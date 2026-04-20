Διεθνής διάκριση για το KGM Musso EV

Το Musso EV απέσπασε σημαντική διεθνή διάκριση, που επιβεβαιώνει τη σχεδιαστική ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητα της KGM διεθνώς

Το Musso EV κέρδισε το βραβείο Red Dot Winner στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards 2026. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους θεσμούς design παγκοσμίως, που επιβεβαιώνει τη σχεδιαστική ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητα της KGM σε διεθνές επίπεδο.

Το Musso EV ξεχώρισε χάρη στη σχεδιαστική του προσέγγιση, που συνδυάζει με επιτυχία πρακτικότητα και ανθεκτικότητα, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.

Powered by Toughness

Ως το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης, βασίζεται στη φιλοσοφία της KGM «Powered by Toughness» και εξελίσσεται μέσα από την προσέγγιση «Handy & Tough», δημιουργώντας μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα στον σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός pick-up και τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Εξωτερικά, το Musso EV ξεχωρίζει για τη στιβαρή και επιβλητική του παρουσία. Η έντονη γραμμή της οροφής, οι τονισμένοι θόλοι των τροχών και τα πίσω LED φωτιστικά σώματα εμπνευσμένα από εργαλεία ενισχύουν τον τολμηρό χαρακτήρα του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η κολόνα C, που παραπέμπει σε λαβή εργαλείου, προσφέροντας μια ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα.

Στο προφίλ, το μοντέλο υιοθετεί μια ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία επιβατικού και επαγγελματικού οχήματος, ενώ η ελαφρώς ανοδική γραμμή της οροφής εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών. Τα συρόμενα και ανακλινόμενα καθίσματα της δεύτερης σειράς προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία και ευρυχωρία, φτάνοντας σε επίπεδα άνεσης που θυμίζουν SUV.

Εσωτερικό με σύγχρονη αισθητική και εργονομία

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η φιλοσοφία «Slim & Wide», που δημιουργεί ευρύ οπτικό πεδίο και ευάερη ατμόσφαιρα. Το τιμόνι με D-cut σχεδίαση και η «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα ενισχύουν τη μοντέρνα αισθητική, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την εργονομία και την πρακτικότητα. Συνολικά, η καμπίνα συνδυάζει ανθεκτικότητα, εργονομία και εκλεπτυσμένη εμφάνιση, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των pick-up.

Ο Lee Kang, Επικεφαλής του Design Center της KGM, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση, που κατέστη δυνατή χάρη στο πάθος των σχεδιαστών μας να αναδείξουν τη μοναδική σχεδιαστική ταυτότητα της KGM σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε οχήματα που συνδυάζουν την πρακτικότητα με τον ξεχωριστό σχεδιαστικό χαρακτήρα».

Ο θεσμός Red Dot Design Awards διοργανώνεται από το Design Zentrum Nordrhein Westfalen στη Γερμανία και κάθε χρόνο αναδεικνύει τις κορυφαίες σχεδιαστικές προτάσεις παγκοσμίως σε τρεις κατηγορίες: Product Design, Brands & Communication Design και Design Concept.

Το πολυαναμενόμενο KGM Musso EV αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

