αν και η φωτογραφία σβήστηκε γρήγορα, πρόλαβε να διαρρεύσει μέσω των λογαριασμών των Wilcoblok και Cochespias στο Instagram.

Κάτι μεταξύ Audi, Bentley και… Type 00 της Jaguar

Η εικόνα δείχνει ένα μοντέλο με χαμηλό προφίλ, στο οποίο συνυπάρχουν σχεδιαστικά στοιχεία που θυμίζουν Audi, Bentley αλλά και το Type 00 concept της Jaguar. Η σχεδίαση συνδυάζει καμπύλες με έντονες γραμμές, ενώ η επιλογή να καλυφθεί το πίσω πλαϊνό παράθυρο δίνει ένα κάπως «ανορθόδοξο» προφίλ στο αυτοκίνητο.

Οι γραμμές στην οροφή αφήνουν περιθώρια για εικασίες: δεν αποκλείεται να πρόκειται για μοντέλο με αφαιρούμενη οροφή, πιθανόν τύπου targa.

Οι Γερμανοί κατασκευαστές στο επίκεντρο

Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου ανοίγει τις πύλες της στις 9 Σεπτεμβρίου και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εγχώριοι κατασκευαστές βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Audi ετοιμάζεται να τραβήξει τα βλέμματα, παρουσιάζοντας ένα νέο πρωτότυπο σπορ μοντέλο, με στόχο να προκαλέσει αίσθηση στο κοινό και στους ειδικούς του χώρου.

Η Audi έχει ήδη ξεκινήσει να «ζεσταίνει» το κοινό, δημοσιεύοντας δύο νέα teaser στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο βίντεο δίνει έμφαση στο εμβληματικό TT, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Οι θρύλοι του χθες είναι τα σχέδια του αύριο».

Κάτι ανάμεσα στο TT και το R8

Η Audi μπορεί να κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το νέο της πρωτότυπο, όμως ο CEO της, Gernot Döllner, αποκάλυψε πρόσφατα ότι πρόκειται για το «TT Moment 2.0». Ο επικεφαλής της εταιρείας επιβεβαίωσε επίσης ότι το μοντέλο θα είναι ηλεκτρικό και θα τοποθετείται κάπου ανάμεσα στο TT και το R8, συνδυάζοντας στοιχεία και από τα δύο.

Μια καμουφλαρισμένη φωτογραφία του αυτοκινήτου αφήνει να εννοηθεί ότι θα έχει μικρότερες διαστάσεις από τα A5 Coupe και Cabriolet – κάτι που επιβεβαιώνει τις φήμες που ήθελαν την Audi να ετοιμάζει ένα νέο σπορ ηλεκτρικό μοντέλο βασισμένο στην επερχόμενη ηλεκτρική Porsche 718.

Μάλιστα, κατασκοπευτικές φωτογραφίες από τον Απρίλιο δείχνουν ένα πρωτότυπο δοκιμών, κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία εξέλιξης του μοντέλου παραγωγής έχει ήδη ξεκινήσει.

